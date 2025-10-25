World's Largest Gold Reserves: చైనా కాదు, పాక్ కాదు.. బంగారాన్ని భూగర్భంలో పాతిపెట్టిన ఈ దేశం భారత్ పక్కనే ఉందని తెలుసా?

World's Largest Gold Reserves: బంగారం అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి. స్టేటస్ సింబల్ గా భావించడమే కాదు.. భారీగా డబ్బును కూడా సంపాదించి పెడుతుంది. అందుకే తరతరాల నుంచి భారతీయులకు బంగారానికి విడదీయరాని బంధం ఏర్పడిందని చెప్పవచ్చు. అయితే భారత దేశంలో బంగారానికి ఏమాత్రం కొదవ లేదు. దేశంలో ఎన్నో ప్రాంతాల్లో బంగారు గనులు ఉన్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తవ్వకాలు కూడా జరుగుతున్నాయి.
బంగారానికి కేవలం భారత్ లోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ క్రేజ్ ఉంది. ప్రపంచ దేశాలు ఆభరణాల రూపంలో ధరించడం తక్కువే అయినప్పటికీ పెట్టుబడి పెట్టడంలో మాత్రం ముందుంటున్నాయి. అందుకే బంగారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా నిలుస్తోంది. అయితే ప్రపంచంలో అతిపెద్ద బంగారు నిల్వలు ఉన్న దేశాలు ఏవో తెలుసా.
భారత్ కు పొరుగున ఉన్న దేశంలో బంగారం నిల్వలు ఉన్నాయి. చైనా, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్ మాత్రం కాదు. WION వెబ్సైట్లోని ఒక కథనం ప్రకారం, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారు నిల్వలు ఆస్ట్రేలియా, రష్యా, దక్షిణాఫ్రికా, యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఇండోనేషియాలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్రపంచంలో ఉపయోగించని బంగారంలో ఎక్కువ భాగం భూగర్భంలో ఉంది. దీని విలువ ట్రిలియన్ల డాలర్లు ఉంటుందని అంచనా వేసింది.
వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ (WGC) ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 244,000 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారం కనుగొన్నారు. ఇందులో 187,000 మెట్రిక్ టన్నులు ఉత్పత్తి అయ్యింది. మరో 57,000 మెట్రిక్ టన్నులు భూగర్భ నిల్వలలో ఉన్నాయి. ఎక్కువ బంగారం కేవలం మూడు దేశాలు అయిన చైనా ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా అధిక మొత్తంలో భూగర్భంలో నిల్వ ఉన్నాయి.
ఆస్ట్రేలియాలో అతిపెద్ద బంగారు నిల్వలు ఉన్నాయి. సుమారు 12,000 మెట్రిక్ టన్నుల నిల్వలు ఉన్నాయని అంచనా. దీని ప్రధాన గనులు పశ్చిమ ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాయి. సూపర్ పిట్, కాడియా, బోడింగ్టన్ గనులు ఆస్ట్రేలియాను మైనింగ్ హబ్గా చేస్తాయి. కల్గూర్లీ కూడా ఒక ప్రధాన మైనింగ్ కేంద్రంగా ఉంది.
రష్యా, దాదాపు 12,000 మెట్రిక్ టన్నుల ట్యాప్ చేయని బంగారంతో, ఆస్ట్రేలియాతో సమానంగా ఉంది. సుఖోయ్ లాగ్, ఒలింపియాడా వంటి పెద్ద సైబీరియన్ నిక్షేపాలు రష్యా ర్యాంకింగ్స్లో ముందున్నాయి. వాణిజ్య ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికీ, రష్యా బంగారు నిల్వలు వ్యూహాత్మక ఆస్తిగా ఉన్నాయి.
దక్షిణాఫ్రికాలో 3,200 మెట్రిక్ టన్నులకు పైగా బంగారు నిక్షేపాలు భూగర్భంలో ఉన్నాయి. అయితే ఇటీవలి సంవత్సరాలలో ఉత్పత్తి తగ్గింది. ఒకప్పుడు ప్రపంచంలోని ప్రముఖ బంగారు ఉత్పత్తిదారుగా ఉన్న దాని విట్వాటర్స్రాండ్ బేసిన్ ఇప్పటికీ ప్రపంచంలోని అత్యంత ధనిక నిక్షేపాలను కలిగి ఉంది.
దాదాపు 3,000 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారు నిల్వలతో ఉన్న యునైటెడ్ స్టేట్స్ కూడా టాప్ 5 లో ఉంది. కార్లిన, కోర్టెజ్ వంటి గనులకు నిలయమైన నెవాడా యొక్క విస్తారమైన బంగారు నిల్వలు, ఉత్పత్తి, నిల్వలలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ను ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి.
ఇండోనేషియా దాదాపు 3,600 మెట్రిక్ టన్నులతో మొదటి ఐదు స్థానాల్లో నిలిచింది. భారతదేశం పక్కన ఉన్న ఇండోనేషియా ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ముస్లిం జనాభాను కలిగి ఉంది. ఫ్రీపోర్ట్ నిర్వహిస్తున్న గ్రాస్బర్గ్ కాంప్లెక్స్, ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద బంగారు గనులలో ఒకటి . ఇండోనేషియా బలమైన మైనింగ్ పోర్ట్ఫోలియోకు తోడ్పడుతుంది.
