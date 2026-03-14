Airtel Cheapest 365 Days Plan: నెలనెలా పెరిగిపోతున్న రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ చూసి విసిగిపోయారా? మీరు ఎయిర్టెల్ సిమ్ వినియోగదారులు అయితే మీకో గుడ్న్యూస్ ఉంది. ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ ఎయిర్టెల్ తమ కస్టమర్ల కోసం సరికొత్త ఆఫర్స్ను ప్రవేశపెట్టింది. రోజుకు కేవలం 6 రూపాయలకే ఏడాది పాటు వ్యాలిడిటీ అందిస్తోంది. అయితే ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్లో అన్లిమిడెట్ డేటా, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMSలు రానున్నాయి.
365 రోజులు (ఒక సంవత్సరం కాలం) వ్యాలిడిటీతో ఈ ప్లాన్ను కస్టమర్ల ముందుకు తెచ్చింది. అయితే ఇందులో స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ కేవలం రూ.2,500 కంటే తక్కువ ధరకే లభిస్తుండడం గమనార్హం. ఎయిర్టెల్ ఏడాది చెల్లుబాటుతో అందిస్తున్న రెండు రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. వీటిలో అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, అన్లిమిటెడ్ డేటా, ఎస్ఎంఎస్లు అందజేయనున్నారు. అయితే కస్టమర్లకు రోజుకు 6 రూపాయలకే అందుబాటులో ఉన్న రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రూ.2,249 రీఛార్జ్ ప్లాన్..
ఎయిర్టెల్ సంస్థ ప్రవేశపెట్టిన అతితక్కువ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్స్లో రూ.2,249 ఒకటి. ఈ ప్లాన్ 365 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, ఏడాది పొడవునా ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీలు లేకుండా అన్లిమిటెడ్ డేటా, ఎస్ఎంఎస్లు వస్తాయి.
అయితే ఈ ప్లాన్ కొనుగోలు చేసిన అదనంగా మరో 30GB హై-స్పీడ్ డేటాను అందివ్వనున్నారు. ఈ డేటా ఏడాది పొడవునా ఎప్పుడైనా వినియోగించుకోవచ్చు. ఈ ప్లాన్ ప్రకారం 3,600 SMSలను కూడా అందిస్తుంది. ఈ లెక్కన ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ద్వారా రోజుకు రూ.6 ఖర్చుతో ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ను పొందవచ్చు.
ఈ ప్లాన్తో అదనపు ప్రయోజనాలు..
ఈ ఏడాది ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్తో అదనపు డిజిటల్ ప్రయోజనాలు కూడా అందుతాయి. ఎయిర్టెల్ ఎక్స్స్ట్రీమ్ ప్లే యాక్సెస్ కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. ఇందులో అనేక రకాల ఎంటర్టైన్మెంట్ కంటెంట్ను ఉచితంగా వీక్షించవచ్చు. దీంతో పాటు ఈ ప్లాన్లో అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా అందుతోంది. అయితే ఇది విడిగా సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే రూ.4,000 ఖర్చు అవుతుంది. ఇది ఈ కస్టమర్లు ఫొటో ఎడిటింగ్, డిజైనింగ్ వంటి వర్క్ను ఈజీగా చేసుకునేందుకు వెసులుబాటు ఉంది.
వార్షిక ప్లాన్ రూ.1849 ధరకే..
ఎయిర్టెల్ ప్రవేశపెట్టిన మరో వార్షిక ప్లాన్ రూ.1849 ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇది రూ.2,249 ప్లాన్ కంటే ఎంతో చౌకగా ఉంటుంది. ఇది కూడా ఏడాది పొడవునా అంటే 365 రోజులు చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఈ ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్లో అపరిమిత కాలింగ్, రోజుకు 100 SMSలు వస్తాయి. అయితే ఇందులో అన్లిమిటెడ్ డేటా అందుబాటులో రాదు. ఇది కేవలం అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్తో అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
