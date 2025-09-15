English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Airtel: ఎయిర్‌టెల్ కస్టమర్లకు ఫెస్టివల్ బంపర్ ఆఫర్‌.. ఈ ప్లాన్‎తో ఓటీటీ, గూగుల్ వన్ స్టోరేజీ, ఏఐ, కాలింగ్.. డేటా ఫ్యాక్ ఫ్రీ..!!

Airtel Festival Offer: ఎయిర్ టెల్ తన ప్రీపెయిడ్, పోస్ట్ పెయిడ్ వినియోగదారులకు అనేక అద్భుతమైన రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ తీసుకువచ్చింది. పండగ సీజన్ లో ప్రత్యేకమైన ఫెస్టివల్ ఆఫర్ ను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్స్ లో వినియోగదారులు అన్ లిమిటెడ్ కాలింగ్, డేటా, ఏఐ, ఓటీటీ ప్యాక్స్, ఆపిల్ మ్యూజిక్ వంటి ప్రయోజనాలను పొందుతారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 15, 2025, 10:08 AM IST

Airtel: ఎయిర్‌టెల్ కస్టమర్లకు ఫెస్టివల్ బంపర్ ఆఫర్‌.. ఈ ప్లాన్‎తో ఓటీటీ, గూగుల్ వన్ స్టోరేజీ, ఏఐ, కాలింగ్.. డేటా ఫ్యాక్ ఫ్రీ..!!

Airtel Festival Offer : దేశంలోని ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ ఎయిర్‌టెల్ తన ప్రీపెయిడ్,  పోస్ట్‌పెయిడ్ వినియోగదారుల కోసం పండుగ సీజన్‌లో ప్రత్యేకమైన ఫెస్టివల్ ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్‌లో భాగంగా వినియోగదారులు అపరిమిత కాలింగ్, వేగవంతమైన డేటా, క్లౌడ్ స్టోరేజ్, OTT సబ్‌స్క్రిప్షన్స్, మ్యూజిక్ యాప్‌లు,  AI టూల్స్ వంటి అనేక ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా పండుగ సమయంలో ఎక్కువగా వాడే డేటా,  ఎంటర్టైన్‌మెంట్ సర్వీసులు ఈ ఆఫర్‌తో మరింత ఆకర్షణీయంగా మారాయి.

ఈ ఫెస్టివల్ ఆఫర్ కింద ఎయిర్‌టెల్ పోస్ట్‌పెయిడ్ వినియోగదారులకు 100జీబీ గూగుల్ వన్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్‌ను, ప్రీపెయిడ్ వినియోగదారులకు 30జీబీ క్లౌడ్ స్టోరేజ్‌ను అందిస్తోంది. అదనంగా ఒక ఏడాది పాటు Perplexity AI ప్రయోజనాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. అదే సమయంలో వినియోగదారులు ఆపిల్ మ్యూజిక్ ప్రీమియం సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను ఫ్రీగా  పొందుతారు. దీంతో పాటలు, పోడ్కాస్ట్లు, ప్రీమియం కంటెంట్‌ను ఎటువంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా ఆస్వాదించే అవకాశం లభిస్తుంది.

ఎయిర్‌టెల్ ఈ సందర్భంగా రెండు కొత్త ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌లను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. రూ.349 ప్లాన్ 28 రోజుల చెల్లుబాటుతో వస్తుంది. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, రోజుకు 100 ఉచిత SMSలు, రోజువారీ 2GB డేటా, అపరిమిత 5G డేటా వంటి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అదనంగా, Airtel Xstream Play Premium సబ్‌స్క్రిప్షన్ ద్వారా 22 OTT యాప్‌లను యాక్సెస్ చేయవచ్చు. ఈ ప్లాన్‌లో ప్రత్యేకంగా ఆసియా కప్ క్రికెట్ పాస్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. మరో కొత్త రూ.449 ప్లాన్‌లో రోజుకు 4GB డేటా, అపరిమిత 5G డేటా, అపరిమిత కాలింగ్, రోజువారీ 100 SMSలతో పాటు Jio Hotstar సబ్‌స్క్రిప్షన్,  Airtel Xstream Play Premium యాక్సెస్ లభిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ కూడా 28 రోజుల చెల్లుబాటుతో వస్తుంది.

అదనంగా ఎయిర్‌టెల్ రూ.100 డేటా ప్యాక్‌ను కూడా అందిస్తోంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు 6జీబీ అదనపు డేటా పొందుతారు. ఈ ప్యాక్ 30 రోజుల చెల్లుబాటుతో వస్తుంది. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, Airtel Xstream Play సబ్‌స్క్రిప్షన్ కూడా అందులో భాగమే. దీని ద్వారా 22 OTT యాప్‌లను యాక్సెస్ చేయవచ్చు.

మొత్తం మీద ఎయిర్‌టెల్ ఫెస్టివల్ ఆఫర్ వినియోగదారులకు అన్ని రకాల సర్వీసులను ఒకే చోట అందిస్తోంది. అపరిమిత కాలింగ్, వేగవంతమైన 5G డేటా, క్రికెట్ పాస్, OTT యాప్‌ల యాక్సెస్, ఆపిల్ మ్యూజిక్ ప్రీమియం, క్లౌడ్ స్టోరేజ్ వంటి అన్ని ముఖ్యమైన సౌకర్యాలు ఉండటంతో ఈ ఆఫర్ పండుగ సీజన్‌లో వినియోగదారులను మరింత ఆకర్షిస్తోంది.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

AirtelFestival OfferPrepaid PlansPostpaid Plans

