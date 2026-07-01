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మిడిల్ క్లాస్‌కు బంపర్ ఆఫర్.. రూ.40 లక్షల్లోనే లగ్జరీ ఇల్లు.. ఎక్కడంటే..?

Affordable housing India: సొంతింటి కల అందరికీ ఉంటుంది. కానీ దాన్ని నెరవేర్చుకోవడం కొందరికే సాధ్యం అవుతుంది. హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి ప్రాంతాల్లో ఇల్లు కొనాలంటే సామాన్య మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు అంత ఈజీ కాదు. కానీ పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్రంలో కోల్ కతాలో కేవలం 40 లక్షలకే లగ్జరీ ఇల్లును కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 01, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:35 PM IST
మిడిల్ క్లాస్‌కు బంపర్ ఆఫర్.. రూ.40 లక్షల్లోనే లగ్జరీ ఇల్లు.. ఎక్కడంటే..?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మిడిల్ క్లాస్‌కు బంపర్ ఆఫర్.. రూ.40 లక్షల్లోనే లగ్జరీ ఇల్లు.. ఎక్కడంటే..?
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