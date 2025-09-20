Milk Price: వినియోగదారులకు దసరా పండగ కానుక.. పాల ధరలు భారీగా తగ్గాయ్.. పన్నీర్, నెయ్యి, వెన్న ధరలు కూడా తగ్గింపు..!!

Milk Price: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు నిజంగా ఇది గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి. రాష్ట్రంలో పాల ధరలు మరియు పాల ఉత్పత్తుల ధరలు తగ్గుతున్నాయి. సంగం డెయిరీ, విజయ డెయిరీ వంటి ప్రధాన డెయిరీలు లీటరు పాలపై రూ.5 వరకు తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. కేవలం పాలు మాత్రమే కాదు, పన్నీర్, వెన్న, నెయ్యి వంటి అనుబంధ ఉత్పత్తుల ధరలు కూడా తగ్గిస్తున్నట్లు అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఈ తగ్గింపు ఈ నెల 22వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి రానుంది. జీఎస్టీ తగ్గింపుతో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని ఆయా డెయిరీల ప్రతినిధులు తెలిపారు.
కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ ఛైర్మన్ చలసాని ఆంజనేయులు ఈ తగ్గింపులపై కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. విజయ డెయిరీ టెట్రా పాల ధర లీటరుకు రూ.5 తగ్గింది. పన్నీర్ కిలోపై రూ.20, వెన్న కిలోపై రూ.30, నెయ్యి కిలోపై రూ.30 తగ్గించారు. అంతేకాకుండా ఫ్లేవర్డ్ మిల్క్ ధరలు కూడా లీటరుకు రూ.5 తగ్గించారు. ఈ కొత్త ధరలు అన్ని విజయ డెయిరీ విక్రయ కేంద్రాల్లో సెప్టెంబర్ 22 నుండి అమలులోకి వస్తాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
సంగం డెయిరీ ఎండీ గోపాలకృష్ణన్ కూడా ధరల తగ్గింపు వివరాలను వెల్లడించారు. యూహెచ్టీ పాలు లీటరుకు రూ.2 తగ్గించగా, పన్నీర్ కిలోపై రూ.15, నెయ్యి కిలోపై రూ.30, వెన్న కిలోపై రూ.30 తగ్గించారు. అలాగే మిల్క్ షేక్ల ధరలు లీటరుకు రూ.5 తగ్గించగా, బేకరీ ఉత్పత్తులపై కిలోకు రూ.20 వరకు తగ్గించారు. ఈ తగ్గింపు సంగం డెయిరీ ఉత్పత్తులన్నింటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒకేసారి అమల్లోకి రానుంది.
ఇంకా మరికొన్ని డెయిరీలు కూడా ధరలు తగ్గించే అవకాశముందని సమాచారం. ఇప్పటికే రెండు ప్రముఖ డెయిరీలు ప్రకటించిన ఈ తగ్గింపుతో సామాన్య కుటుంబాలకు కొంత ఊరట దక్కనుంది. పాలు, నెయ్యి, వెన్న, పన్నీర్ వంటి వస్తువులు రోజు వారీ జీవితంలో ప్రధానమైనవిగా ఉండటంతో ఈ ధరల తగ్గింపు నేరుగా గృహ ఖర్చులపై ప్రభావం చూపుతుంది.
మొత్తం మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న జీఎస్టీ తగ్గింపు నిర్ణయం ఈ మార్పులకు ప్రధాన కారణమని చెప్పవచ్చు. కేవలం పాల ఉత్పత్తులు మాత్రమే కాదు, మరికొన్ని వస్తువులపైనా జీఎస్టీ తగ్గించడంతో ప్రజలకు గణనీయమైన ఉపశమనం లభించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పాల ధరలు తగ్గిన ఈ పరిణామం, దసరా పండుగ ముందు ఒక మంచి కానుకగా భావించవచ్చు.
