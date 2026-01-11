English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్‎కు తల్లిదండ్రులు, పిల్లల ఆధార్ అవసరం లేదు.. సర్కార్ కీలక నిర్ణయం..!!

Admission Without Aadhaar: యూపీలోని యోగి సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్ పొందాలంటే ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరిగా ఉండేది. అయితే పేద, వెనకబడిన కుటుంబాలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను గుర్తించిన యోగి సర్కార్..RTE చట్టం కింద ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్లకు ఇక పిల్లలు, తల్లిదండ్రుల ఆధార్ తప్పనిసరి కాదని పేర్కొంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Jan 11, 2026, 11:54 AM IST

Admission Without Aadhaar: పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్లకు సంబంధించి యూపీలోని యోగి సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు RTE చట్టం కింద ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో ప్రవేశం కావాలంటే తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు ఇద్దరికీ ఆధార్ తప్పనిసరి అనే నిబంధన ఉండేది. అయితే ఈ కారణంగా పేద, వెనుకబడిన వర్గాల కుటుంబాలు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ సమస్యను గుర్తించిన యూపీ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఆ నిబంధనకు బ్రేక్ వేసింది.

ఇకపై RTE కోటా కింద పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్ పొందాలంటే పిల్లలకైనా, తల్లిదండ్రులకైనా ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి కాదని పేర్కొంది. అంటే ఆధార్ లేకపోయినా పిల్లలు స్కూల్‌లో అడ్మిషన్‌కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. డాక్యుమెంట్లు లేవనే కారణంతో చదువుకు దూరమయ్యే పరిస్థితి ఇక ఉండకూడదన్నదే ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన ఉద్దేశం అని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అయితే ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఆర్థిక రీయింబర్స్‌మెంట్ విషయంలో మాత్రం ఆధార్ అవసరం ఉంటుంది. RTE కింద పేద విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం ఫీజు చెల్లిస్తుంది. ఆ మొత్తాన్ని నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేయాలంటే కనీసం ఒక తల్లిదండ్రుడి ఆధార్, ఆధార్‌తో లింక్ అయిన బ్యాంక్ ఖాతా తప్పనిసరి. అంటే అడ్మిషన్‌కు ఆధార్ అవసరం లేకపోయినా, రీయింబర్స్‌మెంట్ కోసం మాత్రం ఆధార్ తప్పనిసరి. 

ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో RTE అడ్మిషన్లకు సంబంధించిన నిబంధనలను కూడా ప్రభుత్వం మరోసారి స్పష్టంగా తెలిపింది. RTE చట్టంలోని సెక్షన్ 12(1)(c) ప్రకారం, ప్రైవేట్ అన్‌ఎయిడెడ్ పాఠశాలల్లో మొత్తం సీట్లలో 25 శాతం సీట్లు మాత్రమే RTE కోటాకు కేటాయిస్తారు. ఈ పరిమితిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మించరాదని ఆదేశించింది. ప్రతి జిల్లాకు ఎంతమంది పిల్లలను చేర్చుకోవాలన్న లక్ష్యాన్ని ముందుగానే నిర్ణయిస్తారు. వయస్సు ఆధారంగా కూడా స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి. 3 నుంచి 4 ఏళ్ల వయస్సు గల పిల్లలు నర్సరీకి అర్హులు. 4 నుంచి 5 ఏళ్ల పిల్లలు ఎల్‌కేజీకి, 6 నుంచి 7 ఏళ్ల పిల్లలు ఫస్ట్ క్లాస్‌లో ప్రవేశానికి అర్హులు. ఈ వయోపరిమితిని కచ్చితంగా పాటించాలని విద్యాశాఖ పేర్కొంది.

దరఖాస్తు చేసిన పిల్లల వివరాల పరిశీలన బ్లాక్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్, బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ స్థాయిలో జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత రెండు దశల్లో ఆన్‌లైన్ లాటరీ నిర్వహించి పాఠశాలలను కేటాయిస్తారు. ఈ లాటరీ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక తుది ఎంపిక జాబితాను జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ ఆమోదిస్తారు. అంటే మొత్తం ప్రక్రియలో పారదర్శకత ఉండేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. విద్యాశాఖ సీనియర్ అధికారులు చెబుతున్నదేమిటంటే… ఈ మార్పు పూర్తిగా RTE చట్టానికి అనుగుణంగా ఉంది. డాక్యుమెంట్లు లేవనే కారణంతో చదువు కోల్పోయే పరిస్థితి ఇకపై ఉండకూడదు. నిజంగా అవసరం ఉన్న పేద, వెనుకబడిన వర్గాల పిల్లలు విద్యా ప్రయోజనాలను పొందాలన్నదే ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొంది. యూపీ ప్రభుత్వ ఈ తాజా నిర్ణయం వల్ల వేలాది కుటుంబాలకు పెద్ద ఊరట లభించనుంది. చదువు ఒక హక్కు అనే భావనను మరింత బలంగా అమలు చేయడంలో ఇది కీలక అడుగుగా చెప్పుకోవచ్చు. 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

UP RTE admission new rulesRTE admission without Aadhaar Uttar PradeshPrivate school RTE quota UPUP school admission process 2026RTE 25 percent quota private schools

