/ఆగస్టు నుంచి అంగన్వాడీల్లో బ్రేక్ ఫాస్ట్ ..!!

Anganwadi Breakfast Scheme: తెలంగాణలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో త్వరలో ఒక కొత్త మార్పు రాబోతోంది. పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించేందుకు.. వచ్చే నెల (ఆగస్టు) నుంచి అన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో అల్పాహారం పథకాన్ని అమలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ దిశగా రాష్ట్ర మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సీతక్క అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ పథకాన్ని ఇప్పటికే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా ప్రారంభించగా.. అది చాలా మంచి ఫలితాలను సాధించిందని మంత్రి తెలిపారు. ఈ విజయవంతమైన అనుభవం ఆధారంగా, రాష్ట్రంలోని అన్ని ఇతర కేంద్రాలకు దీనిని విస్తరిస్తామని ఆమె ప్రకటించారు. పిల్లల శారీరక, మానసిక వికాసానికి వారికి నాణ్యమైన అల్పాహారం అందించడం అత్యవసరం అని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఈ పథకం కేవలం కాగితాలకే పరిమితం కాకుండా, క్షేత్రస్థాయిలో పూర్తి పారదర్శకతతో, నాణ్యతతో అమలు అయ్యేలా చూడాలని మంత్రి సీతక్క అధికారులను ఆదేశించారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు గుడ్లు, పాలు, ఇతర నిత్యావసర వస్తువుల సరఫరా విషయంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఆహార నాణ్యతలో ఏమైనా లోపం ఉన్నా లేదా సరఫరాలో నిర్లక్ష్యం వహించినా, కాంట్రాక్టర్పై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, వారిని తక్షణమే బ్లాక్లిస్ట్ చేస్తామని ఆయన గట్టిగా హెచ్చరించారు. భారతదేశ భవిష్యత్ పౌరులైన పిల్లలకు పౌష్టికరమైన ఆహారాన్ని అందించడమే తమ ప్రభుత్వ ప్రాథమిక లక్ష్యమని, అధికారులు దీనిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ ఆశయాన్ని నెరవేర్చడానికి క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది కూడా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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