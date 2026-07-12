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Airtel 200 Recharge: ఎయిర్‌టెల్ వినియోగదారులకు గుడ్‌న్యూస్..రూ.200 రీఛార్జ్‌తో అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, ఇంటర్నెట్..ఉచిత ఓటీటీలు!

Airtel 200 Recharge Benefits: ప్రముఖ టెలికాం భారతీ ఎయిర్‌టెల్ వినియోగదారులకు గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. రూ.200 విలువైన కొత్త ప్రీపెయిడ్ యాడ్-ఆన్ ప్యాక్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. 28 రోజుల చెల్లుబాటుతో 30 జీబీ 5జీ డేటాతో పాటు ఓటీటీ కంటెంట్‌ను పొందాలనుకునే వారికి ఈ ప్యాక్ ఓ వరంగా మారింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 12, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:15 PM IST
Airtel 200 Recharge: ఎయిర్‌టెల్ వినియోగదారులకు గుడ్‌న్యూస్..రూ.200 రీఛార్జ్‌తో అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, ఇంటర్నెట్..ఉచిత ఓటీటీలు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Airtel 200 Recharge: ఎయిర్‌టెల్ వినియోగదారులకు గుడ్‌న్యూస్..రూ.200 రీఛార్జ్‌తో అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, ఇంటర్నెట్..ఉచిత ఓటీటీలు!
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