Air India Express Sale 2026: టాటా గ్రూప్నకు చెందిన ప్రముఖ విమానయాన సంస్థ ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ వేసవి సందర్భంగా ప్రయాణికులకు అదిరిపోయే ఆఫర్ ప్రకటించింది. 'ఎక్స్ప్రెస్ సేల్' పేరుతో ఏకంగా 50 లక్షల సీట్లను సగం ధరకే (50% తగ్గింపుతో) అందిస్తోంది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్గాల్లో ప్రయాణించే వారికి ఈ ఆఫర్ వర్తిస్తుందని సదరు విమానయాన సంస్థ ప్రకటించింది. ఈ బంపర్ ఆఫర్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, తేదీలు విమానయాన రంగానికి చెందిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన అప్డేట్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఎక్స్ప్రెస్ సేల్ వివరాలు..
ఈ ప్రత్యేక సేల్లో భాగంగా కస్టమర్లకు భారీ డిస్కౌంట్లతో పాటు అదనపు ప్రయోజనాలను సంస్థ కల్పిస్తోంది. 'లైట్ ఫేర్స్' (చెక్-ఇన్ బ్యాగేజీ లేని టిక్కెట్లు), 'వాల్యూ ఫేర్స్' బుకింగ్లపై 50 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్ కింద టిక్కెట్లను మే 27 నుండి మే 31, 2026 వరకు బుక్ చేసుకోవచ్చని ఎయిర్ ఇండియా తెలిపింది. బుక్ చేసుకున్న టిక్కెట్లపై జూన్ 15 నుండి అక్టోబర్ 10, 2026 మధ్య కాలంలో ప్రయాణించవచ్చు.
సేల్లో అదనపు ప్రయోజనాలు..
ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ అధికారిక వెబ్సైట్ (airindiaexpress.com) లేదా వారి మొబైల్ యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకునే వినియోగదారులకు 'కన్వీనియన్స్ ఫీజు' (సేవా రుసుము) పూర్తిగా ఉచితంగా వెసులుబాటు కల్పించింది. మే 27న అధికారిక వెబ్సైట్/యాప్ వినియోగదారులకు ముందస్తు యాక్సెస్ లభించగా, మే 28 నుండి అన్ని ప్రధాన ట్రావెల్ పోర్టల్స్లో ఈ సేల్ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
అయితే టాటా నియుపాస్ మెంబర్షిప్ ఉన్న ప్రయాణికులకు ఈ సేల్లో ప్రత్యేక రాయితీలు లభిస్తాయి. లాగిన్ అయిన సభ్యులకు బిజినెస్ క్లాస్ ఛార్జీలపై 20% తగ్గింపు లభిస్తుంది. బిజినెస్ క్లాస్ ప్రయాణికులకు విశాలమైన లెగ్రూమ్, ఉచిత వేడి భోజనం, అదనపు లగేజీ అనుమతితో పాటు ఇతర సేవలను కల్పిస్తారు. విమాన బుకింగ్లపై అదనంగా రూ.300 వరకు తగ్గింపుతో పాటు 8% వరకు 'NeuCoins' సంపాదించుకోవచ్చు. గౌర్మేయర్ హాట్ మీల్స్, నచ్చిన సీటు ఎంపికతో పాటు అదనపు సామాను (10 కేజీల ఎక్స్ప్రెస్ చెక్-ఇన్ బాగేజ్ + 3 కేజీల క్యారీ-ఆన్ బాగేజ్) వంటి సేవలపై 30 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఇజ్రాయెల్కు సర్వీసుల నిలిపివేత..
పశ్చిమ ఆసియా ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, భద్రతా అనిశ్చితి కారణంగా ఎయిర్ ఇండియా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. టెల్ అవీవ్ - ఢిల్లీ మార్గంలో నడిచే తన విమాన సర్వీసుల నిలిపివేతను జూలై నెలాఖరు (జూలై 31, 2026) వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు ఎయిర్ ఇండియా యాజమాన్యం అధికారికంగా ప్రకటించింది.
గతంలో ఈ సర్వీసులను జూన్ ముగింపు వరకే నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించినప్పటికీ, అక్కడ భద్రతా పరిస్థితుల్లో మార్పు రాకపోవడంతో ఈ నిర్ణయాన్ని మరో నెల రోజుల పాటు పొడిగించారు. ఇజ్రాయెల్ విమాన కార్యకలాపాల షెడ్యూల్ సవరణ నోటిఫికేషన్ ఇప్పటికే జారీ అయినట్లు సంస్థ సీనియర్ అధికారులు వెల్లడించారు.
