English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Govt scheme: రైతులకు తెలంగాణ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. బంపర్ గిఫ్ట్ అందిస్తోన్న రేవంత్..ఇలాంటి ఛాన్స్ మళ్లీరాదేమో..!!

Agriculture Scheme: రైతు బాగుంటే..రాజ్యం బాగుంటుంది.. ఎద్దు ఏడ్చిన ఎవుసం..రైతు ఏడ్చి రాజ్యం బాగుంటుందని అంటుంటారు. నిజమే రైతులు బాగుంటేనే రాష్ట్రమైనా, దేశమైన సుభిక్షంగా మారుతుంది. అందుకే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతుల కోసం ఎన్నో అద్బుతమైన స్కీములను అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రైతులను ఆర్థికంగా ఆదుకునేందుకు ఈ సరికొత్త సంక్షేమ పథకాలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నాయి. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 29, 2025, 09:48 AM IST

Trending Photos

Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
5
school holiday news
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
6
Bank Holiday August 28
Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
6
samantha
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
School holidays
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Govt scheme: రైతులకు తెలంగాణ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. బంపర్ గిఫ్ట్ అందిస్తోన్న రేవంత్..ఇలాంటి ఛాన్స్ మళ్లీరాదేమో..!!

Agriculture Scheme: రైతు బాగుంటే..రాజ్యం బాగుంటుంది.. ఎద్దు ఏడ్చిన ఎవుసం..రైతు ఏడ్చి రాజ్యం బాగుంటుందని అంటుంటారు. నిజమే రైతులు బాగుంటేనే రాష్ట్రమైనా, దేశమైన సుభిక్షంగా మారుతుంది. అందుకే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతుల కోసం ఎన్నో అద్బుతమైన స్కీములను అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రైతులను ఆర్థికంగా ఆదుకునేందుకు ఈ సరికొత్త సంక్షేమ పథకాలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నాయి.  రైతులకు శ్రమ ఎక్కువ , ఖర్చు అధికం, లాభం తక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రైతులకు పనిని మరింత సులభం చేసుకుందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది. వ్యవసాయంలో యాంత్రీకరణను ప్రోత్సహిస్తూ రైతులకు సరికొత్త స్కీమును అందిస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈ వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ స్కీమ్ కింద దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సోమవారం నుంచి రైతుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ స్కీమ్ కింద రైతులకు సబ్సిడీతో పాటు ఆధునిక పరికరాలు అందిస్తారని తెలిపారు. జిల్లాకు మొత్తం 6,742 యూనిట్లు కేటాయించినట్లు తెలిపారు. మొదటి విడతలోనే రూ. 1.67 కోట్లు మంజురూ చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఇది రైతులకు గొప్ప అవకాశమే అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పరికరాలపై ఇంత పెద్ద సబ్సిడీ సాధారణంగా దొరకదు. 

Also Read: Gold Rate Today: బంగారం ధరలు మరింత పైపైకి.. మున్ముందు తగ్గుతుందా?.. ట్రంప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే భారీగా తగ్గే ఛాన్స్..!!  

ఈ స్కీమ్ కింద 11 రకాల వ్యవసాయ పరికరాలను అందుబాటులో ఉంచారు. వీటిలో బ్యాటరీ స్ప్రేయర్లు, పవర్ స్ప్రేయర్లు, రోటావేటర్లు, సీడ్ డ్రిల్లులు, నాగళ్లు, గ్రాస్ కట్టర్లు, పవర్ టెల్లర్లు, విత్తనాలు నాటే యంత్రాలు, గడ్డి కట్టలు వేసే యంత్రాలు ఉన్నాయి. రైతుల పనిని వేగంగా, తక్కువ ఖర్చుతో పూర్తి చేసేందుకు ఇవ్వన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి. 

ఇక సబ్సిడీ విషయంలోనూ ప్రభుత్వం రైతుల పెద్ద సాయమే చేస్తోంది. ఐదు ఎకరాల భూమి ఉన్న ఎస్సీ, ఎస్టీ రైతులు, చిన్నకారు రైతులు, మహిళల రైతులకు 50శాతం వరకు సబ్సిడి అందిస్తోంది. పెద్ద రైతులకు 40శాతం సబ్సిడీ అందిస్తున్నారు. ఇది నిజంగా రైతుల భూజాలపై ఉన్న భారాన్నీ తగ్గించే నిర్ణయమే అని చెప్పవచ్చు. దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు రైతులు కొన్ని పత్రాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. పట్టాపాస్ బుక్, ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అంతేకాదు గతంలో ఈ స్కీమ్ లబ్ది పొందని వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని అధికారులు చెప్పారు. అంటే కొత్త రైతులకు ఇది మరింత ఉపయోగపడనుంది. 

Also Read:  Dmart VS LuLu Mall: డీమార్ట్‌లో కంటే లులూ మాల్‌లో వస్తువులు చీపా? నిజమేంటి?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author
Agriculture SchemeGovt Schemenew agricultural mechanization schememechanization schemeFarmers

Trending News