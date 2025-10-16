Andhra Pradesh DSC Notification: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టీచర్ నియామకాలపై ఆ రాష్ట్ర అభ్యర్థులకు గుడ్ న్యూస్ వినిపించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో వచ్చే జనవరిలో మరో డీఎస్సీ (DSC) నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడానికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. గతంలో నిర్వహించిన మెగా డీఎస్సీ ప్రక్రియలో 15,941 పోస్టులు భర్తీ చేసింది.అయితే కొన్ని రిజర్వేషన్ కేటగిరీలలో అభ్యర్థులు లేకపోవడం వల్ల కొంతమంది పోస్టులు మిగిలిపోయాయి. ఇప్పుడు మిగిలిన పోస్టులు 2025లో రిటైర్ అయిన ఉపాధ్యాయుల ఖాళీలు కలిపి సుమారు 2,000 టీచర్ పోస్టుల నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఈ ప్రయత్నాల్లో ముఖ్యమంత్రి నారా లోకేశ్, విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి, పాఠశాల విద్యాశాఖకు ప్రత్యేక సూచనలు ఇచ్చారు. డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ ప్రక్రియ సజావుగా, న్యాయపరమైన ఆపదలు లేకుండా సాగేందుకు ప్రణాళికలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈసారి టెట్ (TET) పరీక్ష కూడా నవంబర్ చివరి వారంలో నిర్వహించనుంది.
టెట్ అర్హతలను పూర్తిగా జాతీయ ఉపాధ్యాయ విద్యామండలి (NCTE) మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా అమలు చేయడం జరుగుతోంది. భవిష్యత్లో న్యాయవాదాలు డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియకు అడ్డంకి అవకుండా ఉండేలా అధికారులు ముందస్తుగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
స్పెషల్ డీఎస్సీ కింద 1,000 పోస్టులు, మెగా డీఎస్సీలో మిగిలిన 406 పోస్టులు, అలాగే కొత్తగా ఖాళీ అయిన ఉపాధ్యాయ పోస్టులు కలిపి మొత్తం సుమారు 2,000 పోస్టుల నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఈ కొత్త నోటిఫికేషన్ ప్రక్రియలో అర్హత, డిగ్రీ మార్కులు, ఇతర నిబంధనలు పూర్తిగా NCTE మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. ఇది భవిష్యత్లో ఏ విధమైన న్యాయ సమస్యలు రాకుండా, నియామక ప్రక్రియను సమర్థవంతంగా సాగించడానికి దోహదపడుతుంది.
మహా డీఎస్సీ, స్పెషల్ డీఎస్సీ అనుసరించి, రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు, ప్రత్యేకంగా టీచర్ స్థానాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు పెద్ద అవకాశం అందుతుంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా రాష్ట్రంలో నాణ్యమైన ఉపాధ్యాయ నియామకాన్ని వేగవంతం చేయడం, విద్యా ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడం, విద్యార్థులకు శ్రేయస్సు కలిగించే స్థిరమైన టీచింగ్ సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేయడం లక్ష్యంగా ఉంది.
