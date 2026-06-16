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  • /Amazon Smart Choice Days Sale: కొత్త కాలేజీలో చేరిన మీ పిల్లలకు లాప్టాప్ కొంటున్నారా.. Amazon Smart Choice Days లో భారీ డిస్కౌంట్ తో కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్..!!

Amazon Smart Choice Days Sale: కొత్త కాలేజీలో చేరిన మీ పిల్లలకు లాప్టాప్ కొంటున్నారా.. Amazon Smart Choice Days లో భారీ డిస్కౌంట్ తో కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్..!!

Amazon Smart Choice Days Sale: అమెజాన్ మెగా డీల్ డేస్ సేల్ జూన్ 9వ తేదీతో ముగిసింది. అయితే షాపింగ్ ప్రియులను ఏమాత్రం నిరాశపరచకుండా.. ఈ కామర్స్ దిగ్గజం జూన్ 11 నుంచే సరికొత్త అమెజాన్ స్మార్ట్ ఛాయిస్ డేస్ సేల్ ను ప్రారంభించింది. ఈ సేల్లో భాగంగా పలు బ్రాండ్స్ ల్యాప్ టాప్స్, టాబ్లెట్స్ పై ఆకట్టుకునే డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది.  మీ పిల్లల కోసం ల్యాప్ టాప్స్, టాబ్లెట్స్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఓసారి ఈ ఆఫర్లను చెక్ చేయండి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 16, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:26 PM IST
Amazon Smart Choice Days Sale: కొత్త కాలేజీలో చేరిన మీ పిల్లలకు లాప్టాప్ కొంటున్నారా.. Amazon Smart Choice Days లో భారీ డిస్కౌంట్ తో కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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