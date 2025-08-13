English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Airtel OTT: ఎయిర్‌టెల్ కస్టమర్లకు శుభవార్త..ఒకే రీఛార్జ్‌తో అన్నీ ఓటీటీలు FREE!!

Airtel OTT Recharge Plans: ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ ఎయిర్‌టెల్ తన కస్టమర్లకు శుభవార్త చెప్పింది. నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్‌స్టార్ వంటి OTT ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు ఉచిత సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను అందించేందు సిద్ధమైంది. అవేంటో మీరూ తెలుసుకోండి.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 13, 2025, 09:54 AM IST

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
5
Tomorrow Holiday
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
5
EPFO update
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
6
Ella D Verma
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
Soft beetroot idly మెత్తగా పువ్వు లాగా.. వచ్చే బీట్రూట్ ఇడ్లీ ఎలా చేసుకోవాలంటే..
5
Soft beetroot idly
Soft beetroot idly మెత్తగా పువ్వు లాగా.. వచ్చే బీట్రూట్ ఇడ్లీ ఎలా చేసుకోవాలంటే..
Airtel OTT: ఎయిర్‌టెల్ కస్టమర్లకు శుభవార్త..ఒకే రీఛార్జ్‌తో అన్నీ ఓటీటీలు FREE!!

Airtel OTT Recharge Plans: ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ ఎయిర్‌టెల్ తన కస్టమర్లకు శుభవార్త చెప్పింది. నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్‌స్టార్ వంటి OTT ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు ఉచిత సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను అందించేందు సిద్ధమైంది.

ఆధునిక యుగంలో ప్రస్తుతం OTT ట్రెండ్ నడుస్తోంది. థియేటర్లలో చూడలేని సినిమాలను ప్రేక్షకులు ఓటీటీల్లో చూసి ఆనందిస్తున్నారు. OTT ప్రేక్షకులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మేకర్స్ ప్రత్యేక వెబ్ సిరీస్‌లు, సినిమాలను కూడా రూపొందిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తన కస్టమర్లకు టెలికాం సంస్థ శుభవార్త చెబుతుంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్‌స్టార్ వంటి ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు ఉచిత సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను అందిస్తోంది. దీని కోసం ఐదు రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లను తీసుకువచ్చింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

రూ. 181 రీఛార్జ్ ప్లాన్ 
మీరు రూ. 181 ప్లాన్ తీసుకుంటే.. ఇది 30 రోజుల చెల్లుబాటుతో 15GB డేటాను అందిస్తుంది. మీరు SonyLiv, Hoichoi, Chaupal, Sun NXT వంటి 22 OTT యాప్‌లకు ఉచిత సబ్‌స్క్రిప్షన్ కూడా పొందుతారు. అన్ని యాప్‌లను Airtel Xstream నుండి చూడవచ్చు.

రూ. 451 రీఛార్జ్ ప్లాన్ 
మీరు రూ. 451 రీఛార్జ్ ప్లాన్ తీసుకుంటే.. మీకు 50GB డేటా, 30 రోజుల ఉచిత జియో హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ లభిస్తుంది. మొబైల్‌లో టీవీ షోలు, క్రీడలు చూసే వారికి ఇది ఉత్తమ ప్లాన్.

రూ.1199 రీఛార్జ్ ప్లాన్
రూ.1199 రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లో మీరు 84 రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ 2.5GB డేటా.. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (లైట్), ఎక్స్‌స్ట్రీమ్ ప్రీమియం ఉచిత సబ్‌స్క్రిప్షన్ పొందవచ్చు. హలో ట్యూన్స్, పెర్ప్లెక్సిటీ ప్రో AI సేవ ఒక సంవత్సరం పాటు ఉచితంగా లభిస్తుంది.

రూ.1199 రీఛార్జ్ ప్లాన్
రూ.1199 రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లో.. మీరు 84 రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ 2.5GB డేటా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (లైట్), ఎక్స్‌స్ట్రీమ్ ప్రీమియం ఉచిత సబ్‌స్క్రిప్షన్ పొందవచ్చు. హలో ట్యూన్స్, పెర్ప్లెక్సిటీ ప్రో AI సేవ ఒక సంవత్సరం పాటు ఉచితంగా లభిస్తుంది.

రూ.1729 రీఛార్జ్ ప్లాన్
రూ.1729 ప్లాన్ అన్ని ప్రధాన ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లను అందిస్తుంది. ఇది నెట్‌ఫ్లిక్స్ (బేసిక్), హాట్‌స్టార్ (సూపర్), జీ5 (ప్రీమియం) సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లతో పాటు 84 రోజుల పాటు రోజుకు 2.5GB డేటాను అందిస్తుంది.

Also Read: Vivo V60 5G: మరో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ వచ్చేసిందోచ్..వివో వీ60 ధర, ఫీచర్లు ఏంటంటే?

Also Read: Holidays: రాబోయే రెండు రోజులు సెలవులు? హైడ్రా వార్నింగ్..ఇంట్లో నుంచి ఎవ్వరూ బయటకు రాకండి..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook
 

 

AirtelOTT platformOTT RechargeAIRTEL Recharge PlansAirtel free OTT platforms

Trending News