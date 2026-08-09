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10 పాసైతే చాలు.. ఇండియన్ ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు.. 2,615 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల.. అప్లై చేయండిలా..!!

AOC recruitment 2026: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది ఇండియన్ ఆర్మీ. పదవ తరగతి పాసైతే చాలు ఇండియన్ ఆర్మీలో చేరేందుకు చక్కటి అవకాశం కల్పిస్తోంది. తాజాగా భారత సైన్యం, ఆర్మీ ఆర్డినెన్స్ కార్ప్స్ గ్రూస్ సి సివిలియన్ పోస్టుల భర్తీ కోసం రిక్రూట్ మెంట్ 2026 నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. అర్హతలు, ఎంపిక వంటి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 09, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:52 AM IST
10 పాసైతే చాలు.. ఇండియన్ ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు.. 2,615 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల.. అప్లై చేయండిలా..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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