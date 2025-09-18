Hindenburg Case: భారత స్టాక్ మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించిన అదానీ గ్రూప్ .. హిండెన్బర్గ్ వివాదంపై కీలక నిర్ణయం వెలువడింది. అమెరికా షార్ట్సెల్లర్ హిండెన్బర్గ్ చేసిన ఆరోపణలకు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని స్పష్టంగా ప్రకటిస్తూ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ) అదానీ గ్రూప్కు క్లీన్చిట్ ఇచ్చింది.
2024 జనవరిలో హిండెన్బర్గ్ రీసెర్చ్ తన రిపోర్ట్లో అదానీ కంపెనీలు షేర్ ధరల మేనిప్యులేషన్, అకౌంటింగ్ మోసాలు చేస్తున్నాయని సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. అంతేకాకుండా మాజీ సెబీ ఛైర్పర్సన్ మాధవి పూరీ బుచ్, ఆమె భర్త మారిషస్, బెర్ముడా ఫండ్స్లో వాటాలు కలిగి ఉన్నారని కూడా పేర్కొంది. ఈ ఫండ్స్ వెనుక వినోద్ అదానీ నియంత్రణ ఉందని, నిధులు 2015 నుంచే పెట్టుబడి రూపంలో ఉన్నాయని ఆరోపించింది.
ఈ ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారి తీసినా, దర్యాప్తు చేపట్టిన సెబీ స్పష్టత ఇచ్చింది. హిండెన్బర్గ్ తన ఆరోపణలకు అవసరమైన సాక్ష్యాలు చూపలేకపోయింది. అందువల్ల అదానీపై పెట్టుబడిదారులను తప్పుదారి పట్టించారనే అభియోగం నిలబడలేదని తేల్చింది. అదానీ గ్రూప్ రుణాలను సమయానికి, వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లించిందని, ఎలాంటి అక్రమ మార్గాల్లో నిధులను వాడలేదని సెబీ పేర్కొంది. అదానీ పోర్ట్స్ నుంచి అడానీ ఎంటర్ప్రైజెస్కు, అక్కడి నుంచి అదానీ పవర్కు నిధుల బదిలీ జరిగినప్పటికీ అది పారదర్శకమైన లావాదేవీగానే పరిగణించిందని నివేదికలో వెల్లడించింది.
Also Read: Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!
దాంతో పాటు.. హిండెన్బర్గ్ చేసిన ఆరోపణలకు తగిన ఆధారాలు లేకపోవడంతో అదానీ గ్రూప్పై ఎలాంటి జరిమానా లేదా చర్య అవసరం లేదని సెబీ స్పష్టంచేసింది. ఈ నిర్ణయం వెలువడడంతో గత కొన్నేళ్లుగా ఆరోపణలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న అదానీ గ్రూప్కు భారీ ఊరట లభించింది. ఈ పరిణామం తర్వాత అదానీ గ్రూప్ షేర్లు మరింత స్థిరపడతాయని, పెట్టుబడిదారుల నమ్మకం పెరుగుతుందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. హిండెన్బర్గ్ నివేదిక కారణంగా ఒక దశలో అదానీ షేర్లు భారీగా పతనమైనా, ఇప్పుడు సెబీ క్లిన్చిట్ తో కంపెనీకి కొత్త ఊపిరి లభించినట్లైంది.
కాగా సెబీ క్లీన్ చీట్ తర్వాత గౌతమ్ అదానీ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. హిండెన్ బర్గ్ ఆరోపణలు అవాస్తమని మరోసారి రుజువు అయ్యిందన్నారు. తాము ఎప్పటి నుంచో ఇదే విషయాన్ని చెబుతున్నామన్నారు. ఈ కుట్రపూరిత నివేదిక కారణంగా పెట్టుబడిదారులు నష్టపోయినందుకు బాధగా కలుగుతుందన్నారు. తప్పుడు వాదనలు ప్రచారం చేసిన వారు దేశానికి క్షమాపణ చెప్పాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. జాతి నిర్మాణంలో తమ నిబద్ధత కొనసాగుతుందని చెప్పారు. తన పోస్టుకు జాతీయ జెండాను జోడిస్తూ సత్యమేవ జయతే..జైహింద్ అని రాసుకొచ్చారు.
Also Read: Under Rs 5 Lakhs Cars: ఈ కార్లు చీప్ అండ్ బెస్ట్..రూ. 5లక్షలకే పొట్టి కార్లు.. పెట్రోల్ గురించి మర్చిపోయేంత మైలేజీతో..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.