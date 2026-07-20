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స్కూల్ విద్యార్థులకు అలర్ట్..హెయిర్ స్టైల్స్‌పై ఏపీ విద్యాశాఖ కఠిన ఆంక్షలు.. ఇకపై అలా చేస్తే నో ఎంట్రీ..!!

Uniform haircut for students: ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పాఠశాలల్లో బాలురందరికీ ఒకటే హెయిర్ స్టైల్ ఉండాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సినిమాలు, సోషల్ మీడియా, క్రీడాకారుల ప్రభావంతో విభిన్న హెయిర్ స్టైల్స్ ను అనుసరించే విద్యార్థులకు ఇక నుంచి బ్రేక్ పడనుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 20, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:30 PM IST
స్కూల్ విద్యార్థులకు అలర్ట్..హెయిర్ స్టైల్స్‌పై ఏపీ విద్యాశాఖ కఠిన ఆంక్షలు.. ఇకపై అలా చేస్తే నో ఎంట్రీ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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