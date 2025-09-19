English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

iPhone Effect: ఐఫోన్ 17 లాంచ్ తర్వాత భారీగా పెరిగిన రెడింగ్టన్ స్టాక్ ధర.. ఐఫోన్‎కు ఈ స్టాక్‎కు సంబంధం ఏంటి?

iPhone Effect: భారత్ లో ఐఫోన్ 17 సిరీస్ లాంచ్ హడావిడి రెడింగ్టన్ షేర్లను దూసుకుపోయేలా చేసింది. ఇంట్రాడేలో షేర్ ధర 9శాతం పైగా పెరిగి రూ.314.60ని తాకింది. ఆపిల్ రెడింగ్టన్ రెవెన్యూలో 34శాతం వాటా కలిగి ఉండటం వల్ల, ఐఫోన్ అమ్మకాలు పెరిగినకొద్దీ కంపెనీ వ్యాపారం కూడా బలపడుతుంది. ప్రస్తుతం షేర్‌పై అనలిస్ట్‌లు మిశ్రమ రేటింగ్స్ ఇస్తున్నప్పటికీ, ఐఫోన్ 17 సిరీస్ డిమాండ్ రెడింగ్టన్ షేర్లను మరింత పైకి ఎగబాకే ఛాన్స్ కనిపిస్తోంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 19, 2025, 04:16 PM IST

Redington Stock Price: ఆపిల్ తన తాజా ఐఫోన్ సిరీస్ iPhone 17ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కొత్త మోడల్స్ అమ్మకాలు ప్రారంభం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఆపిల్ స్టోర్ల వద్ద భారీ క్యూ‌లు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ముంబై బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్ (BKC) ఆపిల్ స్టోర్ బయట పొడవైన క్యూల ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో ఆపిల్ సరఫరాదారుల్లో ఒకటైన రెడింగ్టన్ లిమిటెడ్ షేర్లు స్టాక్ మార్కెట్లో విపరీతంగా పెరిగాయి.

ఐఫోన్ 17 సిరీస్ ప్రారంభమైన వెంటనే రెడింగ్టన్ షేర్లపై బలమైన ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తి చూపించారు.. ఇంట్రాడేలో షేర్ ధర 9.20శాతం పెరిగి రూ. 314.60కి చేరింది. కొన్ని లాభాల బుకింగ్ తర్వాత కూడా షేర్ ధర రూ. 308 వద్ద ట్రేడవుతూ 6.91శాతం లాభం సాధించింది. గత ఎనిమిది నెలలలోనే ఈ షేర్ 110శాతం కంటే ఎక్కువ ర్యాలీ చేసింది. దీంతో 2025 జూన్ 30న ఇది రికార్డు స్థాయి రూ.334.90ని తాకింది.

రెడింగ్టన్ ఆదాయంలో ఆపిల్‌కు ఉన్న ప్రాధాన్యత గణనీయమే అని చెప్పవచ్చు. జూన్ త్రైమాసిక పెట్టుబడిదారుల ప్రజెంటేషన్ ప్రకారం, కంపెనీ టాప్ లైన్ రెవెన్యూలో 34శాతం వరకు ఆపిల్ వాటా ఉంది. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కూడా ఈ వాటా 30శాతం దాటింది. అంటే ఆపిల్ ఉత్పత్తులపై డిమాండ్ పెరిగితే, రెడింగ్టన్ వ్యాపారానికి నేరుగా లాభం కలుగుతుందని స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు.

రెడింగ్టన్‌లో ప్రమోటర్ల వాటా లేకపోవడం విశేషం. 100శాతం షేర్లు పబ్లిక్ హోల్డింగ్లోనే ఉన్నాయి. ఇరవై మ్యూచువల్ ఫండ్లు కలిపి 11.18శాతం షేర్లను కలిగి ఉండగా, 2 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టిన రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు మొత్తం 11.31శాతం వాటా కలిగి ఉన్నారు. అనలిస్ట్ రేటింగ్స్ విషయానికి వస్తే..  నలుగురు విశ్లేషకుల్లో ఇద్దరు బై రేటింగ్, ఒకరు హోల్డ్ రేటింగ్, మరొకరు సెల్ రేటింగ్ ఇచ్చారు. టార్గెట్ ప్రైస్ రూ. 170 నుంచి రూ. 310 మధ్యలో ఉంది.

Also Read: Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!

ఆపిల్ కొత్తగా నాలుగు మోడల్స్‌ను లాంచ్ చేసింది.  iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ఈ నాలుగు కూడా భారత మార్కెట్లోకి విడుదలయ్యాయి. వీటి ధరలు రూ. 82,900 నుంచి ప్రారంభమై, రూ. 2,29,900 వరకు ఉన్నాయి. ఆఫర్లు, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లతో ధర మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఈ సిరీస్‌ను ఆపిల్ అధికారిక వెబ్‌సైట్, స్టోర్స్‌తో పాటు అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, ఇతర రిటైల్ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లలో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ప్రస్తుతం ఆపిల్ స్టోర్లు ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, పూణేలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి.

Also Read:  Under Rs 5 Lakhs Cars: ఈ కార్లు చీప్‌ అండ్‌ బెస్ట్‌..రూ. 5లక్షలకే పొట్టి కార్లు.. పెట్రోల్ గురించి మర్చిపోయేంత మైలేజీతో..!!
ఆపిల్ ఐఫోన్ 17 లాంచ్ కేవలం వినియోగదారులకే కాకుండా ఇన్వెస్టర్లకు  కూడా హాట్ టాపిక్ అయింది. ఆపిల్‌కి కీలక సరఫరాదారుగా ఉన్న రెడింగ్టన్ షేర్లు కొత్త హైలు తాకుతున్నాయి. ఫోన్ అమ్మకాలు పెరుగుతున్నంత వరకు ఈ షేర్లకు డిమాండ్ కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

 

