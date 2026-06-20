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Trump: యుద్ధమా? రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెసా? క్యూబా ఆస్తులపై కన్నేసిన ట్రంప్..!!

America Attacks Cuba: క్యూబా ఆస్తులు అద్భుతంగా ఉన్నాయి గురూ.. అంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు మరోసారి హాట్ టాపిగ్గా మారాయి. క్యూబా యుద్థానికి ట్రంప్ సిద్ధమవుతున్నారా అన్న సందేహాలు మొదలయ్యాయి. వెనిజులాపై తీసుకున్న చర్యల వంటి చర్యలనే క్యూబా కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్ట్ ట్రంప్ సూచించారు. అది సాధ్యమేనని.. క్యూబా అమెరికాకు చాలా సన్నిహితంగా ఉందని ట్రంప్  చేసిన వ్యాఖ్యలు కొత్త ఊహాగానాలకు తెరతీసింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 20, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:43 AM IST
Trump: యుద్ధమా? రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెసా? క్యూబా ఆస్తులపై కన్నేసిన ట్రంప్..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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యుద్ధమా? రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెసా? క్యూబా ఆస్తులపై కన్నేసిన ట్రంప్..!!
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