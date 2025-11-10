Apple MacBook Air M4 Offer Price: ఆపిల్ సంస్థ తయారు చేస్తున్న తాజా ఎడిషన్ MacBook Air M4 ధరలో గణనీయమైన తగ్గింపు లభించింది. ఈ ధర తగ్గింపు ఈ సీజన్లో అత్యుత్తమ MacBook డీల్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. Apple కంపెనీకి చెందిన అధునాతన M4 చిప్తో ప్రారంభించబడిన ఈ అల్ట్రా-స్లిమ్, శక్తివంతమైన ల్యాప్టాప్ ఇప్పుడు రూ. 17,500 ధర తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది. MacBooksలో ఇటువంటి ఆఫర్లు చాలా అరుదు అని గమనించాలి. కాబట్టి మీరు ఈ Apple MacBookను పరిశీలిస్తుంటే.. M4-ఆధారిత Air పరిగణించదగినది కావచ్చు.
పనితీరు, ప్రదర్శన
M4 MacBook Air ఆపిల్ తాజా M4 చిప్ను కలిగి ఉంది. M1 సిరీస్ కంటే శక్తివంతమైన పనితీరును అందిస్తుంది. అదే సమయంలో M3ని కూడా అధిగమిస్తుంది. 10-కోర్ CPU ఉత్పాదకత, క్రియేటివిటీని వర్క్ఫ్లోలను పెంచుతుంది. ఈ ల్యాప్టాప్ రెండు బాహ్య డిస్ప్లేలకు మద్దతు ఇస్తుంది, ఇది ఎయిర్ లైనప్కు మొదటిది. వీడియో కాల్స్, కంటెంట్ సృష్టి కోసం 12-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.
MacBook Air M4: బ్యాటరీ, డిజైన్
ఆపిల్ సన్నని, తేలికైన డిజైన్ ఈ ల్యాప్టాప్ను దాని వర్గంలోని అత్యంత సన్నని పరికరాల్లో ఒకటిగా చేస్తుంది. M4 చిప్ ద్వారా బ్యాటరీ లైఫ్ మెరుగుపడుతుంది. ఇది ఒకే ఛార్జ్పై 18 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
పాత ఇంటెల్ ఆధారిత మ్యాక్బుక్లు లేదా మొదటి తరం M1 ఎయిర్ వినియోగదారులకు, మెరుగైన పనితీరు, సుదీర్ఘ సాఫ్ట్వేర్ మద్దతు, కొత్త ఫీచర్లు అప్గ్రేడ్ను తెలివైన దీర్ఘకాలిక ఎంపికగా చేస్తాయి. అయితే, M2 లేదా M3 ఎయిర్ వినియోగదారులకు, ఈ అప్గ్రేడ్ తక్షణ మార్పుకు హామీ ఇచ్చేంత ముఖ్యమైన మార్పు కాదు.
MacBook Air M4: ఆఫర్లు, EMI
16 GB RAM, 256 GB స్టోరేజ్ కలిగిన MacBook Air M4 ధర రూ. 99,900. అయితే ఈ వేరియంట్ ప్రస్తుతం రూ. 92,400 కు అందుబాటులో ఉంది. స్టైలిష్ స్కై బ్లూ ఫినిష్లో వస్తుంది. ఇది రూ. 7,500 ప్రత్యక్ష ధర తగ్గింపును సూచిస్తుంది.
అదనంగా, ICICI బ్యాంక్ లేదా SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులతో మీరు ఈ MacBook పై అదనంగా రూ. 10,000 తగ్గింపు పొందవచ్చు. అంటే ల్యాప్టాప్ ఎఫెక్టివ్ ధర రూ.82,400 కు తగ్గించినట్లు అయ్యింది. దీంతో మొత్తంగా మీరు రూ. 17,910 ఆదా చేసుకోవచ్చు.
