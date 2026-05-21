Essel Group 100 Years: ప్రతి రంగంలో అడుగుపెట్టి అద్భుత విజయాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించిన దేశీయ అతి పెద్ద వ్యాపార సామ్రాజ్యం ఎస్సైల్ గ్రూపు పందేళ్ల పండుగ జరుపుకుంటోంది. ఈ మైలురాయి చేరుకోవడం వెనుక పెద్ద చరిత్రే ఉంది. హర్యానాలోని హిసార్లో ఒక చారిత్రాత్మక ప్రదేశం ఉంది. దాని పేరు అగ్రోహా. ఈ ప్రాంతం నుంచే ఉపాధి, మెరుగైన భవిష్యత్తు కోసం ఒక కుటుంబం ఫతేపూర్కు వలస వెళ్లింది. కాలచక్రం తిరుగుతూనే ఉంది, ఆ కుటుంబంలో తరాలు మారాయి. ఆ తర్వాత 1926 సంవత్సరం వచ్చింది. కుటుంబంలో జగన్నాథ్ గోయెంకా (ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తాత) నాయకత్వంలో ముగ్గురు సోదరులు వ్యాపారంలో ఏదైనా పెద్దగా సాధించాలని కలలుగన్నారు. రాబోయే 100 ఏళ్లలో ఈ కల భారతీయ పరిశ్రమల రంగానికి ఒక స్ఫూర్తిదాయక గాథగా పునాది వేస్తుందని ఆ సమయంలో బహుశా ఎవరూ ఊహించి ఉండరు.
ఫతేపూర్లో ఆ సోదరులు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి రాత్రింబవళ్లు కష్టపడ్డారు. ఎందుకంటే వారి లక్ష్యం కేవలం జీవనోపాధి మాత్రమే కాదు. కల పెద్దదైనప్పుడు చేసే పని కూడా పెద్దదిగానే ఉండాలి కదా! వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాల అన్వేషణలో ఈ కుటుంబం గంగానగర్ జిల్లాలోని భద్రా అనే చిన్న పట్టణానికి చేరుకుంది. అక్కడి నుంచి వారు ఓకారా దుకాణానికి వెళ్లారు. దీనిని నేడు 'మింట్ గుమ్రి' అని పిలుస్తారు.
తమ వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించడం కోసం ఆ ముగ్గురు సోదరులు 1926లో హిసార్ సమీపంలోని సాదల్పూర్ గ్రామానికి చేరుకుని ఆదంపూర్ ధాన్యపు మార్కెట్ (అనాజ్ మండీ)లో తమ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ ప్రదేశం నుంచే ఎస్సెల్ గ్రూప్ చారిత్రాత్మక ప్రయాణానికి బీజం పడింది. ఇది ఆదంపూర్లోని 'ఏ'తో ప్రారంభమై.. 'ZEE'లోని 'Z' వరకు చేరుకున్న ఒక అపూర్వమైన ప్రయాణం. ఈ ప్రయాణం అంత సులువుగా సాగలేదు.
ఎన్నో పోరాటాలు, నష్టభయాలు, లెక్కలేనన్ని సవాళ్లతో కూడిన ప్రయాణం ఇది. ఎస్సెల్ గ్రూప్ తన ప్రయాణంలో ఒకటి రెండు కాదు ఏకంగా ఐదు పెద్ద ఆర్థిక సంక్షోభాలను ఎదుర్కొంది. ప్రతిసారీ పరిస్థితులు వారి దారిని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించాయి. కానీ ఆ కుటుంబం ఓటమిని అంగీకరించడానికి నిరాకరించింది. అచంచలమైన ధైర్యం, దృఢ నిశ్చయం, ఎప్పటికీ లొంగిపోని తత్వంతో ప్రతి సంక్షోభాన్ని ఒక అవకాశంగా మార్చుకుని తట్టుకుని నిలబడ్డారు. ప్రతి కష్టకాలం తర్వాత ఈ బృందం గతం కంటే మరింత బలంగా నిలిచింది.
జగన్నాథ్ గోయెంకా నాయకత్వంలో ప్రారంభమైన ఈ ప్రయాణాన్ని డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర గ్రూప్ ఛైర్మన్గా కొత్త ఎత్తులకు తీసుకెళ్లారు. ఆయన సోదరులు జవహర్ గోయల్, లక్ష్మీ నారాయణ్ గోయల్, అశోక్ గోయల్ కూడా ఈ వారసత్వానికి బలమైన పునాదిని అందించారు. తమ గొప్ప వారసత్వాన్ని విజయవంతంగా ఆరు తరాల పాటు ముందుకు తీసుకెళ్లిన అతికొద్ది భారతీయ వ్యాపార సమూహలలో ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఒకటిగా నిలిపారు.
ఎస్సెల్ గ్రూప్ బిలియన్ డాలర్ల భారీ గ్రూప్గా ఎదిగింది. మీడియా, ఎంటర్టైన్మెంట్, ప్యాకేజింగ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎడ్యుకేషన్, టెక్నాలజీతో సహా పలు రంగాలలో ఎస్సెల్ గ్రూపు తన ముద్ర వేసింది. హర్యానా నుంచి ప్రపంచ దేశాలలోకి విస్తరించి.. ప్రస్తుతం ఈ గ్రూప్ 190కి పైగా దేశాలలో బలంగా ఉంది. భారతదేశ ఆర్థిక సరళీకరణకు ముందు ఎస్సెల్ గ్రూప్ కేవలం వ్యాపార లక్ష్యాలను నిర్దేశించడమే కాకుండా దేశ ఆర్థిక ప్రగతికి సరికొత్త బలాన్ని అందించింది.
దేశం 'హార్డ్ పవర్', 'సాఫ్ట్ పవర్' రెండింటినీ బలోపేతం చేయడంలో ఈ గ్రూప్ కీలక పాత్ర పోషించింది. తన దూరదృష్టితో, వ్యాపారంలో ఎల్లప్పుడూ కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతూ ఎస్సెల్ గ్రూప్ కేవలం కంపెనీలను మాత్రమే కాకుండా దేశంలో ఒక అద్భుతమైన పరిశ్రమను అభివృద్ధి చేసింది. 'ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ ఎ సెంచరీ' (శతాబ్దపు ముద్ర) అనే ఆలోచనతో ఎస్సెల్ గ్రూప్ దేశవ్యాప్తంగా కోటికి పైగా ప్రజలకు ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించింది.
శతాబ్ద కాలం పూర్తి చేసుకున్నందుకు ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర మాట్లాడుతూ.. ''ఆదంపూర్ వంటి చిన్న మార్కెట్ నుంచి ప్రారంభమై ఐదు పెద్ద సంక్షోభాలను తట్టుకుని.. నేడు ఈ గ్రూప్ బిలియన్ డాలర్ల వ్యాపారంతో ముందుకు సాగడం చూడటం మాకు గర్వకారణం. రాబోయే సంవత్సరాల్లో కూడా మేము దేశానికి సేవ చేస్తూనే ఉంటాం. భారతదేశాన్ని ప్రపంచ వేదికపై అగ్రగామిగా నిలబెట్టడానికి కట్టుబడి ఉన్నాం' అని తెలిపారు.
'దేశంలో వారసత్వంగా వచ్చే వ్యాపారాలు రెండు, మూడు తరాల తర్వాత బలహీనపడటం చూస్తుంటాం. కానీ ఎస్సెల్ గ్రూప్ బలం ఏమిటంటే ప్రతి తర్వాతి తరం వ్యాపారాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకువెళుతుంది. కాలంతో పాటు తనను తాను అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం, సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కోవడం, రాబోయే తరానికి బాధ్యతలను అప్పగించడమే ఎస్సెల్ గ్రూప్ అతిపెద్ద బలం' అని డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర సగర్వంగా చెప్పారు.
'ప్రస్తుతం ఎస్సెల్ గ్రూప్ బాధ్యతలు ఐదో తరం చేతుల్లో ఉంది. కేవలం వ్యాపార విస్తరణ మాత్రమే కాదు విలువలు, అనుభవం, నమ్మకం నిరంతరాయ ప్రయాణానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ. ఇప్పుడు ఆరో తరం కూడా ఈ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఒకవైపు ఈ గ్రూప్ గొప్ప వారసత్వం మనల్ని అనుభవం, జ్ఞానం, నైపుణ్యంతో మరింత మెరుగ్గా తీర్చిదిద్దుతుంటే.. మరోవైపు 'Youngat90' అనే ఉత్సాహం ఎస్సెల్ కుటుంబంలోని ప్రతి సభ్యుడిలో కొత్త శక్తిని, పెద్ద కలలు కనే స్ఫూర్తిని నింపుతోంది.