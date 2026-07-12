Airtel 200 Recharge Benefits: భారతీయ టెలికాం సంస్థ భారతీ ఎయిర్టెల్ వినియోగదారులకు గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. రూ.200 విలువైన కొత్త ప్రీపెయిడ్ యాడ్-ఆన్ ప్యాక్ను ప్రవేశపెట్టింది. కేవలం 28 రోజుల చెల్లుబాటుతో 30 జీబీ డేటాను అలాగే ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రయోజనాలతో పాటు అన్లిమిటెడ్ 5జీ డేటాను అందిస్తుంది. అదనపు డేటా మరియు ప్రీమియం OTT కంటెంట్ను పొందాలనుకునే వినియోగదారుల కోసం ఈ ప్యాక్ రూపొందించబడింది.
డేటా యాడ్-ఆన్ సదుపాయం..
ఈ యాడ్-ఆన్లో 28 రోజుల పాటు చెల్లుబాటు అయ్యే 30 GB హై-స్పీడ్ డేటా ఉంటుంది. అందుబాటులో ఉన్న వివరాల ప్రకారం.. ఎయిర్టెల్ అపరిమిత 5G డేటాను కూడా అందిస్తోంది. దీనిని కేవలం 5G నెట్వర్క్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో మాత్రమే, ప్లాన్కు సంబంధించిన సాధారణ డేటా కోటాతో సంబంధం లేకుండా అదనంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. రిలయన్స్ జియో ఇటీవల తన రూ.200 'మెగా కంటెంట్ యాడ్-ఆన్'ను 'OTT పాస్'గా మార్చింది. ఇందులో 15 OTT యాప్లకు యాక్సెస్, అపరిమిత 5G డేటా, 30GB డేటా లభిస్తాయి.
జియో హాట్స్టార్ మొబైల్ సబ్స్క్రిప్షన్..
ఈ ప్యాక్ ప్రయోజనాల్లో భాగంగా, వినియోగదారులకు రూ.149 విలువైన 28 రోజుల జియో హాట్స్టార్ లభిస్తుంది. దీని ద్వారా మొబైల్ పరికరాలలో లైవ్ స్పోర్ట్స్, సినిమాలు, హాట్ స్టార్ స్పెషల్స్, ఇతర వినోద కంటెంట్ను వీక్షించవచ్చు.
ఈ ప్యాక్లో 28 రోజుల పాటు 'ఎయిర్టెల్ ఎక్స్స్ట్రీమ్ ప్లే ప్రీమియం' (Airtel Xstream Play Premium) సేవలు కూడా ఉన్నాయి. దీని ద్వారా ఎయిర్టెల్ ఎక్స్స్ట్రీమ్ ప్లే ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా సోనీ లీవ్, లయన్స్గేట్ ప్లే, ఆహా ప్రీమియమ్, చౌపల్, సన్ నెక్ట్స్ వంటి 18కి పేగా ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లను యాక్సెస్ చేయవచ్చు.
రూ.200 ప్లాన్ వివరాల ప్రకారం.. ఇందులో ఉన్న 30 GB డేటా కోటా పూర్తయిన తర్వాత, అదనపు డేటా వినియోగానికి ఎంబీకి 50 పైసల చొప్పున ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి. ఒకే రీఛార్జ్తో తమ డేటా పరిమితిని పెంచుకోవాలని, OTT స్ట్రీమింగ్ ఎంపికలను విస్తరించుకోవాలని కోరుకునే ప్రీపెయిడ్ వినియోగదారుల కోసం ఈ యాడ్-ఆన్ రూపొందించబడినట్లు కనిపిస్తోంది.
కంపెనీ దీనిపై అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయనప్పటికీ, ఈ రూ. 200 డేటా ప్యాక్ ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ వెబ్సైట్, 'ఎయిర్టెల్ థాంక్స్' (Airtel Thanks) యాప్తో సహా సంస్థ యొక్క డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
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