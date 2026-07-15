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సాంప్రదాయ పంటలకు గుడ్ బై.. 13 ఎకరాల్లో ఖర్జూర పంట వేసి కోట్లు సంపాదిస్తున్న మెదక్ జిల్లా రైతు సక్సెస్ స్టోరీ..!!

Date palm cultivation profit: మెదక్ జిల్లా రామాయంపేటకు చెందిన రైతు అన్నే సత్యనారాయణ సాంప్రదాయ పంటలకు స్వస్తి పలికారు. తనకున్న 13ఎకరాల్లో బర్హి ఖర్జురాలను సాగు చేశారు. లండన్, ఇరాన్ నుంచి ఈ విత్తనాలను దిగుమతి చేసుకుని తనపొలంలో పండిస్తున్నారు. ఎడారి ప్రాంతంలో పండే ఈ పంటను తెలంగాణ నేలపై పండిస్తూ కోట్ల రూపాయల లాభాలను పొందుతున్నారు. తెలంగాణలో వరికి ప్రత్యామ్నాయం అంటున్న రైతు అన్నే సత్యనారాయణ సక్సెస్ స్టోరీ చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 15, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:18 AM IST
సాంప్రదాయ పంటలకు గుడ్ బై.. 13 ఎకరాల్లో ఖర్జూర పంట వేసి కోట్లు సంపాదిస్తున్న మెదక్ జిల్లా రైతు సక్సెస్ స్టోరీ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సాంప్రదాయ పంటలకు గుడ్ బై.. 13 ఎకరాల్లో ఖర్జూర పంట వేసి కోట్లు సంపాదిస్తున్న మెదక్ జిల్లా రైతు సక్సెస్ స్టోరీ..!!
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