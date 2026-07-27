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సామాన్యులకు బిగ్ రిలీఫ్.. ఆగస్టు 1 నుంచి బీపీటీ సూపర్ ఫైన్ బియ్యం కేజీ రూ.52కే..!!

AP Rice Prices: ఏపీలోని కూటమి సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బియ్యం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న తరుణంలో.. మిడిల్ క్లాస్ ప్రజలకు ఊరటనిచ్చే విధంగా ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నాణ్యమైన బియ్యంను తక్కువ ధరకే అందించాలని ప్రభుత్వం డిసైడ్ అయ్యింది. ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి ఏపీ పౌరసరఫరాల శాఖ ఆధ్వర్యంలో తక్కువ ధరకే బియ్యం విక్రయాలు జరుగుతాయని తెలిపింది. బీపీటీ సూపర్ ఫైర్ రైస్ కేజీకి రూ. 52, రా రైస్ కిలో రూ. 50 లు చొప్పున రాష్ట్రంలోని అన్ని రైతు బజార్లు, రైస్ మిల్లర్ల ప్రత్యేక కౌంటర్లలో విక్రయించనున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 27, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:05 PM IST
సామాన్యులకు బిగ్ రిలీఫ్.. ఆగస్టు 1 నుంచి బీపీటీ సూపర్ ఫైన్ బియ్యం కేజీ రూ.52కే..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సామాన్యులకు బిగ్ రిలీఫ్.. ఆగస్టు 1 నుంచి బీపీటీ సూపర్ ఫైన్ బియ్యం కేజీ రూ.52కే..!!
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