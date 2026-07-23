/ఏపీ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపు (శుక్రవారం) స్కూళ్లకు నో హాలిడే ..!!

AP Schools Bandh Clarity: ఏపీ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్. రేపు (శుక్రవారం) ఏపీలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు ఎలాంటి సెలవు లేదని అధికారులు ప్రకటించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రేపు బంద్ కు విద్యార్థి సంఘాలు పిలుపునిచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో దాదాపు ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఇచ్చారు. కానీ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు మాత్రం యథాతథంగా కొనసాగుతాయని ఏపీ విద్యాశాఖ అధికారులు కీలక ప్రకటన జారీ చేశారు.
రేపు ఉదయం 9గంటల నుంచి 12.30గంటల వరకు మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్ కు ఏర్పాటు పూర్తి అయ్యాయని.. ఆ తర్వాత క్లాసులు కూడా ఉంటాయని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని వాయిదా వేయడం అస్సలు కుదరదని.. అందుకే రేపు శుక్రవారం సెలవు ఎవరికీ ఉండబోదని పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రైవేట్ స్కూల్లకు సెలవు ఇస్తున్నట్లు ఇప్పటికే సమాచారాన్ని వాట్సాప్ మెసేజ్ ల ద్వారా యాజమాన్యాలు తెలిపాయి. అయితే ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ స్కూళ్లలో మాత్రం మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్ అత్యంత వైభవంగా, పండగ వాతావరణంలో జరుగుతుందని.. పేరెంట్స్ తప్పనిసరిగా హాజరై తమ పిల్లల విద్యా ప్రగతిని తెలుసుకోవాలని అధికారులు కోరారు.
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