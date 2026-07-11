Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /బీసీలకు ప్రభుత్వం అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. సోలార్ ప్యానెల్ పెడితే రూ. 20 వేల సబ్సిడీ..!!

బీసీలకు ప్రభుత్వం అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. సోలార్ ప్యానెల్ పెడితే రూ. 20 వేల సబ్సిడీ..!!

AP free electricity scheme for BC: ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం పేద, మధ్యతరగతి బీసీ వర్గాలకు ఫ్రీ విద్యుత్ అందిస్తుంది. పీఎం సూర్యఘర్ పథకం కింద ఏపీ ప్రభుత్వం రూ. 20000 వేల సబ్సిడీని అందిస్తుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 11, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:31 AM IST
బీసీలకు ప్రభుత్వం అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. సోలార్ ప్యానెల్ పెడితే రూ. 20 వేల సబ్సిడీ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
బీసీలకు ప్రభుత్వం అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. సోలార్ ప్యానెల్ పెడితే రూ. 20 వేల సబ్సిడీ..!!
AP free electricity scheme for BC2 min ago
2
Budha Gochar31 min ago
3
Firozabad Child Murder Case33 min ago
4
Cobra Video1 hr ago
5
Andhra Pradesh MBBS Seats1 hr ago