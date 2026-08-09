/10 పాసైతే చాలు.. ఇండియన్ ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు.. 2,615 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల.. అప్లై చేయండిలా..!!

AOC recruitment 2026: దేశసేవ చేయాలని కలలు కంటున్న యువతకు ఇండియన్ ఆర్మీ చక్కటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. కేవలం పదవ తరగతి ఉత్తీర్ణతతో ఇండియన్ ఆర్మీలో భారీగా ఉద్యోగాలను రిక్రూట్ చేస్తోంది.తాజాగా భారత సైన్యం, ఆర్మీ ఆర్డినెన్స్ కార్ప్స్ గ్రూస్ సి సివిలియన్ పోస్టుల భర్తీ కోసం రిక్రూట్ మెంట్ 2026 నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ట్రేడ్స్ మెన్ మేట్, ఫైర్ మాన్, ఎమ్ టీఎస్ వంటి పలు విభాగాల్లో మొత్తం 2,615 ఖాళీలకు ఈ రిక్రూట్ మెంట్ నిర్వహిస్తోంది. ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఆగస్టు 24, 2026 నుంచి సెప్టెంబర్ 23, 2026 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని తెలిపింది.
అధికారిక తాత్కాలిక ఖాళీల పత్రం ప్రకారం.. ఈ ఖాళీలలో 2,313 ట్రేడ్స్మ్యాన్ మేట్ పోస్టులు, 656 ఫైర్మ్యాన్ పోస్టులు.. 99 జూనియర్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు ఉన్నాయి. దీంతో ఈ జాబితాలోని మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య 3,068కి చేరుకుంది. ఈ సంఖ్యలు తాత్కాలికమైనవి అయినప్పటికీ.. వివరణాత్మక రిక్రూట్ మెంట్ నోటిఫికేషన్ జారీ అయినప్పుడు మారే అవకాశం ఉంటుంది.
జీత భత్యాలు:
పోస్టును బట్టి జీతభత్యాలు కూడా మారుతూ ఉంటాయి. ట్రేడ్స్మ్యాన్ మేట్ పోస్టులు పే లెవల్ 1 కిందకు వస్తాయి. వీటి జీతం రూ. 18,000 నుండి రూ. 56,900 వరకు ఉంటుంది. కాగా, ఫైర్మ్యాన్, జూనియర్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు పే లెవల్ 2 కిందకు వస్తాయి. వీరికి జీతం రూ. 19,900 నుండి రూ. 63,200 వరకు ఉంటుంది.
అర్హులు:
విద్యా అర్హత పోస్టుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దరఖాస్తు చేసే ముందు అభ్యర్థులు ఖచ్చితమైన అర్హతా షరతుల కోసం వివరణాత్మక నోటిఫికేషన్ను తప్పక తనిఖీ చేయాలి. ఈ నియామకం ఆర్మీ ఆర్డినెన్స్ కార్ప్స్ యూనిట్లు డిపోలలోని గ్రూప్ సి సివిలియన్ పోస్టుల కోసమని ఇండియన్ ఆర్మీ పేర్కొంది.
కొన్ని పోస్టులకు, అభ్యర్థులు శారీరక లేదా నైపుణ్య సంబంధిత అవసరాలను కూడా తీర్చవలసి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, ఫైర్మ్యాన్ నియామకంలో శారీరక ప్రమాణాలు, శారీరక సామర్థ్య పరీక్ష ఉంటాయి, కాగా జూనియర్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ అభ్యర్థులు నిర్దేశించిన టైపింగ్ నైపుణ్య పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించాల్సి ఉంటుంది.
విద్యార్హతలు:
ట్రేడ్స్మేన్ మేట్ / ఫైర్మ్యాన్ / MTS: 10వ తరగతి (మ్యాట్రిక్యులేషన్) ఉత్తీర్ణత.
జూనియర్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్: 12వ తరగతి (ఇంటర్మీడియట్) పాస్, టైపింగ్ నైపుణ్యాలు.
మెటీరియల్ అసిస్టెంట్: డిగ్రీ లేదా ఇంజనీరింగ్/మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లో డిప్లొమా.
ఎంపిక ప్రక్రియ:
ఎంపిక ప్రక్రియ పోస్టుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇందులో రాత పరీక్ష, శారీరక లేదా నైపుణ్య పరీక్ష, పత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్ష ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అభ్యర్థులు AOC Recruitment Portal అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు.
Also Read: రోజూ ఈ గింజలు తింటే కిలో మటన్ తినంత బలం..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe