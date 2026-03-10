English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Advance Tax Last Date: ట్యాక్స్ పేయర్లకు అలర్ట్.. అడ్వాన్స్ టాక్స్ లాస్ట్ డేట్ మార్చి 15..ఎవరు చెల్లించాలి? మిస్ అయితే ఏమవుతుంది?

Advance Tax Last Date: 2025-26వ ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ముందస్తు పన్ను దాఖలు చేసేందుకు చివరి తేదీ మార్చి 15. మొత్తం ట్యాక్స్ లయబిలీటీ రూ. 10,000 దాటిన ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఏడాది చివరిలో అన్నింటినీ చెల్లించేందుకు బదులుగా ఆర్థిక సంవత్సరంలో ముందస్తు పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ గడువు దాటితే వడ్డీ రూపంలో జరిమానా కూడా విధించే అవకాశం ఉంటుంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 10, 2026, 09:16 AM IST

ట్యాక్స్ పేయర్స్ కు బిగ్ అలర్ట్. ఆర్ధిక సంవత్సరం ముగింపు దశకు చేరుకుంటుండటంతో.. ట్యాక్స్ చెల్లింపుదారులకు కూడా అనేక ముఖ్యమైన పన్ను గడువులు సమీపిస్తున్నాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ముందస్తు పన్ను చివరి విడత చెల్లించేందుకు మార్చి 15వ తేదీ చివరి తేదీ. రూ. 10, 000 దాటిన పన్ను చెల్లింపుదారులకు బకాయి ఉన్న మొత్తంపై వడ్డీని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 

భారత ఆదాయపు పన్ను చట్టం ప్రకారం.. ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో మీ మొత్తం ట్యాక్స్ లయబిలిటీ రూ. 10, 000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే ముందస్తు పన్ను చెల్లించాలి. వారికి వర్తిస్తుంది. జీతం పొందే వ్యక్తులు ఫ్రీలాన్సర్లు, వ్యాపారులు, ప్రొఫెషనల్స్. కంపెనీలు, ఇతర టాక్స్ పేయర్లు. అద్దె ఆదాయం, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వడ్డీ, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ వంటి ఇతర ఆదాయాలు ఉన్నవారు చెల్లించాలి. 

ఆదాయపు పన్ను వ్యవస్థలో ముందస్తు పన్ను చెల్లింపు చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా భావిస్తారు. సాధారణంగా ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో మీకు వచ్చే మొత్తం ఆదాయంపై పన్ను బాధ్యత ముందుగానే అంచనా వేసి వాయిదాలుగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ప్రతి ఒక్కరికీ ఇది తప్పనిసరి కాదు. ముఖ్యంగా 60 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న సీనియర్ సిటిజన్లకు కొన్ని ప్రత్యేక మినహాయింపులు ఉన్నాయి.

Also Read: Gold Rate Today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. నేడు మార్చి 10వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?   

సీనియర్ సిటిజన్లకు మినహాయింపు:
60 సంవత్సరాలు దాటిన వ్యక్తులు ఒకవేళ వ్యాపారం లేదా వృత్తి ద్వారా ఆదాయం పొందకపోతే ముందస్తు పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. అంటే వారు పెన్షన్, వడ్డీ ఆదాయం వంటి వనరుల ద్వారా మాత్రమే సంపాదిస్తే ఈ నియమం నుంచి మినహాయింపు పొందుతారు. అయితే ఒకవేళ అదే సీనియర్ సిటిజన్ వ్యాపారం లేదా ప్రొఫెషన్ ద్వారా ఆదాయం పొందుతున్నట్లయితే వారికి కూడా ముందస్తు పన్ను చెల్లించడం తప్పనిసరిగా మారుతుంది.

ముందస్తు పన్ను చెల్లింపు విధానం:
ముందస్తు పన్నును ఒకేసారి కాకుండా ఆర్థిక సంవత్సరంలో నాలుగు విడతలుగా చెల్లించే విధానం ఉంది. దీని వల్ల పన్ను చెల్లింపుదారులు మొత్తం మొత్తాన్ని ఒక్కసారిగా చెల్లించాల్సిన ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా క్రమంగా చెల్లించవచ్చు.

వాయిదాల గడువులు ఈ విధంగా ఉంటాయి:

-జూన్ 15: మొత్తం పన్ను బాధ్యతలో కనీసం 15 శాతం చెల్లించాలి.

-సెప్టెంబర్ 15: ఇప్పటికే చెల్లించిన మొత్తాన్ని తీసివేసిన తర్వాత మొత్తం పన్నులో 45 శాతం వరకు చెల్లించాలి (సంచితంగా).

-డిసెంబర్ 15: అప్పటివరకు చెల్లించిన మొత్తాన్ని తగ్గించి మొత్తం పన్నులో 75 శాతం చెల్లించాలి.

-మార్చి 15: మిగిలిన మొత్తం పన్ను బాధ్యతను పూర్తిగా క్లియర్ చేయాలి.

-అందువల్ల మార్చి 15 తేదీ ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన ముందస్తు పన్ను చెల్లింపును పూర్తిచేసే చివరి గడువుగా భావిస్తారు.

Also Read: Venezuela Gold:  బంగారం ధరలు భారీ పతనం ఖాయం.. వెనిజులా నుంచి అమెరికాకు రూ. 923కోట్ల విలువైన గోల్డ్..!!   

గడువు మిస్ అయితే ఏమవుతుంది?
ఒకవేళ పన్ను చెల్లింపుదారుడు ఈ వాయిదాల గడువులను పాటించకపోతే వడ్డీ రూపంలో అదనపు భారం పడుతుంది. Section 234C of the Income Tax Act ప్రకారం వాయిదాలను ఆలస్యంగా చెల్లించినట్లయితే ప్రతి నెలకు 1 శాతం వడ్డీ విధిస్తుంది. ఇది కాకుండా మొత్తం అంచనా వేసిన పన్నులో కనీసం 90 శాతం మొత్తాన్ని మార్చి 31 నాటికి చెల్లించకపోతే మరో అదనపు వడ్డీ కూడా విధించబడుతుంది. ఈ సందర్భంలో Section 234B of the Income Tax Act ప్రకారం ఏప్రిల్ 1 నుంచి అసలు చెల్లింపు తేదీ వరకు ప్రతి నెలకు 1 శాతం వడ్డీ వర్తిస్తుంది. పన్ను నిపుణుల ప్రకారం ఈ రెండు వడ్డీలు కొన్ని సందర్భాల్లో కలిపి కూడా వర్తించే అవకాశం ఉంటుంది.

తుది ముందస్తు పన్ను ఎలా లెక్కించాలి?

-ముందస్తు పన్ను సరైన మొత్తాన్ని లెక్కించడానికి కొన్ని దశలను పాటించడం అవసరం:

-మొత్తం ఆదాయం అంచనా వేయాలి: జీతం, వ్యాపార లాభాలు, మూలధన లాభాలు, అలాగే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వడ్డీ వంటి ఇతర ఆదాయాలను కలిపి మొత్తం ఆదాయాన్ని లెక్కించాలి.

-తగ్గింపులు వర్తింపజేయాలి: సెక్షన్ 80C, 80D వంటి నిబంధనల కింద లభించే పన్ను తగ్గింపులను తీసివేయాలి.

-పన్ను లెక్కించాలి: పాత పన్ను విధానం లేదా కొత్త పన్ను విధానం ఏదైతే ఎంచుకున్నారో దాని ప్రకారం పన్ను లెక్కించాలి.

-TDS/TCS తగ్గించాలి: ఇప్పటికే మూలంలోనే తగ్గించబడిన పన్ను మొత్తాన్ని తీసివేయాలి.

-తుది తనిఖీ చేయాలి: మార్చి 15 నాటికి చెల్లించిన మొత్తం ముందస్తు పన్ను మీ నికర పన్ను బాధ్యతకు సమానంగా ఉందో లేదో పరిశీలించాలి.

ముందస్తు పన్ను ఎలా చెల్లించాలి?

-ముందస్తు పన్నును ఆన్‌లైన్ ద్వారా సులభంగా చెల్లించవచ్చు. ఇందుకోసం Income Tax e-Filing Portal ను ఉపయోగించాలి.

-ముందుగా పోర్టల్‌లో యూజర్ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌తో లాగిన్ అవ్వాలి.

-తర్వాత e-File విభాగంలోకి వెళ్లి e-Pay Tax ఎంపికను ఎంచుకోవాలి.

-అక్కడ కనిపించే New Payment ఎంపికపై క్లిక్ చేయాలి.

-అందులో Income Tax ఆప్షన్‌ను ఎంచుకుని కొనసాగించాలి.

-అసెస్‌మెంట్ ఇయర్ 2026–27ని ఎంపిక చేసి  Advance Tax (Code 100) ను సెలెక్ట్ చేయాలి.

-పన్ను మొత్తం, సర్‌చార్జ్, సెస్, వడ్డీ వంటి వివరాలను నమోదు చేయాలి.

-చివరగా మీకు నచ్చిన చెల్లింపు విధానాన్ని ఎంచుకుని చెల్లింపును పూర్తి చేయాలి.

-ఈ విధంగా ముందస్తు పన్నును సకాలంలో చెల్లిస్తే అదనపు వడ్డీ లేదా జరిమానా భారం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.

 

