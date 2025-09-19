English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Adani Group Stocks: దుమ్ములేపుతున్న అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్.. సెబీ క్లీన్ చిట్‎తో ఇన్వెస్టర్లలో ఫుల్ జోష్..!!

Adani Group Stocks:  అదానీ గ్రూప్ షేర్లు నేడు 13శాతం వరకు పెరిగాయి. భారీ లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతూ దూసుకెళ్తున్నాయి. అదానీ కంపెనీలకు సెబీ క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో షేర్లు పైపైకి వెళ్తున్నాయి. అదానీ టోటల్ గ్యాస్ షేర్లు టాప్ గెయినర్ గా నిలిచిందని చెప్పవచ్చు.  ఇతర స్టాక్స్ కూడా 9శాతం వరకు ర్యాలీ చేశాయి. హిండెన్ బర్గ్ ఆరోపణల్లో నిజం లేదని అదానీ గ్రూప్ నిబంధనలను ఉల్లింఘించలేదని విచారణ తర్వాత సెబీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 19, 2025, 12:02 PM IST

Adani Group Stocks: ఈరోజు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్‌లో అదానీ గ్రూప్ షేర్లు ఇన్వెస్టర్లకు భారీ లాభాలను చేకూర్చాయి. సెబీ తాజాగా ఇచ్చిన క్లీన్ చిట్ కారణంగా అదానీ కంపెనీల షేర్లు ఒక్కసారిగా ఎగిసిపడి బలమైన ర్యాలీ చేశాయి. ఉదయం ట్రేడింగ్ సెషన్ ప్రారంభమైన వెంటనే ఇన్వెస్టర్లు ఈ స్టాక్స్‌ను విస్తృతంగా కొనుగోలు చేయడంతో అదానీ గ్రూప్ షేర్లు 13 శాతం వరకు పెరిగాయి.

ముఖ్యంగా అదానీ టోటల్ గ్యాస్ స్టాక్ ఇంట్రాడేలో 13 శాతం వరకు దూసుకెళ్లి టాప్ గెయినర్‌గా నిలిచింది. అయితే మధ్యలో కొద్దిగా తగ్గినా, మధ్యాహ్నం 9 శాతం లాభాలతో రూ. 687.35 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. క్రితం సెషన్‌లో ఇది రూ. 606.80 వద్ద ముగిసింది. అలాగే అదానీ వపర్ షేర్లు కూడా 9 శాతం ర్యాలీ చేసి రూ. 687 వద్ద ట్రేడయ్యాయి. అదానీ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ షేర్లు 5 శాతం పెరిగి రూ. 2,527 వద్ద నిలిచాయి.

ఇక ఇతర కంపెనీలను పరిశీలిస్తే, అదానీ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్, అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ, అదానీ పోర్ట్స్ షేర్లు 2-3 శాతం వరకు లాభపడ్డాయి. అలాగే గ్రూప్‌లో భాగమైన సిగాచీ ఇండస్ట్రీస్, ఏసీసీ, అంబుజా సిమెంట్ షేర్లు కూడా 1 శాతం వరకు మెరుగుదల కనబరిచాయి. 

ఈ ర్యాలీ వెనుక ప్రధాన కారణం సెబీ క్లీన్ చిట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అమెరికాకు చెందిన షార్ట్ సెల్లర్ హిండెన్ బర్గ్ రీసెర్చ్ 2023 జనవరిలో అదానీ గ్రూప్‌పై చేసిన ఆరోపణలు అప్పట్లో స్టాక్ మార్కెట్‌ను కుదిపేశాయి. కంపెనీ ఇన్‌సైడర్ ట్రేడింగ్ చేసిందని, మార్కెట్‌ను తప్పుదోవ పట్టించిందని, షేర్‌హోల్డింగ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించిందని ఆరోపించారు. దీంతో అదానీ గ్రూప్ కంపెనీల మార్కెట్ విలువ ఒక్కసారిగా కూలిపోయి 150 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా నష్టం వాటిల్లింది. అదే సమయంలో గౌతమ్ అదానీ కూడా తన వ్యక్తిగత సంపదలో కోట్లాది రూపాయల నష్టాన్ని చూశారు. ఆసియా బిలియనీర్ల జాబితాలో తన స్థానం కూడా కోల్పోయారు.

అయితే ఈ ఆరోపణలపై దీర్ఘకాలిక విచారణ జరిపిన సెబీ, గ్రూప్ ఎలాంటి నిబంధనల ఉల్లంఘన చేయలేదని, నిధుల మళ్లింపు జరగలేదని, అన్ని రకాల లోన్లు ముందుగానే క్లియర్ చేసినట్లు స్పష్టం చేసింది. అంటే హిండెన్ బర్గ్ ఆరోపణల్లో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని తేల్చి అదానీకి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది. ఈ పరిణామం ఇన్వెస్టర్లలో మరోసారి విశ్వాసాన్ని కలిగించి, అదానీ స్టాక్స్ కొనుగోళ్లకు దారితీసింది.

అయితే, గౌతమ్ అదానీపై అమెరికా న్యాయ శాఖ ఇంకా వేరే కేసులో విచారణ జరుపుతోంది. పెద్ద ప్రాజెక్టులు దక్కించుకునేందుకు అధికారులు ముడుపులు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై ఈ కేసు కొనసాగుతోంది. అయినప్పటికీ, భారతీయ మార్కెట్‌లో ఇన్వెస్టర్ల ఉత్సాహం మాత్రం తగ్గలేదు.  మొత్తానికి, సెబీ క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన వెంటనే అదానీ కంపెనీల షేర్లు మళ్లీ పుంజుకుని ఇన్వెస్టర్లకు మంచి లాభాలను ఇచ్చాయి. దీని వల్ల రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఈ స్టాక్స్‌పై కొనుగోలు ఒత్తిడి కొనసాగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

