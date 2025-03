Air India Express: మీరు చౌకగా విమానంలో ప్రయాణించాలనుకుంటే, మీ కోసం ఒక గొప్ప అవకాశం వచ్చింది. ప్రత్యేక ఆఫర్ కింద, విమాన టిక్కెట్లు తక్కువ ధరలకు లభిస్తాయి. దీనిలో మీరు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని కూడా ఆనందిస్తారు. తక్కువ బడ్జెట్‌లో విమానంలో ప్రయాణించాలనుకునే వారికి ఇది చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీరు చౌక విమాన టిక్కెట్ల కోసం చూస్తున్నట్లయితే ఈ అవకాశాన్ని కోల్పోకండి. త్వరగా బుక్ చేసుకోండి. విమాన ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదించండి. ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

మీరు తక్కువ ధరకే విమాన టిక్కెట్ల కోసం చూస్తున్నట్లయితే ఇక ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. టాటా గ్రూప్ విమానయాన సంస్థ ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రయాణీకుల కోసం ప్రత్యేక ఆఫర్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ ఆఫర్ కింద, మీరు కేవలం రూ. 1,535కే ఎక్స్‌ప్రెస్ వాల్యూ ఛార్జీతో ప్రయాణించవచ్చు. చెక్-ఇన్ బ్యాగేజీ లేని ప్రయాణీకులకు, ఎక్స్‌ప్రెస్ లైట్ ధర రూ. 1,385 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. 'పేడే సేల్' కింద ఈ గొప్ప ఆఫర్ ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా ప్రయాణీకులు తక్కువ ధరకు టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆఫర్ airindiaexpress.com లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ప్రయాణీకులు మార్చి 2, 2025 వరకు బుక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ప్రయాణం సెప్టెంబర్ 19, 2025 వరకు చేయవచ్చు.

Unbeatable fares, just in time for your next getaway!

⭐ Xpress Lite fares starting at ₹1,385 + Zero Convenience Fee only on https://t.co/rMBTOFB9H1

⭐ Xpress Value fares starting at ₹1,535

📅 Book till 2 Mar 2025 and travel till 19 Sep 2025

Book now and enjoy #FastBookings,… pic.twitter.com/5CpqIFkNSA

— Air India Express (@AirIndiaX) February 27, 2025