Anil Singhvi Stocks Tips: స్టాక్ మార్కెట్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మార్కెట్ విజార్డ్ అనిల్ సింఘ్వీ సూచించిన టిప్స్ ఫాలో అవుతే మార్కెట్‎కు మీరే మాస్టర్..!!

How to choose the best stocks to invest in: స్టాక్ మార్కెట్లో సరైన స్టాక్‌ను ఎంచుకోవడ అనేది అతిపెద్ద ఇన్వెస్ట్ సీక్రెట్. బలమైన నిర్వహణ, నమ్మకమైన ప్రమోటర్లు, తక్కువ రుణం, మెరుగైన రికార్డు ఉన్న స్టాక్‌లు మాత్రమే దీర్ఘకాలంలో పెట్టుబడిదారులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయని జీ మార్కెట్ విజార్డ్ అనిల్ సింఘ్వి సూచిస్తున్నారు. స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేయడం కేవలం డబ్బు సంపాదించడానికి కాదు, కంపెనీలో భాగస్వామిగా మారడానికి కూడా సహాయపడతాయని చెబుతున్నారు. స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్న వాళ్లు అనిల్ సింఘ్వి సూచించిన టిప్స్ ఫాలో అవుతే..మంచి లాభాలను పొందే అవకాశం ఉందంటున్నారు. 

Anil Singhvi Stocks Tips: చాలా మందికి స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్న కోరిక ఉంటుంది. కానీ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదనే చెప్పాలి. కానీ సరైన ప్రణాళిక ఉంటే మాత్రం మంచి లాభాలను పొందవచ్చు. ఏమాత్రం తొందరపడి..అవగాహన లేకుండా ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే భారీ నష్టాలను కూడా ఎదుర్కొవల్సి వస్తుంది. అయితే స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు తెలుసుకోవల్సింది సరైన కంపెనీని ఎంచుకోవడం. చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు స్నేహితుల సలహాలు లేదా ఇతరులు సూచనలను పరిగణలోనికి తీసుకుని షేర్లు కొనేస్తుంటారు. కానీ  ఆ తర్వాత పశ్చాత్తాపపడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందుకు స్టడీ చేయడం చాలా అవసరం. హోం వర్క్ బాగా చేయాలి. అప్పుడే ముందుకు వెళ్లాలి. మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే మార్కెట్ విజార్డ్ అనిల్ సింఘ్వీ సూచిస్తున్న షేర్లను కొన్నట్లయితే లాభాలను పొందడమే కాదు..ఆ కంపెనీలో మీరు భాగస్వామిగా మారుతారు. ఆ టిప్స్ ఏవో చూద్దాం. 

1. బలమైన నిర్వహణ:
కంపెనీ ప్రమోటర్లు నిజాయితీగా, దూరదృష్టితో వ్యవహరించాలి. వారు విశ్వసనీయంగా ఉన్నట్లయితే కంపెనీ దీర్ఘకాలం విజయవంతంగా ముందుకు సాగుతుంది.

2. లాభాలు, డివిడెండ్ చరిత్ర:
పెట్టుబడి పెట్టే ముందు కంపెనీ ఆర్థిక స్థితి పరిశీలించాలి. క్రమం తప్పకుండా లాభాలు ఆర్జించడం, షేర్ హోల్డర్లకు డివిడెండ్ చెల్లించడం బలమైన వ్యాపారానికి నిదర్శనం.

3. సరైన ధరలో షేర్లు:
మంచి కంపెనీ షేర్లు ఎప్పుడూ సరైన ధరలో కొనాలి. అధిక ధరలో కొనడం లాభాలను తగ్గించవచ్చు.

4. పెద్ద పెట్టుబడిదారుల మద్దతు:
మ్యూచువల్ ఫండ్స్, విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FIIs) కంపెనీలో వాటా పెడితే, ఆ కంపెనీ స్థిరంగా ఉందని అర్థం.

5. తక్కువ అప్పులు, ఎక్కువ నగదు:
తక్కువ అప్పులు,  బలమైన క్యాష్ రిజర్వులు ఉన్న కంపెనీలు కష్టకాలంలో కూడా బలంగా నిలబడతాయి.

6. ప్రమోటర్ షేర్ల తాకట్టు:
ప్రమోటర్లు తమ షేర్లను బ్యాంకులకు తాకట్టు పెడితే, అది రిస్క్‌గా పరిగణించాలి. అలాంటి కంపెనీల్లో జాగ్రత్త అవసరం.

7. రంగం పరిస్థితి:
కంపెనీ పనిచేస్తున్న రంగం ఎదుగుదలలో ఉందా లేదా వెనుకబడి ఉందా అనేది పరిశీలించాలి.

8. ప్రభుత్వ విధానాలు:
ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు, విధానాలు తరచూ మారుతుంటే ఆ రంగంలో అస్థిరత పెరుగుతుంది. కాబట్టి వాటి ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి.

9. అంతర్జాతీయ ప్రభావం:
ఎగుమతి లేదా దిగుమతులపై ఆధారపడే కంపెనీలు గ్లోబల్ మార్కెట్ పరిస్థితులతో ప్రభావితం అవుతాయి. కాబట్టి ఈ రిస్క్‌ను గమనించాలి.

10. మీరే మీకు వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న:
నా దగ్గర డబ్బు ఉంటే నేనే ఈ వ్యాపారం చేస్తానా? సమాధానం అవుననిపిస్తే, ఆ కంపెనీ షేర్లను కొనడం పరిగణించవచ్చు.

అనిల్ సింఘ్వీ సక్సెస్ మంత్రం: 

ఈ కంపెనీ 15 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నిలబడుతుందా? అని మీరు ఆలోచించాలి. అదే సమాధానం అవునంటే, ఆ కంపెనీలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. స్టాక్ మార్కెట్‌ను కేవలం తాత్కాలిక లాభాల కోసం కాకుండా, తదుపరి తరానికి కూడా లాభం చేకూరే పెట్టుబడిగా చూడాలి.

పెట్టుబడిదారులకు సూచనలు:

*తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.

*సరైన సెర్చ్   చేసి పెట్టుబడి పెట్టండి.

*కేవలం చిట్కాల ఆధారంగా పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రమాదకరం.

*దీర్ఘకాలిక దృష్టితో ఆలోచించండి.

*డైవర్సిఫికేషన్ (వివిధ రంగాలలో పెట్టుబడి) పాటించండి.

 

