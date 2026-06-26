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Apple Price Hike: యాపిల్ యూజర్లకు బిగ్ షాక్.. మ్యాక్ బుక్, ఐప్యాడ్ ధరలు ఏకంగా 1లక్ష వరకు పెంపు..!!

Apple Price Hike: యాపిల్ తన యూజర్లకు బిగ్ షాకిచ్చింది. మ్యాక్ బుక్, ఐప్యాడ్ ధరలను భారీగా పెంచింది. దాదాపు లక్ష వరకు పెంచింది. ఈ కొత్త ధరలు గురువారం నుంచి కంపెనీ అధికారిక వెబ్ సైట్లో అమల్లోకి వచ్చాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 26, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:42 AM IST
Apple Price Hike: యాపిల్ యూజర్లకు బిగ్ షాక్.. మ్యాక్ బుక్, ఐప్యాడ్ ధరలు ఏకంగా 1లక్ష వరకు పెంపు..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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