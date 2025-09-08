iPhone 17 Series: రిలీజ్ కి ముందే ఐఫోన్ 17 స్పెసిఫికేషన్స్ లీక్.. బ్యాటరీ కెపాసిటీ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్ భయ్యా..!!

iPhone 17 Series Launch: ఆపిల్ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఐఫోన్ 17 సిరీస్ చివరికి సెప్టెంబర్ 9న లాంచ్ కానుంది. అమెరికాలోని కూపర్టినో ప్రధాన కార్యాలయంలో జరగనున్న ఈ ఆ డ్రాపింగ్ ఈవెంట్లో ఐఫోన్ 17, ఐఫోన్ 17 ఎయిర్, ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ అనే నాలుగు కొత్త మోడల్స్ను ఆపిల్ ఆవిష్కరించబోతోంది. ఈ ఈవెంట్ రాత్రి 10:30 గంటలకు భారత కాలమానం ప్రకారం ప్రారంభమవుతుంది.
లాంచ్కు గంటల ముందే ఈ సిరీస్ ఫోన్ల బ్యాటరీ వివరాలు సోషల్ మీడియాలో లీక్ కావడం టెక్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిగ్గా మారింది. ముఖ్యంగా ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్లో 5,000 mAh పైగా బ్యాటరీ ఇవ్వబోతున్నారని సమాచారం. ఇది ఐఫోన్ చరిత్రలోనే అత్యంత పెద్ద బ్యాటరీగా నిలవనుంది. ఫిజికల్ సిమ్ వేరియంట్లో ఐఫోన్ 17కు 3,692 mAh, ఐఫోన్ 17 ఎయిర్కు 3,036 mAh, ఐఫోన్ 17 ప్రోకు 3,988 mAh, ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్కు 4,823 mAh సామర్థ్యం ఉంది. అదే eSIM వేరియంట్లో ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ 5,088 mAh బ్యాటరీతో వస్తుండటం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది.
ఈసారి ఆపిల్ కొత్తగా ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ మోడల్ను తీసుకొస్తోంది. ఇది ప్లస్ వేరియంట్కు బదులుగా వస్తోంది. కేవలం 5.5 మిల్లీమీటర్ల మందంతో, 150 గ్రాముల లోపు బరువుతో ఈ ఫోన్ చాలా స్లిమ్గా ఉండబోతోంది. వెనుక భాగంలో సింగిల్ 48 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, ముందు భాగంలో 24 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉండనుంది. శక్తివంతమైన A19 ప్రాసెసర్, 12GB ర్యామ్తో ఈ ఎయిర్ మోడల్ ప్రత్యేకంగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.
Also Read: DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!
eSIM వేరియంట్లలో ఎక్కువ బ్యాటరీ ఉండటం కూడా మరో ఆసక్తికర అంశమని చెప్పవచ్చు. అమెరికా సహా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఐఫోన్ 14 సిరీస్ నుంచి eSIM మాత్రమే అందిస్తున్న ఆపిల్, ఈసారి కూడా యూరప్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ను కేవలం eSIM వెర్షన్గా లాంచ్ చేయనుంది. ఇతర దేశాల్లో మాత్రం ఫిజికల్ సిమ్ వేరియంట్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
మొత్తం మీద, ఐఫోన్ 17 సిరీస్లో పెద్ద బ్యాటరీలు, కొత్త ఎయిర్ మోడల్, స్లిమ్ డిజైన్, అప్గ్రేడెడ్ కెమెరా ఫీచర్లు ఈ లాంచ్కు హైలైట్గా నిలుస్తున్నాయి. ఆపిల్ అభిమానులు ఈవెంట్ లైవ్ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. భారత కాలమాన ప్రకారం ఆపిల్ ఆ డ్రాపింగ్ ఈవెంట్ సెప్టెంబర్ 9వ తేదీ రాత్రి 10.30గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఆపిల్ అధికారిక వెబ్ సైట్, సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో ఈ ఈవెంట్ ను లైవ్ లో చూడవచ్చు.
Also Read: MD Dhoni Rolls Royce Car: రాంచీ వీధుల్లో ధోని రోల్స్ రాయిస్ ర్యాంపేజ్.. మహేంద్రుడి గ్యారేజీలో ఉన్న లగ్జరీ కార్ల ధర ఎంతో తెలుసా.?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.