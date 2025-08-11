Retirement Age: ఆ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. రిటైర్మెంట్ వయస్సు 65ఏళ్లకు పెంపు..!!

Retirement Age: ఎయిరిండియా, టాటా గ్రూపునకు చెందిన పైలట్ల రిటైర్మెంట్ వయస్సును 65ఏండ్లకు నాన్ ఫ్లయింగ్ సిబ్బంది వయస్సును 60ఏండ్లకు పెంచాలని నిర్ణయించింది. అహ్మదాబాద్లో జరిగిన ఎయిర్ ఇండియా AI 171 విమాన ప్రమాదం తర్వాత, ఎయిర్లైన్ అనేక మార్పులు చేస్తోంది. విమాన ప్రయాణాన్ని సురక్షితంగా మార్చడానికి అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. టాటా గ్రూపునకు చెందిన ఎయిరిండియా దేశంలోనే అగ్రగామి విమానయాన సంస్థల్లో ఒకటి. ఈ సంస్థలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ వయస్సులో కీలక మార్పులు తీసుకురావాలని మేనేజ్మెంట్ ఈమధ్యే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటి వరకు ఎయిరిండియాలో పైలట్లు, ఇతర సిబ్బంది 58ఏండ్ల వయస్సులో రిటైర్మెంట్ చేసేవారు. కానీ తాజా నిర్ణయంతో పైలట్ల రిటైర్మెంట్ వయస్సు 65ఏండ్లకు పెంచాలని, నాన్ ఫ్లయింగ్ సిబ్బంది రిటైర్మెంట్ వయస్సు 60ఏండ్లకు పెంచాలని నిర్ణయించారు. ఈ విషయాన్ని ఎయిరిండియా సీఈఓ, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్యాంప్ బెల్ విల్సన్, టౌన్ హాల్ సమావేశంలో ఉద్యోగులకు అధికారికంగా వెల్లడించారని పీటీఐ తెలిపింది.
ప్రస్తుతం ఎయిరిండియాలో సుమారు 24వేల మంది సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు. వీరిలో సుమారు 3,600 మంది పైలట్లు ఉన్నారు. 9,500 మంది కేబిన్ క్యూ సభ్యులు ఉన్నారు. మెలిగిన వారు భూభాగం నుంచి విమాన సర్వీసులను మద్దతు ఇస్తున్న సిబ్బంది ఉన్నారు. అయితే కేబిన్ క్రూ సిబ్బందికి కూడా ఈ రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంపు అనేది వరిస్తుందా లేదా అనేది అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ప్రస్తుతం కేబిన్ క్రూ ఉద్యోగులకూ రిటైర్మెంట్ వయస్సు 58ఏండ్లుగానే కొనసాగుతోంది. త్వరలోనే మారుతుందా లేదా అనేది సంస్థ నుంచి వచ్చే అధికారిక ప్రకటనపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఈ వయస్సు పెంపు నిర్ణయం యాద్రుచ్చికం కాదు..ఇది విస్తారా ఎయిర్ లైన్స్ విలీనం సమయంలో చర్చకు వచ్చింది. టాటా గ్రూప్, సింగపూర్ ఎయిర్ లైన్స్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన విస్టారా విమానయాన సంస్థలో పైలట్ల రిటైర్మెంట్ వయస్సు అప్పటికే 65ఏండ్లు ఉండగా..నాన్ ఫ్లయింగ్ సిబ్బంది 60ఏండ్ల వయస్సు పరిమితి ఉండేది. 2024 నవంబర్ లో విస్తారా అధికారికంగా ఎయిరిండియాలో విలీనం అయ్యింది. ఆ సమయంలో విస్తారా పైలట్లు, ఎయిరిండియా పైలట్ల రిటైర్మెంట్ వయస్సులో స్పష్టమైన తేడా ఉండటంతో కొంతమంది పైలట్లు అసంత్రుప్తిని వ్యక్తం చేశారు. వారి అభిప్రాయంలో ఒకే సంస్థ క కింద పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి వేర్వేరు రిటైర్మెంట్ వయస్సు అన్యాయం అవుతుందని భావించారు.
ఇటీవల ఎయిరిండియాలో కొంతమంది ఎక్స్ పీరియన్స్ పైలట్లు, కేబిన్ క్రూ సభ్యులు ఉద్యోగాలను వదిలి వెళ్లిన ఘటనలు ఎన్నో చూశాం. ఇది కంపెనీకి అనుభవం ఉన్న మానవవనరులను కోల్పోవడమనే సమస్యను తీసుకువచ్చింది. పైలట్ల రిటైర్మెంట్ వయస్సు 65ఏండ్లకు పెంచడం ద్వారా సంస్థ మరిన్ని సంవత్సరాలు అనుభవజ్జులైన పైలట్ల సేవలను పొందగలదు. ఈ వయసు పరిమితి, భారత సివిల్ ఏవియేషన్ డైరెక్టరేట్ నిర్దారించిన గరిష్ట వయస్సుతోకూడా సరిపోతుంది. డీజీసీఏ నిబంధనల ప్రకారం, వాణిజ్య విమానాలను నడిపే గరిష్ట వయస్సు 65ఏండ్లుగా నిర్ణయించారు.
ఇది ఎయిరిండియా భవిష్యత్తు వ్యూహంలో ఒక భాగమని తెలుస్తోంది. పైలట్ల కొరత సమస్యను అధిగమించడంతోపాటు అనుభవాన్ని నిలుపుకోవడం, కొత్త పైలట్ల శిక్షణలో సమయం, ఖర్చు తగ్గించడం వంటి ఎన్నో ప్రయోజనాలను ఈ నిర్ణయంతో కలిసే అవకాశం ఉంది.
