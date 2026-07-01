Affordable housing India: సొంత ఇల్లు ఉండటం ప్రతి ఒక్కరి కల. అయితే.. దేశంలోని ప్రధాన మెట్రో నగరాల్లో రూ. 40 లక్షల లోపు ఇల్లు కొనడం చాలా కష్టంగా మారిందని చెప్పాలి. పెరుగుతున్న నిర్మాణ వ్యయాలు, డెవలపర్లు విలాసవంతమైన ప్రాజెక్టులపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల బడ్జెట్ గృహాల సరఫరా భారీగా తగ్గిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో.. బడ్జెట్లో ఇల్లు కొనాలనుకునే వారికి పశ్చిమ బెంగాల్ రాజధాని అయిన కోల్కతా బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.
ఈ మధ్యకాలంలోనే ఒక నివేదిక తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ సంవత్సరం జనవరి నుంచి మార్చి మధ్య దేశంలోని 7 ప్రధాన నగరాల్లో ప్రారంభించిన కొత్త ప్రాజెక్టులలో కేవలం 10శాతం మాత్రమే రూ. 40 లక్షల లోపు ధరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కోల్కతాలో అందుబాటులో ఉన్న కొత్త ఇళ్లలో 41శాతం ఈ బడ్జెట్లోనే ఉన్నాయని నివేదిక పేర్కొంది. అంతేకాదు... అక్కడ అందుబాటులో ఉన్న అన్ని ఇళ్లలో 71శాతం రూ. 80 లక్షల లోపు ధరకే లభిస్తున్నాయి.
ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో పరిస్థితి దీనికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. ముఖ్యంగా తెలుగు జనాలు ఎక్కువగా ఉన్న హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో బడ్జెట్ గృహాల లభ్యత గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. ఈ రెండు నగరాల్లో నిర్మిస్తున్న కొత్త ఇళ్లలో దాదాపు 75శాతం ఇళ్ల ధర రూ.1.5 కోట్లకు పైగా ఉండటం కూడా గమనించదగ్గ విషయం. జాతీయ రాజధాని ప్రాంతం ఢిల్లీ ఎన్సిఆర్ లో విలాసవంతమైన గృహాలకు కేంద్రంగా ఆవిర్భవించినప్పటికీ.. కేవలం 8శాతం ఇళ్ల ధర మాత్రమే రూ. 40 లక్షల కంటే తక్కువగా ఉంది. బడ్జెట్ గృహాల విషయానికొస్తే, ముంబైలో 22శాతం, పుణెలో 5శాతంగా ఉంది.
పెరుగుతున్న భూమి ధరలు, నిర్మాణ వ్యయాలు, తక్కువ ధర గృహాల విభాగానికి ప్రోత్సాహకాలు తగ్గడం వంటివి డెవలపర్లను మరింత ఖరీదైన ప్రాజెక్టుల వైపు నెడుతున్నాయి. మొత్తం మీద.. ఈ సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో గృహ అమ్మకాలు 6శాతం వరకు తగ్గాయి. కానీ సగటు ధరలు 7శాతం పెరిగాయని చెప్పాలి. ఈ పరిణామాల దృష్ట్యా, ప్రధాన నగరాల్లోని మధ్యతరగతి ప్రజలకు సొంత ఇల్లు అనే కల నెరవేరడం అంతకంతకూ కష్టమవుతోంది. కానీ కోల్కతా కొంత ఆశను కల్పిస్తోంది.
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