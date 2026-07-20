Uniform haircut for students: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. త్వరలోనే తల్లికి వందనం నిధులు తల్లిదండ్రుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తున్న వేళ.. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకునే విద్యార్థుల విషయంలో మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏపీలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో చదువుతున్న బాలురు అందరికీ ఒక తరహా హెయిర్ కట్ విధించాలని విద్యాశాఖ కొత్త మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. సినిమాల ప్రభావంతో విద్యార్థులు రకరకాల హెయిర్ స్టైల్స్ తో పాఠశాలకు రావడం గమనించిన విద్యాశాఖ పిల్లల్లో డిసిప్లిన్ పెంచేందుకు విద్యార్థులంతా సమానం అన్న భావనను పెంపొందించడం కోసం విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణ కోసం కొత్త మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. దీనిలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఏకరూప హెయిర్ స్టైల్ పాటించాలని విద్యాశాఖ సూచించింది.
ప్రస్తుతం పాఠశాలల్లో కొంతమంది విద్యార్థులు సినిమా హీరోల హెయిర్ స్టైల్స్, సెలబ్రిటీల హెయిర్ స్టైల్స్, క్రికెట్ ఆటగాళ్ల హెయిర్ స్టైల్స్ ను అనుకరిస్తుండటం.. అంతేకాదు రకరకాల రంగులు కూడా వేస్తే స్పైక్స్, ముల్లెట్, ఫెడ్ ఫ్యాట్రన్స్, ఎక్స్ ట్రీం ఫేడ్ ప్యాట్రన్ వంటి హెయిర్ స్టైల్స్ ఎంచుకుంటున్న పరిస్థితి ఉండటంతో విద్యాశాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ క్రమంలోనే విద్యార్థుల ఏకాగ్రత దెబ్బతినకుండా ఉండాలని భావిస్తున్నారు. అందుకే దీనికి పరిష్కారంగా విద్యార్థులు అందరికీ ఏకరూప హెయిర్ స్టైల్ నిబంధన తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు. ట్రెండీ హెయిర్ స్టైల్స్ పై నిషేధించారు. విద్యార్థులు ఎవరూ కూడా అలాంటి హెయిర్ స్టైల్ తో రాకుండా ఉండాలని పూర్తిగా నిషేధించారు.
ఏకరీతి హెయిర్ స్టైల్ తోనే విద్యార్థులు పాఠశాలలకు రావాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈ మార్గదర్శకాలను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలలకు వర్తింపజేస్తున్నారు. పాఠశాల ప్రిన్సిపల్స్, టీచర్స్ ఈ నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. ఈ చర్య కారణంగా విద్యార్థుల్లో చదువుపై ఏకాగ్రత కుదురుతుందని అనవసరమైన పోటీ తగ్గుతుందని అందరూ సమానంగా చదువుకుంటారని భావిస్తున్నారు.ప్రభుత్వం ఆలోచన ఏ మేరకు సత్ఫలితాలను అందిస్తుందో చూద్దాం.
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