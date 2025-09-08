English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jobs: నెలకు రూ.1.96 లక్షల జీతంతో ఏపీ సీఆర్డీయేలో జాబ్స్.. అర్హత, దరఖాస్తు, పూర్తి డిటేయిల్స్ ఇవే..!

AP CRDA Notification: ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (APCRDA) విజయవాడలో ఖాళీగా ఉన్న వివిధ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నియామకాలు పూర్తిగా ఒప్పంద ప్రాతిపదికన జరుగుతాయి.    

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 8, 2025, 11:36 AM IST

Trending Photos

Naga Chaitanya: &#039;ఆమె&#039;తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
5
Sobhita Dhulipala
Naga Chaitanya: 'ఆమె'తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
5
Canara Bank Jobs 2025
Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
Chandra Grahan 2025: రేపే రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. చెడు ప్రభావం ఉన్న రాశులవారు ఏయే దానాలు, ఏవిధంగా ఇవ్వాలి..?..
6
Lunar Eclipse 2025
Chandra Grahan 2025: రేపే రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. చెడు ప్రభావం ఉన్న రాశులవారు ఏయే దానాలు, ఏవిధంగా ఇవ్వాలి..?..
Old Rs 50 Note: పాత రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.18 లక్షలు పొందండి!
6
Old 50 Note Sell
Old Rs 50 Note: పాత రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.18 లక్షలు పొందండి!
Jobs: నెలకు రూ.1.96 లక్షల జీతంతో ఏపీ సీఆర్డీయేలో జాబ్స్.. అర్హత, దరఖాస్తు, పూర్తి డిటేయిల్స్ ఇవే..!

APCRDA Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ క్యాపిటల్ రీజియన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. విజయవాడ CRDAలో ఖాళీగా ఉన్న మేనేజర్‌, ఇంజినీర్‌, డిజైన్‌, కాంట్రాక్ట్‌, క్వాలిటీ ఎక్స్‌పర్ట్‌ తదితర పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ రిలీజ్ చేసింది. పూర్తిగా ఒప్పంద ప్రాతిపదికన జరుగనున్న ఈ నియామకాల కోసం అప్లికేషన్స్‌ని కోరుతోంది. ఇందుకు సంబందించిన దరఖాస్తు ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన మొదలు కాగా..  సెప్టెంబర్ 19వ తేదీతో ముగియనుంది. కాబట్టి.. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్ సైట్ ద్వారా crda.ap.gov.in ఆన్‌లైన్ లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.

Add Zee News as a Preferred Source

పోస్టులు మరియు ఖాళీల వివరాలు..
1. ప్లానింగ్ మేనేజర్ (PMU): 1 పోస్టు
2. ప్లానింగ్ ఇంజినీర్ (PMU): 4 పోస్టులు
3. సీనియర్ కాంట్రాక్ట్స్ ఎక్స్‌పర్ట్: 1 పోస్టు
4. సీనియర్ డిజైన్ ఎక్స్‌పర్ట్: 1 పోస్టు
5. సీనియర్ క్వాలిటీ ఎక్స్‌పర్ట్: 1 పోస్టు

అర్హతలు..
* అభ్యర్థులు B.Tech/B.E లేదా M.E/M.Techలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
* సంబంధిత పనిలో అనుభవం తప్పనిసరి.

వేతన వివరాలు..
ప్లానింగ్ మేనేజర్ జీతం నెలకు రూ. 1,40,000.
ప్లానింగ్ ఇంజినీర్ జీతం నెలకు రూ. 1,00,000.
సీనియర్ కాంట్రాక్ట్స్ ఎక్స్‌పర్ట్  జీతం నెలకు రూ. 1,96,000.
సీనియర్ డిజైన్ ఎక్స్‌పర్ట్ & సీనియర్ క్వాలిటీ ఎక్స్‌పర్ట్ జీతం నెలకు రూ. 1,60,000.

Also Read: SBI Recruitment: బ్యాంక్ జాబ్స్ అప్‌డేట్.. ఎస్‌బీఐ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ రిలీజ్.. పరీక్షలు ఎప్పటినుండంటే..!

దరఖాస్తు ప్రక్రియ..
అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్ సైట్ ద్వారా crda.ap.gov.in ఆన్‌లైన్‌లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.

దరఖాస్తు వ్యవధి..
సెప్టెంబర్ 5, 2025 నుండి సెప్టెంబర్ 19, 2025 వరకు ఉంది. 

పనిచేయు ప్రదేశం..
APCRDA, విజయవాడ – అమరావతి 

అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు గడువు ముగిసేలోపు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మరిన్ని వివరాల కోసం APCRDA అధికారిక వెబ్‌సైట్‌‌కి వెళ్లండి.

Also Read: Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ap Crda Notification 2025Ap Crda NotificationApcrda RecruitmentApcrda Recruitment 2025APCRDA

Trending News