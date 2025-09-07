Jobs: ఆ జిల్లా కోర్టులో ఉద్యోగాలు.. నెలకు రూ. 44వేల జీతం..7వ తరగతి పాసైతే అప్లయ్ చేసుకోండి..!!

Court Jobs: మీరు 7వ తరగతి నుండి డిగ్రీ వరకు చదివారా? అయితే మీకో గుడ్ న్యూస్. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కోర్టులో ఉద్యోగం పొందే మంచి ఛాన్స్ మీకోసం రెడీగా ఉంది. కోర్టులోని వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీలను కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయడానికి అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఇప్పటికే దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమై ఉంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు సెప్టెంబర్ 12, 2024లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఖాళీలు:
*హెడ్ క్లర్క్ – 03 పోస్టులు
*జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్ – 03 పోస్టులు
*స్టెనో కమ్ టైపిస్ట్ – 02 పోస్టులు
*అటెండర్ – 03 పోస్టులు
*మొత్తం 11 ఖాళీలు ఈ నోటిఫికేషన్లో ఉన్నాయి.
విద్యా అర్హతలు:
*అభ్యర్థులు పోస్టు ఆధారంగా 7వ తరగతి నుండి డిగ్రీ వరకు ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
*టైపింగ్ పరిజ్ఞానం అవసరమైన పోస్టులకు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
వయోపరిమితి:
*అభ్యర్థుల కనీస వయస్సు 18 సంవత్సరాలు, గరిష్టంగా 42 సంవత్సరాలు ఉండాలి.
*ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయోపరిమితిలో రిజర్వేషన్ వర్గాలకు సడలింపు ఉంటుంది.
జీతం :
హెడ్ క్లర్క్ – రూ.44,570/-
*జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్ – రూ.25,220/-
*స్టెనో కమ్ టైపిస్ట్ – రూ.34,580/-
*అటెండర్ – రూ.20,000/-
దరఖాస్తు ప్రక్రియ:
*ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు westgodavari.dcourts.gov.in అధికారిక వెబ్సైట్కి వెళ్లి, అప్లికేషన్ ఫారమ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
*దాన్ని సరిగ్గా పూరించి, అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్తో కలిసి ఆఫ్లైన్లో సమర్పించాలి.
ముఖ్యమైన తేదీలు:
దరఖాస్తుల ప్రారంభం: ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది
చివరి తేదీ: సెప్టెంబర్ 12, 2024
ఇతర వివరాలు:
*7వ తరగతి పాసైనవారికి కూడా అవకాశం ఉంది.
*టైపింగ్ తెలిసిన వారికి జూనియర్ అసిస్టెంట్, స్టెనో పోస్టుల్లో అవకాశాలు.
*వయస్సు 18 నుంచి 42 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
*మంచి జీతభత్యాలతో పాటు ప్రభుత్వ నియమావళి ప్రకారం అన్ని సదుపాయాలు లభిస్తాయి.
