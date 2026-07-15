/సాంప్రదాయ పంటలకు గుడ్ బై.. 13 ఎకరాల్లో ఖర్జూర పంట వేసి కోట్లు సంపాదిస్తున్న మెదక్ జిల్లా రైతు సక్సెస్ స్టోరీ..!!

Date palm cultivation profit: సాధించాలన్న తపన ఉంటే సాధించలేనిదంటూ ఏదీ లేదు. మన సంకల్పానికి ప్రక్రుతి తోడైతే.. వెనక్కు తిరిగి చూడలేము. ఎడారి భూముల్లో పండే ఖర్జూరాలను తెలంగాణ భూముల్లో సాగు చేస్తూ.. అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు మెదక్ జిల్లా రైతు అన్నే సత్యనారాయణ. తెలంగాణ భూముల్లో ఖర్జూరాలు సాగు అసాధ్యం అనుకున్నవారికి ఇది సుసాధ్యం అని నిరూపించారు.
మెదక్ జిల్లా రామాయంపేటకు చెందిన అన్నే సత్యనారాయణ సాంప్రదాయ పంటలకు స్వస్తి పలికి వినూత్న ప్రయోగంతో కోట్ల రూపాయలు ఆర్జిస్తున్నాడు. తనకు ఉన్న 13 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిలో ఎక్కువగా మలబార్, వేప, శ్రీగంధం చెట్లను పెంచుతున్నారు. అయితే ఓసారి అనంతపూర్ లో ఉన్న ఖర్జూర తోటను చూసి..తాను కూడా ఈ ఖర్జూర పంటను ఎందుకు సాగు చేయకూడదని ఆలోచించారు. అదే పంటను తన వ్యవసాయ భూమిలో సాగు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. కానీ మన తెలంగాణలో ఖర్జూర పంట పండాలంటే సాధ్యమా అనుకున్నాడు. కానీ సాధ్యం అవుతుందని స్టడీ చేసి 2019లో తొలిసారిగా 280 మొక్కలను లండన్, ఇరాన్ నుంచి ఇక్కడికి దిగుమతి చేసుకున్నాడు. తన వ్యవసాయ భూమిలో నాటి వాటిని ఎంతో జాగ్రత్తగా పెంచాడు.
4ఏళ్ల పాటు కంటికి రెప్పాల కాపాడుకున్న ఆ చెట్లను 2023 నుంచి అద్బుతమైన కాపు రావడంతో తెలంగాణ వాతావరణంలో సైతం ఖర్జురాలను పండించవచ్చని నిరూపించారు. ఎంతో రుచికరంగా తియ్యగా ఈ పండ్లు ఉండటంతో మరో 750 మొక్కలను ఇరాన్ టిష్యూ ల్యాబ్ నుంచి తెప్పించి సాగు చేస్తున్నారు. ఈ ఖర్జూర సాగులో పెట్టుబడి, నిర్వహణపై సత్యనారాయణ ప్రత్యేక శ్రద్దను చూపించారు. ఒక్కొ మొక్కకు మార్కెట్ ధర, క్వాలీటిని బట్టి ఖర్చు అవుతుంది. అయితే ఈ పంటకు ఒకేసారి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దాదాపు 80 ఏళ్ల వరకు నిరంతరాయంగా ఫలాలను అందిస్తుంది. ఈ ఖర్జూర చెట్లకు ఎక్కువ ఎండ, తక్కువ నీరు అవసరం ఉండటంతో.. చెట్లకు డ్రిప్ సిస్టమ్ ద్వారా నీటిని అందిస్తూ తక్కువ నీటితో ఎక్కువ లాభాలను పొందుతున్నారు.
ప్రస్తుతం సత్యానారాయణ.. ఒక్కో చెట్టు నుంచి వందల కిలోల నాణ్యమైన బర్హీ రకం పండ్లను పండిస్తున్నారు. ఈ పండ్లను కిలో 100 చొప్పున తోట వద్ద విక్రయిస్తూ లక్షల రూపాయలను ఆర్జిస్తున్నారు. ఈ ఖర్జూర చెట్లు.. వడగళ్ల వానను, కరువును తట్టుకుంటాయి. ఒక్కో మొక్క ధర సుమారు రూ. 3,500 నుంచి రూ. 4,500 వరకు ఉంటుంది కాబట్టి.. దీనిని సాగు చేయడానికి వస్తున్న రైతులకు ప్రభుత్వం 50శాతం సబ్సిడీ అందించి ఈ పంటను సాగు చేసేలా ప్రోత్సహించాలని కోరుతున్నారు. మొక్క పరిపక్వత చెందుతున్న కొద్దీ, దిగుబడి ఏటా పెరుగుతుందని ఆయన అన్నారు. సాగు పద్ధతులపై ప్రత్యక్ష అనుభవాన్ని పొందేందుకు, ఉద్యానవన శాఖ ఆసక్తిగల రైతులను సత్యనారాయణ వ్యవసాయ క్షేత్రానికి క్షేత్ర పర్యటనలకు తీసుకువెళుతోంది.
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