Airtel OTT Recharge Plans: ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ ఎయిర్టెల్ తన కస్టమర్లకు శుభవార్త చెప్పింది. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్స్టార్ వంటి OTT ప్లాట్ఫామ్లకు ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్ను అందించేందు సిద్ధమైంది.
ఆధునిక యుగంలో ప్రస్తుతం OTT ట్రెండ్ నడుస్తోంది. థియేటర్లలో చూడలేని సినిమాలను ప్రేక్షకులు ఓటీటీల్లో చూసి ఆనందిస్తున్నారు. OTT ప్రేక్షకులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మేకర్స్ ప్రత్యేక వెబ్ సిరీస్లు, సినిమాలను కూడా రూపొందిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తన కస్టమర్లకు టెలికాం సంస్థ శుభవార్త చెబుతుంది. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్స్టార్ వంటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లకు ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్ను అందిస్తోంది. దీని కోసం ఐదు రీఛార్జ్ ప్లాన్లను తీసుకువచ్చింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
రూ. 181 రీఛార్జ్ ప్లాన్
మీరు రూ. 181 ప్లాన్ తీసుకుంటే.. ఇది 30 రోజుల చెల్లుబాటుతో 15GB డేటాను అందిస్తుంది. మీరు SonyLiv, Hoichoi, Chaupal, Sun NXT వంటి 22 OTT యాప్లకు ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా పొందుతారు. అన్ని యాప్లను Airtel Xstream నుండి చూడవచ్చు.
రూ. 451 రీఛార్జ్ ప్లాన్
మీరు రూ. 451 రీఛార్జ్ ప్లాన్ తీసుకుంటే.. మీకు 50GB డేటా, 30 రోజుల ఉచిత జియో హాట్స్టార్ సబ్స్క్రిప్షన్ లభిస్తుంది. మొబైల్లో టీవీ షోలు, క్రీడలు చూసే వారికి ఇది ఉత్తమ ప్లాన్.
రూ.1199 రీఛార్జ్ ప్లాన్
రూ.1199 రీఛార్జ్ ప్లాన్లో మీరు 84 రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ 2.5GB డేటా.. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (లైట్), ఎక్స్స్ట్రీమ్ ప్రీమియం ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్ పొందవచ్చు. హలో ట్యూన్స్, పెర్ప్లెక్సిటీ ప్రో AI సేవ ఒక సంవత్సరం పాటు ఉచితంగా లభిస్తుంది.
రూ.1729 రీఛార్జ్ ప్లాన్
రూ.1729 ప్లాన్ అన్ని ప్రధాన ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లకు సబ్స్క్రిప్షన్లను అందిస్తుంది. ఇది నెట్ఫ్లిక్స్ (బేసిక్), హాట్స్టార్ (సూపర్), జీ5 (ప్రీమియం) సబ్స్క్రిప్షన్లతో పాటు 84 రోజుల పాటు రోజుకు 2.5GB డేటాను అందిస్తుంది.
