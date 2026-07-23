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ఏపీ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపు (శుక్రవారం) స్కూళ్లకు నో హాలిడే ..!!

AP Schools Bandh Update: ఏపీలోని విద్యార్థులకు ముఖ్య గమనిక. రేపు ( శుక్రవారం) ఏపీలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు ఎలాంటి సెలవు లేదని.. ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు యథాతథంగా కొనసాగుతాయని పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 23, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:34 PM IST
ఏపీ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపు (శుక్రవారం) స్కూళ్లకు నో హాలిడే ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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