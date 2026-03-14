Airtel 365 Days Plan: ఎయిర్‌టెల్ కస్టమర్లకు బంపర్ ఆఫర్..రోజుకు కేవలం రూ.6 లకే అపరిమత కాలింగ్, ఉచిత ఇంటర్నెట్..ఎన్నో బెనిఫిట్స్!

Airtel Cheapest 365 Days Plan: నెలనెలా పెరిగిపోతున్న రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ చూసి విసిగిపోయారా? మీరు ఎయిర్‌టెల్ సిమ్ వినియోగదారులు అయితే మీకో గుడ్‌న్యూస్‌ ఉంది. ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ ఎయిర్‌టెల్ తమ కస్టమర్ల కోసం సరికొత్త ఆఫర్స్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. రోజుకు కేవలం 6 రూపాయలకే ఏడాది పాటు వ్యాలిడిటీ అందిస్తోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 14, 2026, 03:56 PM IST

School Holiday: రేపు శుక్రవారం స్కూళ్లకు సెలవు..కాలేజీలు, ఆఫీసులు కూడా బంద్..ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం!
5
holiday news
School Holiday: రేపు శుక్రవారం స్కూళ్లకు సెలవు..కాలేజీలు, ఆఫీసులు కూడా బంద్..ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం!
Amount Credited Today: ఉగాది కానుక.. నేడు ఖాతాల్లోకి రూ.7 వేలు జమ.. వెంటనే చెక్ చేసుకోండి..!
5
PM Kisan 22nd installment
Amount Credited Today: ఉగాది కానుక.. నేడు ఖాతాల్లోకి రూ.7 వేలు జమ.. వెంటనే చెక్ చేసుకోండి..!
Greenchef 2000 W ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌పై ఊహించని ఆఫర్‌.. మరీ 41 శాతం డిస్కౌంటా?
5
Greenchef
Greenchef 2000 W ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌పై ఊహించని ఆఫర్‌.. మరీ 41 శాతం డిస్కౌంటా?
Mrunal Thakur Liplock: ముద్దు సీన్లు హీరోయిన్ కొంపముంచాయి..సినిమా ఆఫర్లు అన్నీ గల్లంతు..కెరీర్ నాశనం అయ్యే టైమ్‌లో..!
8
Mrunal Thakur
Mrunal Thakur Liplock: ముద్దు సీన్లు హీరోయిన్ కొంపముంచాయి..సినిమా ఆఫర్లు అన్నీ గల్లంతు..కెరీర్ నాశనం అయ్యే టైమ్‌లో..!
Airtel Cheapest 365 Days Plan: నెలనెలా పెరిగిపోతున్న రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ చూసి విసిగిపోయారా? మీరు ఎయిర్‌టెల్ సిమ్ వినియోగదారులు అయితే మీకో గుడ్‌న్యూస్‌ ఉంది. ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ ఎయిర్‌టెల్ తమ కస్టమర్ల కోసం సరికొత్త ఆఫర్స్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. రోజుకు కేవలం 6 రూపాయలకే ఏడాది పాటు వ్యాలిడిటీ అందిస్తోంది. అయితే ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లో అన్‌లిమిడెట్ డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMSలు రానున్నాయి. 

365 రోజులు (ఒక సంవత్సరం కాలం) వ్యాలిడిటీతో ఈ ప్లాన్‌ను కస్టమర్ల ముందుకు తెచ్చింది. అయితే ఇందులో స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ కేవలం రూ.2,500 కంటే తక్కువ ధరకే లభిస్తుండడం గమనార్హం. ఎయిర్‌టెల్ ఏడాది చెల్లుబాటుతో అందిస్తున్న రెండు రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  వీటిలో అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, అన్‌లిమిటెడ్ డేటా, ఎస్ఎంఎస్‌లు అందజేయనున్నారు. అయితే కస్టమర్లకు రోజుకు 6 రూపాయలకే అందుబాటులో ఉన్న రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

రూ.2,249 రీఛార్జ్ ప్లాన్..
ఎయిర్‌టెల్ సంస్థ ప్రవేశపెట్టిన అతితక్కువ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్స్‌లో రూ.2,249 ఒకటి. ఈ ప్లాన్ 365 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, ఏడాది పొడవునా ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీలు లేకుండా అన్‌లిమిటెడ్ డేటా, ఎస్ఎంఎస్‌లు వస్తాయి.  

అయితే ఈ ప్లాన్ కొనుగోలు చేసిన అదనంగా మరో 30GB హై-స్పీడ్ డేటాను అందివ్వనున్నారు. ఈ డేటా ఏడాది పొడవునా ఎప్పుడైనా వినియోగించుకోవచ్చు. ఈ ప్లాన్ ప్రకారం 3,600 SMSలను కూడా అందిస్తుంది. ఈ లెక్కన ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ ద్వారా రోజుకు రూ.6 ఖర్చుతో ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ను పొందవచ్చు. 

ఈ ప్లాన్‌తో అదనపు ప్రయోజనాలు..
ఈ ఏడాది ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌తో అదనపు డిజిటల్ ప్రయోజనాలు కూడా అందుతాయి. ఎయిర్‌టెల్ ఎక్స్‌స్ట్రీమ్ ప్లే యాక్సెస్ కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. ఇందులో అనేక రకాల ఎంటర్‌టైన్మెంట్ కంటెంట్‌ను ఉచితంగా వీక్షించవచ్చు. దీంతో పాటు ఈ ప్లాన్‌లో అడోబ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రీమియం సబ్‌స్క్రిప్షన్ కూడా అందుతోంది. అయితే ఇది విడిగా సబ్‌స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే రూ.4,000 ఖర్చు అవుతుంది. ఇది ఈ కస్టమర్లు ఫొటో ఎడిటింగ్, డిజైనింగ్ వంటి వర్క్‌ను ఈజీగా చేసుకునేందుకు వెసులుబాటు ఉంది. 

వార్షిక ప్లాన్ రూ.1849 ధరకే..
ఎయిర్‌టెల్ ప్రవేశపెట్టిన మరో వార్షిక ప్లాన్ రూ.1849 ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇది రూ.2,249 ప్లాన్ కంటే ఎంతో చౌకగా ఉంటుంది. ఇది కూడా ఏడాది పొడవునా అంటే 365 రోజులు చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఈ ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లో అపరిమిత కాలింగ్, రోజుకు 100 SMSలు వస్తాయి. అయితే ఇందులో అన్‌లిమిటెడ్ డేటా అందుబాటులో రాదు. ఇది కేవలం అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్‌తో అడోబ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రీమియం సబ్‌స్క్రిప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. 

Also Read: Train Fight Viral Video: చెప్పు చూపించిందని ఆంటీని చావగొట్టిన యువకుడు..రైల్లో సీటు కోసం పొట్టుపొట్టు తన్నుకున్నారు!

Also Read: Plants To Avoid In Home: ఈ మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే వెంటనే పీకేయండి.. డబ్బు సమస్యలు, అప్పుల బాధ తప్పదు!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

