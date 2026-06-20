/Trump: యుద్ధమా? రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెసా? క్యూబా ఆస్తులపై కన్నేసిన ట్రంప్..!!

America Attacks Cuba: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్ట్ ట్రంప్ క్యూబాకు సంబంధించిన చేసిన ఒక ప్రకటన ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చలకు దారితీసింది. వెనిజులాలో జరిగినట్లుగా సైనిక చర్యను క్యూబా కూడా ఎదుర్కొవల్సి వస్తుందా అంటూ ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగిన ప్రశ్నకు ట్రంప్ అది సాధ్యమే.. జరగవచ్చు అంటూ సమాధానం చెప్పారు. ట్రంప్ క్యూబా, వెనిజులాలను పోల్చుతూ.. ఈ రెండింటి మధ్య పెద్ద తేడా ఉందన్నారు. వెనిజులాలో చమురు ఉంది.. క్యూబాలో లేదు. కానీ అక్కడ ఆస్తులు బాగున్నాయి.. అద్బుతమైన బీచ్ లు ఉన్నాయి అని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో, రాజకీయా వర్గాల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.
క్యూబా అమెరికాకు చాలా దగ్గరగా ఉందని.. ఇరాన్, ఇతర ప్రాంతాలు చాలా దూరంగా ఉన్నాయన్నారు ట్రంప్. వెనిజుల దగ్గరగా ఉంది..క్యూబా పక్కనే ఉంది.. ఇరాన్ చాలా దూరంలో ఉందని ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు.. సైనిక చర్యకు సూచికగా భావిస్తున్నారు చాలా మంది విశ్లేషకులు. గత నెలలుగా ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి క్యూబాకు మధ్య ఉద్రిక్తతలు క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. క్యూబాలోని పరిస్థితికి సంబంధించి అమెరికా ప్రభుత్వం అనేక సైనిక ప్రత్యామ్నాయాలను పరిశీలించింది. అంతేకాదు సాధ్యమయ్యే చర్యకు సంబంధించిన సన్నాహాలపై కొంతస్థాయిలో చర్చలు జరిగాయి. అయితే ప్రస్తుతానికి వెంటనే సైనిక దాడికి ఎలాంటి ప్లాన్ లేదని అమెరికా అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఆ ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్, విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియోను కూడా ప్రస్తావిస్తూ.. క్యూబా సమస్యల్లో రూబియో యాక్టివ్ గా ఉన్నారన్నారు. క్యూబా చర్చలు కొరుకుంటోంది అని ఈ సమస్యమై దౌత్యపరమైన ప్రయత్యాలు చేయవచ్చని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
క్యూబా పై ట్రంప్ కఠిన వైఖరి:
ట్రంప్ సర్కార్ గతంలో క్యూబా పై కఠిన వైఖరిని అవలంబించింది. ఇటీవలీ కాలంలో కొత్త ఆంక్షలు కూడా పెట్టింది. హవానా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచింది. మరోవైపు ఆర్థిక, రాజకీయ ఒత్తిడి ద్వారా తమ అంతర్గత వ్యవహారాల్లో అమెరికా జోక్యం చేసుకుంటుందని క్యూబా కూడా ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఎలాంటి చర్యకు సంబంధించిన కాలపరిమితిని ప్రకటించలేదు. అయితే ఆయన చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు క్యూబా విషయంలో వైట్ హౌస్ అన్ని అవకాశాలను తెరిచి ఉంచుతోందన్న విషయం మాత్రం ఖచ్చితంగా సూచిస్తోందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
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