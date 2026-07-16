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ఆగస్టు నుంచి అంగన్వాడీల్లో బ్రేక్ ఫాస్ట్ ..!!

Anganwadi Breakfast Scheme: రాష్ట్రంలోని అంగన్ వాడీ కేంద్రాల్లో ఆగస్టు నెల నుంచి బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కీమును అమలు  చేయనున్నట్లు శిశు సంక్షేమశాఖ మంత్రి సీతక్క వెల్లడించారు. త్వరలోనే మరో 3వేల అంగన్ వాడీ కేంద్రాలకు సొంత భవనాల నిర్మాణం చేపడతామని  తెలిపారు. ఇప్పటికే మంజూరు అయిన 2,500 భవనాల నిర్మాణం పూర్తి చేసి ఒకేసారి వర్చువల్ గా సీఎం చేతులుగా ప్రారంభిస్తామని మంత్రి తెలిపారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 16, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:26 AM IST
ఆగస్టు నుంచి అంగన్వాడీల్లో బ్రేక్ ఫాస్ట్ ..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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