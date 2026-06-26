/Apple Price Hike: యాపిల్ యూజర్లకు బిగ్ షాక్.. మ్యాక్ బుక్, ఐప్యాడ్ ధరలు ఏకంగా 1లక్ష వరకు పెంపు..!!

Apple Price Hike: ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన యూజర్లకు బిగ్ షాకిచ్చింది. భారత్ లో మ్యాక్ బుక్, ఐప్యాడ్ ఉత్పత్తుల ధరలను భారీగా పెంచేసింది. కొన్ని ఎంపిక చేసిన మోడళ్లపై లక్ష రూపాయలకు వరకు ధరను పెంచింది. సవరించిన ఈ కొత్త ధరలు గురువారం నుంచే కంపెనీ అధికారిక వెబ్ సైట్లో అమల్లోకి వచ్చాయి.
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏఐ కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్ కారణంగా మెమోరీ, స్టోరేజీ చిప్ ల ధరలు అమాంతం పెరిగిపోయాయి. ఈ భారాన్ని భరించలేమని.. అందుకే ధరలు భారీగా పెంచాల్సి వచ్చిందని యాపిల్ సీఈవో టిమ్ కుక్ కొన్ని రోజుల క్రితమే సంకేతాలు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజా పెంపుతో మ్యాక్ బుక్ ప్రో 14 అంగుళాలపై ఏకంగా రూ. 1,00,000 పెరిగింది. బేస్ మ్యాక్ బుక్ ప్రో 14 అంగుళాల మోడల్ పై ఏకంగా రూ. 70,000 వరకు పెరిగింది. మ్యాక్ బుక్ ఎయిర్ 13 అంగుళాలపై రూ. 30,000 వేలు పెరగగా.. ఐప్యాడ్ ఎయిర్ 11 అంగుళాల మోడల్ పై రూ. 25,000 మేర ధరలు పెరిగినట్లు మనం గమనించవచ్చు.
విడిభాగాల ధరలు ఈవిధంగా భారీగా పెరగడం ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఇప్పటి వరకు యూజర్లపై భారం పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ధరలు పెంపు అనేది అనివార్యమైంది అని యాపిల్ సంస్థ వెల్లడించింది. దిగుమతి సుంకాల కారణంగా ఇప్పటికే భారత్ లో అధిక ధరలు చెల్లిస్తున్న యూజర్లకు ఈ ధరల పెంపు అనేది మరింత భారంగా మారనుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, నిపుణులు, కొత్త యాపిల్ ఉత్పత్తులను కొనాలనుకునేవారికి ఇది బిగ్ షాక్ అనే చెప్పాలి.
ఈ ధరల పెంపు అనేది కేవలం భారత్ లోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా యాపిల్ తన ఉత్పత్తుల ధరలను పెంచేసింది. మ్యాక్ బుక్, ఐప్యాడ్ లతోపాటు హోంపాడ్, యాపిల్ టీవీ ధరలను కూడా కంపెనీ సవరించినట్లు మనం గమనించవచ్చు. ఈ విషయంపై ఆపిల్ సీఈఓ టిమ్ కుక్ కూడా తీవ్రంగా స్పందించారు. వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ నివేదిక ప్రకారం.. టిమ్ కుక్ ఈ పెరుగుదలను.. టెక్ పరిశ్రమలోని క్లిష్ట పరిస్థితిని 100 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చే వరద తో పోల్చారు. ఆయన దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ.. తన 40 ఏళ్లకు పైగా కెరీర్లో ఎలక్ట్రానిక్స్, కాంపోనెంట్ మార్కెట్లో ఇంతటి సంక్షోభాన్ని ఎన్నడూ చూడలేదని అన్నారు. విడిభాగాల ధరలు ఎంతగా పెరిగిపోయాయంటే, ఆపిల్ కోరుకున్నా కూడా ఈ భారాన్ని పూర్తిగా భరించలేదని, ఈ ద్రవ్యోల్బణం నుండి తన వినియోగదారులను ఎక్కువ కాలం కాపాడలేదని టిమ్ కుక్ స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. ఈ కారణంగానే కంపెనీ తన ఆన్లైన్ స్టోర్ ధరలను అకస్మాత్తుగా నవీకరించాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు.
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