/నాడు విడిపోతే చెడిపోతాం అన్నారు.. నేడు తెలంగాణ టీచర్లకు నిజంగానే అన్యాయం జరిగిందా?

AP Vs Telangana Government Employees: ఉమ్మడి రాష్ట్రంతోనే అందరికీ రక్షణ.. విడిపోతే చెడిపోతాం.. 2014 రాష్ట్ర విభజన సమయంలో ఏపీ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు భవిష్యత్తును ద్రుష్టిలో ఉంచుకుని చెప్పిన మాట ఇది. ఇప్పుడు దశాబ్ద కాలం తర్వాత తెలంగాణ ఉపాధ్యాయ లోకంలో ఓ సరికొత్త చర్చ మొదలైంది. స్వరాష్ట్రం వస్తే తమ బతుకులు బాగుంటాయి.. హక్కులు మరింత సులువుగా సాధించుకోవచ్చని భావించిన తెలంగాణ టీచర్లకు ప్రస్తుతం ఎదురవుతున్న చేదు అనుభవాలు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ తో పోల్చితే స్పష్టమైన వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తున్నాయి.
రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఉపాధ్యాయుల హక్కులు.. సాధించుకున్న విజయాలపై సాగుతున్న ఆసక్తికర పోలికలు చూస్తే.. స్పష్టమైన వ్యత్యాసాలు ఎన్నో కనిపిస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎంతో కాలంగా పోరాడుతున్న డీఎస్సీ 2003 ఉపాధ్యాయులకు పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు అయ్యేలా చూడటంలో అక్కడి ఉపాధ్యాయ లోకం విజయం సాధించిందని చెప్పాలి. తాజాగా జీవో 53 ద్వారా కూడా ప్రభుత్వం పాత పెన్షన్ మార్పునకు అంగీకారం తెలిపింది. మరి ధనిక రాష్ట్రం అని చెప్పుకుంటున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ డిమాండ్ పై ఇప్పటి వరకు పూర్తి స్థాయి స్పష్టత లేకపోవడం నిజంగా ఉపాధ్యాయులను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.
ఏపీలో భాషోపాధ్యాయుల అప్ గ్రేడేషన్ ప్రక్రియలో 2019లోనే పూర్తి చేయించి తమ సత్తా చాటుకున్నారు ఉపాధ్యాయులు. తెలంగాణ లో మాత్రం దశాబ్దాల కాలం నిరీక్షణ, ఎన్నో కొట్లాటలు, పోరాటాల తర్వాత 2024లో ఈ ప్రక్రియ ఓ కొలిక్కి వచ్చింది. అంటే 5ఏళ్ల పాటు తెలంగాణ ఉపాధ్యాయులు నష్టపోయారు.
ఇక ట్రాన్స్ ఫర్స్, ప్రమోషన్ల విషయంలోనూ ఏపీ ముందుంది. నిరంతర ప్రక్రియగా ప్రతి 2ఏళ్లకోసారి ఉపాధ్యాయుల ట్రాన్స్ ఫర్స్, ప్రమోషన్లు నిర్వహిస్తూ వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. కానీ తెలంగాణలో పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉందని చెప్పాలి. గత 12ఏళ్ల కాలంలో కేవలం 2 లేదా 3 సార్లు మాత్రమే ట్రాన్స్ ఫర్స్, ప్రమోషన్స్ జరగడం.. తెలంగాణ ఉపాధ్యాయుల కెరీర్ ఎదుగుదలను ఏవిధంగా దెబ్బతీసిందో మనకు స్పష్టంగా అర్థం అవుతోంది.
మరో ముఖ్యమైన విషయం హెల్త్ కార్డులు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగుల హెల్త్ కార్డు ఇన్సూరెన్స్ కోసం నెలకు కేవలం 225 రూపాయలు మాత్రమే కట్ చేస్తుంటే.. తెలంగాణలో మాత్రం బేసిక్ పే ల్ నుంచి ఏకంగా 1.5శాతం కట్ చేస్తున్నారు. జీతం పెరిగే కొద్దీ కోతలు భారీగా పెరుగుతున్నా.. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లో క్యాష్ లెస్ ట్రీట్ మెంట్ అందక ఉపాధ్యాయులు జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళనలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందంటే.. టీచర్లకు ఎంత అన్యాయం జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
నాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రం కోసం ఏపీ టీచర్లు చేసిన హెచ్చరికలు ఎవరి బాగుకోసం అన్న విషయాన్ని పక్కన పెట్టినట్లయితే.. ప్రస్తుత తులనాత్మక పరిశీలన చూస్తే తెలంగాణ ఉపాధ్యాయుల్లో ఒకరకమైన ఆవేదన.. అన్యాయానికి గురయ్యామన్న భావన స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. హక్కుల సాధనలోనూ.. ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి తీసుకురావడంలోనూ తెలంగాణ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు మరింత గట్టిగా గళం విప్పాల్సిందే. న్యాయమైన హక్కులు పొందాల్సిందే.
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