Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /Airtel 299 Cancelled: వినియోగదారులకు ఎయిర్‌టెల్ బిగ్‌షాక్..అతిచౌకైన రూ.299 రీఛార్జ్ ప్లాన్ క్యాన్సిల్!

Airtel 299 Cancelled: వినియోగదారులకు ఎయిర్‌టెల్ బిగ్‌షాక్..అతిచౌకైన రూ.299 రీఛార్జ్ ప్లాన్ క్యాన్సిల్!

Airtel 299 Recharge Cancelled: ప్రముఖ టెలికాం దిగ్గజం భారతీ ఎయిర్‌టెల్ (Airtel) తన వినియోగదారులకు గట్టి షాకిచ్చింది. పాపులర్ ఎంట్రీ లెవల్ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌ అయిన రూ.299 ప్లాన్‌ను పూర్తిగా తొలగించింది. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌తో పాటు ఎయిర్‌టెల్‌ థాంక్స్ యాప్ నుంచి కూడా ఈ ప్లాన్‌ను నిలిపివేసింది. రీఛార్జ్ ధరలను సవరించిన ఏడాది వ్యవధిలోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 05, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:56 PM IST
Airtel 299 Cancelled: వినియోగదారులకు ఎయిర్‌టెల్ బిగ్‌షాక్..అతిచౌకైన రూ.299 రీఛార్జ్ ప్లాన్ క్యాన్సిల్!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rohit Sharma: రోహిత్ శర్మ దెబ్బ.. అజిత్ అగార్కర్ పోస్ట్ ఊస్టింగ్..?
2
3
4
5