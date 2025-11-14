Anil Ambani: అనిల్ అంబానీపై అసత్య ప్రచారం జరుగుతుందా? ED సమన్ల నేపథ్యమేంటి? 15 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన FEMA కేసుపైనే ఇప్పుడు విచారణ ఎందుకు?

Anil Ambani: కేంద్ర పరిశోధన సంస్థ (ED) తాజాగా జారీ చేసిన సమన్లపై అనిల్ అంబానీ తరఫున స్పష్టమైన వివరణ వెలువడింది. వీటిని మీడియాలోని కొన్ని వర్గాలు తప్పుగా PMLA కేసుగా ప్రచారం చేశారని పేర్కొన్నారు. ఇదంతా అసత్య ప్రచారమని కొట్టిపారేశారు. వాస్తవానికి ఈ సమన్లు FEMA (Foreign Exchange Management Act) విచారణకు సంబంధించినవేనని ఆయన ప్రతినిధులు అధికారికంగా తెలిపారు.
నవంబర్ 3, 2025న ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్ట్ విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం.. ఈ కేసు జైపూర్–రీంగస్ హైవే ప్రాజెక్టుకి సంబంధించిందని స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయం ఇప్పుడు కొత్తగా జరిగింది కాదని.. దాదాపు 15ఏళ్ల క్రితం అనగా 2010లో జరిగిన ఒక ఒప్పందంపై పరిశీలన మాత్రమేనని వివరణ ఇచ్చారు. ఆ సమయంలో ఇన్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ జేఆర్ టోల్ రోడ్ నిర్మాణం కోసం ఈపీసీ కాంట్రాక్టును ఒక రోడ్డు కాంట్రాక్టర్ కు అప్పగించింది. ఇది పూర్తిగా దేశీయ ఒప్పందం మాత్రమే. ఇందులో ఎలాంటి విదేశీ మారక ద్రవ్య లావాదేవీలు జరగలేదు. ప్రాజెక్టు పూర్తయిన తర్వాత 2021 నుంచి జేఆర్ టోల్ రోడ్డు ప్రస్తుతం నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో ఉంది.
అంబానీ తరపున ప్రతినిధులు తెలిపిన పూర్తి వివరాల ప్రకారం.. "2007 ఏప్రిల్ నుంచి 2022 మార్చి వరకు దాదాపు 15 సంవత్సరాలపాటు ఆయన రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు. అంటే కంపెనీ రోజువారీ నిర్వహణ, నిర్ణయాలు, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆయనకు ఎటువంటి ప్రత్యక్ష బాధ్యత లేదు. ప్రస్తుతం కూడా ఆయన బోర్డు సభ్యుడు కాదు. అందువల్ల, ఈ కేసులో ఆయనకు సంబంధించిన వ్యవహారం పూర్తిగా పరిమితమైన, నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ బాధ్యతల పరిధిలోనే ఉంది. అంబానీ వర్చువల్గా విచారణకు హాజరయ్యేందుకు తన సిద్ధతను కూడా EDకి తెలియజేశారు.." అని తెలిపారు.
ఇకపై మీడియాలో వచ్చిన మనీ లాండరింగ్ కేసు, PMLA విచారణ వంటి వార్తలు వాస్తవాలకు దూరంగా ఉండటమే కాకుండా అపోహలు సృష్టించే విధంగానే ఉన్నాయని ఆయన బృందం పేర్కొంది. ఈ సమన్లు కేవలం FEMA సంబంధిత సాంకేతిక అంశాల పరిశీలన మాత్రమేనని స్పష్టంచేశారు. ఈ విధంగా, వాస్తవాలను పక్కగా వివరించిన అంబానీ బృందం.. ఈ కేసులో ఎలాంటి విదేశీ లావాదేవీలు లేదా మనీ లాండరింగ్ ఆరోపణలు లేవని స్పష్టం చేసింది. FEMA చట్టం పరిధిలో ఉన్న ఒక పాత ప్రాజెక్టుపై మాత్రమే ED ప్రశ్నలు అడుగుతోందని తెలియజేశారు.
