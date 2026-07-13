Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /నాడు విడిపోతే చెడిపోతాం అన్నారు.. నేడు తెలంగాణ టీచర్లకు నిజంగానే అన్యాయం జరిగిందా?

నాడు విడిపోతే చెడిపోతాం అన్నారు.. నేడు తెలంగాణ టీచర్లకు నిజంగానే అన్యాయం జరిగిందా?

Telangana Teachers Issues: నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు నినాదంతో ఏర్పడింది తెలంగాణ. స్వరాష్ట్రం సిద్ధించిన ఈ 14ఏళ్లకాలం సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, సొంత నిధుల వినియోగం, భారీ సంఖ్యలో ఉద్యోగుల భర్తీ.. ఇలా అనేక రంగాల్లో ఆశించిన లక్ష్యాలను ముందంజలో నిలిపింది.  కానీ ఇదే స్వరాష్ట్రంలో విద్యావ్యవస్థను నడిపించే ఉపాధ్యాయుల పరిస్థితి మాత్రం భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. రాష్ట్రం వచ్చింది కానీ.. మా బతుకులు మారాయా అన్న ఆవేదన ఇప్పుడు తెలంగాణ ఉపాధ్యాయ వర్గాల్లో వినిపిస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 13, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:53 PM IST
నాడు విడిపోతే చెడిపోతాం అన్నారు.. నేడు తెలంగాణ టీచర్లకు నిజంగానే అన్యాయం జరిగిందా?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నాడు విడిపోతే చెడిపోతాం అన్నారు.. నేడు తెలంగాణ టీచర్లకు నిజంగానే అన్యాయం జరిగిందా?
Telangana Teachers8 min ago
2
akhil lenin9 min ago
3
Ram Chander Rao32 min ago
4
central cabinet Expansion47 min ago
5
Minor car driving row1 hr ago