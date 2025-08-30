English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Government Jobs: సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. భారీగా కొత్త పోస్టుల భర్తీ.. సచివాలయాల్లో కీలక మార్పులివే..!!

Key decisions of AP government: ఏపీలోని కూటమి సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్రామ, వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థలో పూర్తి స్థాయి పర్యవేక్షణ కల్పించాలని డిసైడ్ అయ్యింది. దీనికోసం ప్రభుత్వం కొత్త  త్రి-స్థాయి వ్యవస్థ(  Three-tier system)ను ప్రవేశపెడుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 30, 2025, 11:18 AM IST

Key decisions of AP government: ఏపీలోని కూటమి సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్రామ, వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థలో పూర్తి స్థాయి పర్యవేక్షణ కల్పించాలని డిసైడ్ అయ్యింది. దీనికోసం ప్రభుత్వం కొత్త  త్రి-స్థాయి వ్యవస్థ(  Three-tier system)ను ప్రవేశపెడుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 

కొత్త పోస్టులు పెద్ద సంఖ్యలో మంజూరు చేసింది. డిప్యూటేషన్ పై సిబ్బందిని నియమించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుత సచివాల  సిబ్బంది పర్యవేక్షణలో తాజానిర్ణయాలను అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగాఉంది. ఏపీ ప్రభుత్వ సచివాలయ వ్యవస్థలో సంస్కరణల అమలును చేపట్టింది. దీనిలో భాగంగా ఇప్పటికే సిబ్బంది సర్దుబాటును ప్రారంభించి గ్రామ, వార్డు సచివాలయ విభాగం, మండల, మున్సిపల్, జిల్లా స్థాయిలో సచివాలయాలను పర్యవేక్షించడానికి ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ఈమధ్యే ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే 2778 పోస్టులు భర్తీ చేయాల్సి ఉండగా..1785 పోస్టులను డిప్యుటేషన్, అవుట్ సోర్సింగ్ ద్వారా భర్తీ చేయనుంది. మరో 993 కొత్త పోస్టులను స్రుష్టించున్నట్లు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. రాష్ట్ర స్థాయిలో గ్రామ వార్డు సచివాలయ విభాగం ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర సచివాలయం పేరుతో 12 పోస్టులు, డైరెక్టరేట్ స్ధాయిలో ఫంక్షనల్ అసిస్టెంట్ ను మంజూరు చేశారు. 

జిల్లా స్థాయిలో పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో 2,231 పోస్టులు మంజూరు అయ్యియి. జిల్లా గ్రామ, వార్డు సచివాలయ అధికారి సూపరింటెండెంట్, సీనియర్ అసిస్టెంట్, టెక్నికల్ కో ఆర్డినేటర్, జూనియర్ అసిస్టెంట్, ఆఫీస్ సబార్డినేట్ మండల గ్రామ, వార్డు సచివాలయ అధికారి, జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు మంజూరు చేసింది. నగరాలు, పట్టణాల్లో మరో 535 పోస్టులు మంజూరు చేస్తున్నట్లు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. గ్రామ, వార్డు సచివాలయ విభాగం డైరెక్టర్ తయారు చేసిన ప్రతిపాదనలను పరిశీలించిన అనంతరం ఈ త్రిస్థాయి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలనే నిర్ణయాన్ని అమలు చేసేందుకు సంబంధించిన విధానాలను ఖరారు చేశారు. సంబంధిత మండలాలు, పట్టణ స్థానిక సంస్థల నుంచి 1785 మందిని డిప్యూటేషన్ పై ఉపయోగించుకుంటారు. 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రామ, వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడానికి భారీ ఎత్తున కొత్త నియామకాలు చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా 993 ANM/వార్డు హెల్త్ సెక్రటరీ పోస్టులు ఉండనున్నాయి. మండల స్థాయిలో ప్రతి గ్రామ/వార్డు సచివాలయానికి పంచాయతీ రాజ్ శాఖకు చెందిన ఫస్ట్ లెవల్ గెజిటెడ్ అధికారిని బాధ్యతల్లోకి తీసుకురానున్నారు. ఈ కోసం 660 మందిని డిప్యుటేషన్‌పై తీసుకోగా, 1,320 మంది జూనియర్ అసిస్టెంట్లు కూడా ఒకే శాఖ నుండి డిప్యుటేషన్ ద్వారా నియమిస్తారు. పట్టణ పాలన బలోపేతానికి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విభాగం నుంచి ఇద్దరు రీజినల్ డైరెక్టర్ కమ్ అప్పిలేట్ కమిషనర్లు, ఆరుగురు సెలక్షన్ గ్రేడ్/జాయింట్ డైరెక్టర్లు అదనపు కమిషనర్లుగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. అదనంగా, తొమ్మిది మంది జిల్లా స్థాయి అధికారులు కూడా డిప్యుటేషన్‌పై గ్రామ/వార్డు సచివాలయ అధికారులుగా నియమిస్తారు. ఈ చర్యలతో సచివాలయ వ్యవస్థ మరింత సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

Village secretariatWard SecretariatNew Job PostsANM RecruitmentHealth Secretary

