Amazon Robots: ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ తన వ్యాపార కార్యకలాపాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. న్యూయార్క్ టైమ్స్ తాజా నివేదిక ప్రకారం..  కంపెనీ సుమారు 5 లక్షల ఉద్యోగాలను రోబోట్లతో భర్తీ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ నిర్ణయం వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే.. ఖర్చులను తగ్గించడం, డెలివరీలను మరింత వేగంగా,  సమర్థవంతంగా నిర్వహించడమని పేర్కొంది. అయితే ఈ ఆటోమేషన్ వల్ల ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది? కొత్త అవకాశాలు వస్తాయా? అనే అంశం గురించి  ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Amazon Robots: ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ తన వ్యాపార కార్యకలాపాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. న్యూయార్క్ టైమ్స్ తాజా నివేదిక ప్రకారం..  కంపెనీ సుమారు 5 లక్షల ఉద్యోగాలను రోబోట్లతో భర్తీ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ నిర్ణయం వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే.. ఖర్చులను తగ్గించడం, డెలివరీలను మరింత వేగంగా,  సమర్థవంతంగా నిర్వహించడమని పేర్కొంది. అయితే ఈ ఆటోమేషన్ వల్ల ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది? కొత్త అవకాశాలు వస్తాయా? అనే అంశం గురించి  ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

2018లో అమెరికాలో అమెజాన్ ఉద్యోగుల సంఖ్య దాదాపు మూడు రెట్లు పెరిగి 12 లక్షలకు చేరింది. అయితే కంపెనీ ఆటోమేషన్ విభాగం అంచనాల ప్రకారం..  2027 నాటికి 1.6 లక్షల వరకు మానవ ఉద్యోగాలు తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. రోబోలు పికింగ్, ప్యాకింగ్, డెలివరీ వంటి పనుల్లో ప్రతి ఐటెమ్‌పై సుమారు 30 సెంట్ల వరకు ఖర్చు తగ్గిస్తాయి. దీంతో 2025–2027 మధ్యలో కంపెనీకి సుమారు రూ. 1.06 లక్షల కోట్లు (12.6 బిలియన్ డాలర్లు) ఆదా కానుంది.

గత ఏడాది అమెజాన్ బోర్డుకు సమర్పించిన నివేదికలో కూడా ఈ విషయం ప్రస్తావించింది.  రోబోటిక్ వ్యవస్థల వల్ల అమ్మకాలు రెట్టింపు అయినా, అదనంగా 6 లక్షల ఉద్యోగులను నియమించాల్సిన అవసరం ఉండదని అమెజాన్ పేర్కొంది. కంపెనీ లక్ష్యం 75 శాతం కార్యకలాపాలను రోబోట్లతో నడపడం, తక్కువ మానవ శక్తితో వేగవంతమైన డెలివరీలను అందించడమని పేర్కొంది. 

అయితే ఇదే అంశంపై  అమెజాన్ ప్రతినిధి కెల్లీ నంటెల్ ఈ వార్తపై స్పందిస్తూ..  న్యూయార్క్ టైమ్స్ నివేదికలో వివరాలు పూర్తిగా సరిగా లేవని, కంపెనీ నియామక వ్యూహం పూర్తిగా వెల్లడించలేదని అన్నారు. ఈ హాలిడే సీజన్‌లో 2.5 లక్షల కొత్త ఉద్యోగులను నియమించడానికి అమెజాన్ సిద్ధమవుతోందని తెలిపారు. అయితే వీటిలో ఎన్ని శాశ్వత ఉద్యోగాలో మాత్రం స్పష్టత ఇవ్వలేదు.

లూసియానాలోని ష్రీవ్‌పోర్ట్ ప్రాంతంలో అమెజాన్ గతేడాది అత్యాధునిక రోబోటిక్ వేర్‌హౌస్‌ను ప్రారంభించింది. ఇది భవిష్యత్ ఆటోమేటెడ్ ఫుల్‌ఫిల్‌మెంట్ సెంటర్లకు నమూనాగా నిలిచింది. సుమారు 1,000 రోబోలు పనిచేస్తున్న ఈ సెంటర్‌లో సాధారణ వేర్‌హౌస్‌లతో పోలిస్తే 25 శాతం తక్కువ ఉద్యోగులు అవసరం అయ్యారు. అమెజాన్ ఈ డిజైన్‌ను 2027 నాటికి 40 వేర్‌హౌస్‌లకు విస్తరించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తోంది.

వర్జీనియా బీచ్‌లో ఇప్పటికే కొత్త సెంటర్ ప్రారంభమైంది. అట్లాంటా సమీపంలోని స్టోన్ మౌంటైన్ వేర్‌హౌస్‌ను కూడా ఆధునీకరిస్తోంది. అక్కడ ప్రస్తుతం 4,000 మంది పనిచేస్తుండగా, రోబోలను ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత 10 శాతం ఎక్కువ ఉత్పత్తులను ప్రాసెస్ చేయగలుగుతుంది.  అయితే 1,200 ఉద్యోగాలు తగ్గుతాయి.

అమెజాన్ గ్లోబల్ ఆపరేషన్స్ హెడ్ ఉదిత్ మదన్ ప్రకారం..  ఆటోమేషన్ వల్ల కొంతమంది ఉద్యోగాలు తగ్గినా, కొత్త రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలు కూడా సృష్టించనున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో డెలివరీ కేంద్రాలను విస్తరించడం, టెక్నికల్ సపోర్ట్, రోబోటిక్ మెయింటెనెన్స్ వంటి విభాగాల్లో ఉద్యోగాలు పెరుగుతాయని తెలిపారు.

మొత్తం మీద అమెజాన్ రోబోట్లతో తన కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేస్తూ, ఖర్చులను తగ్గించి, డెలివరీ సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు అడుగులు వేస్తోంది. ఈ ఆటోమేషన్ ప్రణాళిక 2027 నాటికి కంపెనీని మరింత సమర్థవంతంగా మార్చడమే కాకుండా, ఈ-కామర్స్ రంగంలో కొత్త ఉద్యోగ ధోరణులకు దారితీసే అవకాశం ఉంది.

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

