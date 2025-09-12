Amazon Great Indian Festival Sale 2025: అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ 2025 ప్రారంభానికి ఇంకా కొన్ని రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం లాగే, ఈ ఏడాది కూడా మనం వివిధ ఉత్పత్తులపై కొన్ని గొప్ప డిస్కౌంట్లు, బ్యాంక్ ఆఫర్లు, క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు, మరెన్నో ఆఫర్లను ఆశించవచ్చు.
అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ 2025
అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ సేల్ డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్ల వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు. ఈ ఈవెంట్ సమయంలో కస్టమర్లు భారీ డిస్కౌంట్లు, గిఫ్ట్ వోచర్లు, ఉచిత డెలివరీ, మరుసటి రోజు డెలివరీ, ఇబ్బంది లేని రిటర్న్లు, ఎక్స్ఛేంజ్, నో-కాస్ట్ EMIలు మొదలైన అనేక ఆఫర్లను ఆశిస్తారు. ఈ సంవత్సరం సేల్లో కొన్ని ముఖ్య ఆఫర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.
SBI కార్డు వినియోగంపై 10% తక్షణ తగ్గింపు
అమెజాన్లో జరిగే ఈ సేల్లో SBI డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డులు, క్రెడిట్ కార్డ్ EMI లపై 10% తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అర్హత లేని వస్తువులు కాకుండా ఇతర వస్తువులకు క్యాష్బ్యాక్, ఎక్స్ఛేంజ్ డిస్కౌంట్లకు కనీస లావాదేవీ మొత్తం: కిరాణా సామాగ్రికి రూ. 2500, మిగతా అన్ని వర్గాలకు రూ. 5000గా ఉండనుంది.
బోనస్ ఆఫర్లు
SBI కార్డు ఉపయోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి బోనస్ ఆఫర్లు కూడా ఉన్నాయి.
బోనస్ ఆఫర్ 1: INR 24,990.. అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన ఒకే లావాదేవీపై SBI క్రెడిట్ కార్డులు, EMI పై అదనపు ఫ్లాట్ INR 500 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ పొందుతారు.
బోనస్ ఆఫర్ 2: INR 39,990.. అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన ఒకే లావాదేవీపై SBI క్రెడిట్ కార్డులు, EMI పై అదనపు ఫ్లాట్ INR 500 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది.
బోనస్ ఆఫర్ 3: INR 49,990.. అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన ఒకే లావాదేవీపై SBI క్రెడిట్ కార్డులు, EMI పై అదనపు ఫ్లాట్ INR 750 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్.
బోనస్ ఆఫర్ 4: INR 59,990 అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన ఒకే లావాదేవీపై SBI క్రెడిట్ కార్డులు, EMI పై అదనపు ఫ్లాట్ INR 1,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ పొందుతారు.
బోనస్ ఆఫర్ 5: INR 74,990.. అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన ఒకే లావాదేవీపై SBI క్రెడిట్ కార్డులు, EMI పై అదనపు ఫ్లాట్ INR 1,000 తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది.
క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లు
సెప్టెంబరు 23 నుంచి ప్రారంభం కానున్న అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ సేల్లో షాపింగ్ చేసేటప్పుడు వినియోగదారులు క్లెయిమ్ చేసుకోగల అనేక క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లు కూడా ఉన్నాయి. మీ షాపింగ్పై ప్రతిసారీ 5% క్యాష్బ్యాక్ను పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ రివార్డ్లను అన్లాక్ చేసేందుకు మూడు నెలల్లో (ప్రస్తుత నెలతో సహా) ఏవైనా 25 చెల్లింపులను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. షాపింగ్ చేసేటప్పుడు, స్కాన్ చేసేటప్పుడు, చెల్లించేటప్పుడు, రీఛార్జ్ చేసేటప్పుడు, బిల్లులు చెల్లించేటప్పుడు మీరు Amazon Pay UPIని ఉపయోగించి దీన్ని చేయవచ్చు.
ప్రైమ్ సభ్యులు 5% అపరిమిత క్యాష్బ్యాక్ పొందుతారు. ప్రైమ్ కాని కస్టమర్లు 3% అపరిమిత క్యాష్బ్యాక్ పొందవచ్చు. మీరు చేయాల్సిందల్లా లావాదేవీ అవసరాలను తీర్చడం, ఆఫర్లను రీడీమ్ చేయడం. ఈ అద్భుతమైన అమెజాన్ క్యాష్బ్యాక్ డీల్లను కోల్పోకండి.
గిఫ్ట్ కార్డ్లు, వోచర్లు
అవును, ఈ సేల్లో గిఫ్ట్ కార్డ్లు, వోచర్లు కూడా ఉన్నాయి. పుట్టినరోజు, వార్షికోత్సవం, వివాహం, అభినందనలు లేదా ప్రశంసలు అయినా, ప్రతి సందర్భానికి గిఫ్ట్ వోచర్ ఉంటుంది. మీరు అగ్ర బ్రాండ్ల నుండి ఇ-కార్డ్లపై కూడా ఆదా చేయవచ్చు. వీటిలో ఇవి ఉన్నాయి:
గూగుల్ పే- 2%
మేక్ మై ట్రిప్- ఫ్లాట్ 5% తగ్గింపు
తనిష్క్- ఫ్లాట్ 1% తగ్గింపు
అండర్-ఫ్లాట్ 4% తగ్గింపు
లైఫ్ స్టైల్- ఫ్లాట్ 4% తగ్గింపు
వినియోగదారులు కొత్త గిఫ్ట్ కార్డ్ లేదా అమెజాన్ వోచర్ను కూడా జోడించవచ్చు. తదుపరి గిఫ్ట్ కార్డ్లో అమెజాన్ పే గిఫ్ట్ కార్డ్లు, బ్రాండ్ గిఫ్ట్ కార్డ్లు, కార్పొరేట్ గిఫ్ట్ కార్డ్లు, అమెజాన్ షాపింగ్ వోచర్లు, అమెజాన్ కొత్త వోచర్లు ఉన్నాయి. పండుగ సందర్భాలలో గిఫ్ట్ కార్డ్లు కూడా ఉన్నాయి. దీపావళి వస్తున్నందున, మీరు అమెజాన్ నుండి గిఫ్ట్ కార్డ్ను ఎంచుకుని మీ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులను ఇవ్వొచ్చు.
