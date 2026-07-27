/సామాన్యులకు బిగ్ రిలీఫ్.. ఆగస్టు 1 నుంచి బీపీటీ సూపర్ ఫైన్ బియ్యం కేజీ రూ.52కే..!!

Super Fine Rice Ap: ఏపీలో భారీగా పెరుగుతున్న బియ్యం ధరలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న సామాన్య ప్రజలకు కూటమి సర్కార్ ఊరటనిచ్చే వార్తను అధికారికంగా అందించింది. మార్కెట్లో సామాన్యులు కోనుగోలు చేసే నాణ్యమైన ఆహార ధాన్యాల ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పౌరసరఫరాల శాఖ అత్యవసరంగా ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వినియోగదారులకు అత్యంత నాణ్యమైన సూపర్ ఫైన్ బియ్యంను అత్యంత తక్కువ సబ్సిడి ధరలకే అందించనున్నట్లు తెలిపింది. ప్రస్తుతం బహిరంగ మార్కెట్లో కిలో బియ్యం ధర సాధారణ కుటుంబాలకు భారంగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ ముందడుగు వేసిందని చెప్పాలి. సచివాలయంలో జరిగిన ప్రత్యేక సమీక్ష తర్వాత మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ఈకొత్త విధానాన్ని ప్రజల ముందుకు తెచ్చారు. మధ్యతరగతి, నిరుపేద కుటుంబాలు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా నాణ్యమైన ఆహారాన్ని అందించాలన్న ముఖ్య ఉద్దేశ్యంతోనే ఈ స్కీమ్ రూపొందించినట్లు తెలిపారు.
ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా పారదర్శకంగా ఈ సబ్సిడీ బియ్యం పంపిణీ జరిగే విధంగా అధికారులు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రతి ఒక్క పేదవాడికి ప్రభుత్వ స్కీముల ఫలాలు నేరుగా అందాలన్న లక్ష్యంతోనే ఈ మహత్తర కార్యక్రమం శ్రీకారం చుట్టింది ప్రభుత్వం. రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. గతంలో కిలోకు రూ. 62 నుండి రూ.68 వరకు అమ్ముడైన బియ్యం ఇప్పుడు గణనీయమైన తగ్గింపుతో విక్రయిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సూపర్ఫైన్ బీపీటీ, కేఎన్ఎం బియ్యం రకాలు కేవలం రూ. 52కే నేరుగా వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటాయి. అదేవిధంగా, గతంలో రూ.55 నుండి రూ.58 వరకు అమ్ముడైన గ్రేడ్ వన్ ముడి బియ్యం ఇప్పుడు కేవలంరూ.50కే విక్రయిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ తగ్గింపు వల్ల సామాన్యుడికి కిలోకు సగటున రూ.10 నేరుగా ఆదా అవుతుంద్నారు.
ఈ బియ్యాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 130 రైతు బజార్ల ద్వారా, సుమారు 500 రైస్ మిల్లర్ల ప్రత్యేక కౌంటర్ల ద్వారా విక్రయిస్తారు. ఈ రాయితీ బియ్యం నిజమైన లబ్ధిదారులకు మాత్రమే అందేలా చూసేందుకు ప్రభుత్వం ఆధార్ కార్డు లేదా బయోమెట్రిక్ ధృవీకరణ పద్ధతులను కఠినంగా అమలు చేస్తుంది. మధ్యవర్తుల జోక్యాన్ని పూర్తిగా తొలగిస్తూ, మిల్లర్లు తమ నిల్వలో 10 శాతాన్ని ఈ ప్రత్యేక కేంద్రాల ద్వారా విక్రయించడానికి అంగీకరించారు. పట్టణ నివాసితులకు ఎలాంటి కొరత లేకుండా బియ్యం సరఫరా నిరంతరాయంగా జరిగేలా పౌర సరఫరాల శాఖ పర్యవేక్షిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
బహిరంగ మార్కెట్లో పెరుగుతున్న బియ్యం ధరలను నియంత్రించడానికి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చొరవను ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అభినందించారు. ఈ ధరల పెరుగుదలతో సామాన్యుడిపై భారం పడకుండా చూసేందుకు పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఆయన ప్రశంసించారు. ప్రజలకు సరసమైన ధరలకు మంచి నాణ్యమైన బియ్యాన్ని అందించడం ద్వారా ప్రభుత్వం నిజంగా ప్రజా సంక్షేమ పాలనను అందిస్తోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మార్కెట్ పరిస్థితులను నిశితంగా పరిశీలించి, రైస్ మిల్లర్లతో సంప్రదించిన తర్వాతే ఈ మెరుగైన ధరలను నిర్ణయించడం చాలా మంచి విషయమని ఆయన అన్నారు. ఆగస్టు 1 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ సువర్ణావకాశాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిణామాలు, ఎల్ నినో ప్రభావం వల్ల పెరుగుతున్న ధరల నుంచి ఈ పథకం ప్రజలకు గణనీయమైన రక్షణను అందిస్తుంది. ఈ రాయితీ బియ్యం పథకం సాధారణ కుటుంబాల ఆర్థిక ఇబ్బందులను పూర్తిగా తొలగించడంలో విజయవంతమవుతుందని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది.
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