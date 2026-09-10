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Apple iPhone 18 Launch: యాపిల్ ఐఫోన్ 18 సంచలనం..మడతబెట్టే ఐఫోన్ వచ్చేసింది..ఒక్కోటి రూ.3 లక్షలు మాత్రమే!

Apple iPhone 18 Duo Launch: యాపిల్ మొదటి ఫోల్డబుల్ ఫోన్ 'ఐఫోన్ డ్యూయో' విడుదల: భారత్‌లో ధర, ఫీచర్లు, పూర్తి వివరాలు ప్రముఖ యాపిల్ సంస్థ తన మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్ 'ఐఫోన్ డ్యూయో' (iPhone Duo)ను భారతదేశంలో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫోల్డబుల్ ఫోన్లు అందుబాటులోకి వచ్చిన సుమారు ఏడేళ్ల తర్వాత యాపిల్ ఈ పరికరాన్ని భారత మార్కెట్‌లోకి తీసుకు రావడం విశేషం.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 10, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:11 AM IST
Apple iPhone 18 Launch: యాపిల్ ఐఫోన్ 18 సంచలనం..మడతబెట్టే ఐఫోన్ వచ్చేసింది..ఒక్కోటి రూ.3 లక్షలు మాత్రమే!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Apple iPhone 18 Launch: యాపిల్ ఐఫోన్ 18 సంచలనం..మడతబెట్టే ఐఫోన్ వచ్చేసింది..ఒక్కోటి రూ.3 లక్షలు మాత్రమే!
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