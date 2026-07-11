AP free electricity scheme for BC: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కూటమి ప్రభుత్వం పేద, మధ్యతరగతి బీసీ కుటుంబాలకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించేందుకు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోకి కొత్తగా వచ్చిన బ్రాహ్మణులు, రాజులు, స్వర్ణకారులు, అత్యంత వెనుకబడిన తరగతులు (ఈబీసీలు), చేనేత కార్మికులకు నెలకు 100 నుంచి 500 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ను అందించాలని నిర్ణయించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం సూర్యగఢ్ పథకం కింద ఇంటి పైకప్పుపై సోలార్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే సబ్సిడీకి అదనంగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.20,000 సబ్సిడీని అందిస్తుంది. ఈ సోలార్ పథకం నెలకు 200 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ను వినియోగించే వారికి వర్తిస్తుంది. దీనివల్ల రాష్ట్రంలోని సుమారు 27.2 లక్షల వెనుకబడిన తరగతులకు ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఎవరు అర్హులు?
క్షౌరశాల బ్రాహ్మణులు (హెయిర్ సెలూన్లు/క్షౌరశాలలు): నెలకు 200 యూనిట్లు ఉచితం
రాజ్కు (లాండ్రీ షాపులు/వాషర్ ఘాట్లు): నెలకు 150 యూనిట్లు ఉచితం
స్వర్ణకారులు (బంగారు ఆభరణాల తయారీదారులు): నెలకు 100 యూనిట్లు ఉచితం
అత్యంత వెనుకబడిన తరగతులు (32 ఉప కులాలు): నెలకు 100 యూనిట్లు ఉచితం
దొమ్మర, దాసరి, జంగం, దమ్మాలి, జోగి, ముత్యాలమవంద్లు మొదలైన 32 ఉప కులాలు, బిపిఎల్ కుటుంబాలు ఈ పథకానికి అర్హులు.
చేనేత కార్మికులు: నెలకు 200 యూనిట్లు ఉచితం
పవర్లూమ్ కార్మికులు: నెలకు 500 యూనిట్లు ఉచితం
2. దరఖాస్తుకు కావలసిన పత్రాలు:
ఆధార్ కార్డు
రేషన్ కార్డు
కుల ధృవీకరణ పత్రం
బ్యాంకు ఖాతా పాస్బుక్
కరెంట్ బిల్లు
స్థాపన ధృవీకరణ పత్రం
అత్యంత వెనుకబడిన తరగతులకు 'స్థాపన ధృవీకరణ పత్రం' అవసరం లేదు.
3. ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
దశ 1: అవసరమైన సర్టిఫికెట్ల ఫోటోకాపీతో మీ ప్రాంతంలోని విద్యుత్ కార్యాలయాన్ని లేదా AE కార్యాలయాన్ని సంప్రదించండి.
దశ 2: ఉచిత విద్యుత్ పథకం కోసం దరఖాస్తును పూర్తి చేసి, మీ పత్రాలను సమర్పించండి.
దశ 3: అధికారులు మీ సర్టిఫికెట్లను ధృవీకరించి, అర్హులైన వ్యక్తులకు ఉచిత విద్యుత్ను అందిస్తారు.
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