/Apple iPhone 18 Launch: యాపిల్ ఐఫోన్ 18 సంచలనం..మడతబెట్టే ఐఫోన్ వచ్చేసింది..ఒక్కోటి రూ.3 లక్షలు మాత్రమే!

Apple iPhone 18 Duo Launch: అమెరికన్ టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ ఫోన్ 'ఐఫోన్ డ్యూయో'తో పాటు ఐఫోన్ 18 శ్రేణిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. కాలిఫోర్నియాలోని యాపిల్ పార్క్లో జరిగిన 'సర్ప్రైజ్ అండ్ షైన్' కార్యక్రమంలో కొత్త సీఈఓ జాన్ టెర్నస్ ఈ నూతన ఉత్పత్తులను ఆవిష్కరించారు. ఫోల్డబుల్ డిజైన్తో పాటు శక్తివంతమైన ఏ20 ప్రో చిప్, అధునాతన కెమెరాలు, మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్, ఏఐ ఆధారిత ఫీచర్లు, నూతన వాచ్, ఎయిర్పాడ్స్ మోడళ్లు ఈ ఆవిష్కరణలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
కాలిఫోర్నియాలోని క్యూపర్టినోలో ఉన్న యాపిల్ పార్క్లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో సంస్థ నూతన సీఈఓ జాన్ టెర్నస్ ఐఫోన్ 18 ప్రో, ప్రో మ్యాక్స్ సహా సంస్థ తొలి ఫోల్డబుల్ వెర్షన్ను ప్రదర్శించారు.
యాపిల్ తొలి ఫోల్డబుల్ ఫోన్ 'ఐఫోన్ డ్యూయో'..
అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూసినట్లుగానే యాపిల్ తన తొలి మడతబెట్టే ఫోన్ 'ఐఫోన్ డ్యూయో'ను పరిచయం చేసింది. స్టార్ వైట్, నైట్ స్కై అనే రెండు రంగుల్లో ఇది అందుబాటులోకి వచ్చింది. మడత విప్పినప్పుడు ఇది అత్యంత పల్చటి ఐఫోన్గా మారడమే కాకుండా 7.6 అంగుళాల సూపర్ రెటీనా ఎక్స్డీఆర్ డిస్ప్లేను అందిస్తుంది.
ఇందుకు అనుగుణంగా ఐఓఎస్ 27 (iOS 27) ను ప్రత్యేకంగా రీడిజైన్ చేశారు. ఇందులో రెండు హోమ్ స్క్రీన్ పేజీలతో పాటు మెయిల్, మెసేజెస్ కంటెంట్ను చూసుకోవచ్చు, అలాగే రెండు యాప్లను ఒకేసారి పక్కపక్కన వినియోగించుకోవచ్చు. ఫోన్ మడతపెట్టినప్పుడు (5.4 అంగుళాలు) విడ్జెట్స్, వెదర్, క్యాలెండర్, మ్యూజిక్తో కూడిన బెడ్సైడ్ క్లాక్లా పనిచేస్తుంది.
ఇది నాలుగు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది.
256 GB: రూ. 2,99,900
512 GB: రూ. 3,24,900
1 TB: రూ. 3,74,900
2 TB: రూ. 4,49,900
అక్టోబర్ 16 సాయంత్రం 5:30 గంటల నుండి ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభమవుతాయి, అలాగే అక్టోబర్ 23 నుండి అమ్మకాలు మొదలవుతాయని సదరు యాపిల్ సంస్థ ఓ ప్రకటనలో తెలియజేసింది. ఆఫర్లలో భాగంగా ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై రూ. 7,000 వరకు తక్షణ డిస్కౌంట్, రూ. 4,500 నుండి రూ. 81,500 వరకు ట్రేడ్-ఇన్ క్రెడిట్ మరియు నో-కాస్ట్ EMI సౌకర్యం ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఐఫోన్ బాక్స్లో కేవలం USB-C కేబుల్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఛార్జింగ్ అడాప్టర్ ఉండదు.
శక్తివంతమైన A20 ప్రో చిప్తో 2nm ప్రాసెస్ చిప్తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 6-కోర్ CPU, 7-కోర్ GPU, డ్యూయల్ 16-కోర్ న్యూరల్ ఇంజిన్ ఉన్నాయి. ఇరువైపులా ఉన్న డ్యూయల్ బ్యాటరీ వ్యవస్థ లోపలి స్క్రీన్పై 31 గంటలు, బయటి స్క్రీన్పై 44 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ సమయాన్ని ఇస్తుంది. కేబుల్ ఛార్జింగ్తో 20 నిమిషాల్లో 50 శాతం ఛార్జింగ్ పూర్తి అవుతుంది.
కెమెరా వ్యవస్థ, సాఫ్ట్వేర్ ఐఫోన్ డ్యూయోలో 48MP ఫ్యూజన్ మెయిన్, 48MP ఫ్యూజన్ అల్ట్రా-వైడ్ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ముందరి భాగంలో 12MP సెంటర్ స్టేజ్ కెమెరా, అంతర్గత డిస్ప్లే కింద అండర్-డిస్ప్లే ఫేస్టైమ్ కెమెరా కలవు. ఈ ఫోన్ డ్యూయల్ స్క్రీన్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన iOS 27.1 పై నడుస్తుంది. ఇది రెండు యాప్లను పక్కపక్కనే ఉపయోగించడానికి స్ప్లిట్ వ్యూ సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. దీనితో పాటు సిరి AI బీటా రూపంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఐఫోన్ 18 ప్రో, ప్రో మ్యాక్స్ విశేషాలు..
భారత్లో ఐఫోన్ 18 ప్రో మోడళ్లు 256 జీబీ, 512 జీబీ, 1 టీబీ, 2 టీబీ స్టోరేజ్ సామర్థ్యాల్లో డీప్ బ్లాక్, సిల్వర్, గ్లేసియర్ బ్లూ, బర్గుండీ రంగుల్లో లభిస్తాయి. 6.3 అంగుళాల డిస్ప్లేతో వచ్చే ఈ ఫోన్లో కొత్త ఏ20 ప్రో చిప్ (7-కోర్ జీపీయూ, 6-కోర్ సీపీయూ) అమర్చారు.
ఏఐ ఆధారిత సిరి, ఇమేజ్ ప్లేగ్రౌండ్ వంటి యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ ఉన్నాయి. 48 ఎంపీ ఫ్యూజన్ మెయిన్ కెమెరాలో ఆస్ట్రోఫొటోగ్రఫీ, నైట్ మోడ్ మెరుగయ్యాయి. 4కే రిసొల్యూషన్, డాల్బీ విజన్ హెచ్డీఆర్లో టైమ్ లాప్స్ సపోర్ట్ ఉంది.
ఇది ఒక ఛార్జింగ్తో 24 గంటల వినియోగం, 36 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ ఇస్తుంది. కేవలం 15 నిమిషాల్లో 50% ఛార్జ్ అవుతుంది. ఇక 6.9 అంగుళాల డిస్ప్లే కలిగిన ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ ఒక ఛార్జింగ్తో 30 గంటల వినియోగం, 45 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ ఇస్తుంది.
ఎయిర్పాడ్స్ 5, యాపిల్ వాచ్ సిరీస్..
ఓపెన్ ఇయర్ డిజైన్తో వచ్చిన ఎయిర్పాడ్స్ 5లో 50% మెరుగైన నాయిస్ రిడక్షన్, లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్, హ్యాండ్స్ ఫ్రీ మోడ్లో సిరి, కెమెరా రిమోట్, వాల్యూమ్ స్వైప్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 12, అల్ట్రా 4 మోడళ్లలో ఏఐ ఆడియో, 15 సెకన్ల లైవ్ రివైండ్, మెరుగైన ఈసీజీ, ఆప్టికల్ సెన్సార్లు ఉన్నాయి. ఇవి ప్రతి 5 సెకన్లకు (60 రెట్లు ఎక్కువ) హృదయస్పందనను నమోదు చేస్తాయి, అలాగే నిద్ర, రక్త డేటాతో పాటు వాస్తవ వయసుతో ఆరోగ్య సంకేతాల పోలికను అందజేస్తాయి.
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