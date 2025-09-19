Redington Stock Price: ఆపిల్ తన తాజా ఐఫోన్ సిరీస్ iPhone 17ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కొత్త మోడల్స్ అమ్మకాలు ప్రారంభం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఆపిల్ స్టోర్ల వద్ద భారీ క్యూలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ముంబై బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్ (BKC) ఆపిల్ స్టోర్ బయట పొడవైన క్యూల ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో ఆపిల్ సరఫరాదారుల్లో ఒకటైన రెడింగ్టన్ లిమిటెడ్ షేర్లు స్టాక్ మార్కెట్లో విపరీతంగా పెరిగాయి.
ఐఫోన్ 17 సిరీస్ ప్రారంభమైన వెంటనే రెడింగ్టన్ షేర్లపై బలమైన ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తి చూపించారు.. ఇంట్రాడేలో షేర్ ధర 9.20శాతం పెరిగి రూ. 314.60కి చేరింది. కొన్ని లాభాల బుకింగ్ తర్వాత కూడా షేర్ ధర రూ. 308 వద్ద ట్రేడవుతూ 6.91శాతం లాభం సాధించింది. గత ఎనిమిది నెలలలోనే ఈ షేర్ 110శాతం కంటే ఎక్కువ ర్యాలీ చేసింది. దీంతో 2025 జూన్ 30న ఇది రికార్డు స్థాయి రూ.334.90ని తాకింది.
రెడింగ్టన్ ఆదాయంలో ఆపిల్కు ఉన్న ప్రాధాన్యత గణనీయమే అని చెప్పవచ్చు. జూన్ త్రైమాసిక పెట్టుబడిదారుల ప్రజెంటేషన్ ప్రకారం, కంపెనీ టాప్ లైన్ రెవెన్యూలో 34శాతం వరకు ఆపిల్ వాటా ఉంది. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కూడా ఈ వాటా 30శాతం దాటింది. అంటే ఆపిల్ ఉత్పత్తులపై డిమాండ్ పెరిగితే, రెడింగ్టన్ వ్యాపారానికి నేరుగా లాభం కలుగుతుందని స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు.
రెడింగ్టన్లో ప్రమోటర్ల వాటా లేకపోవడం విశేషం. 100శాతం షేర్లు పబ్లిక్ హోల్డింగ్లోనే ఉన్నాయి. ఇరవై మ్యూచువల్ ఫండ్లు కలిపి 11.18శాతం షేర్లను కలిగి ఉండగా, 2 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టిన రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు మొత్తం 11.31శాతం వాటా కలిగి ఉన్నారు. అనలిస్ట్ రేటింగ్స్ విషయానికి వస్తే.. నలుగురు విశ్లేషకుల్లో ఇద్దరు బై రేటింగ్, ఒకరు హోల్డ్ రేటింగ్, మరొకరు సెల్ రేటింగ్ ఇచ్చారు. టార్గెట్ ప్రైస్ రూ. 170 నుంచి రూ. 310 మధ్యలో ఉంది.
ఆపిల్ కొత్తగా నాలుగు మోడల్స్ను లాంచ్ చేసింది. iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ఈ నాలుగు కూడా భారత మార్కెట్లోకి విడుదలయ్యాయి. వీటి ధరలు రూ. 82,900 నుంచి ప్రారంభమై, రూ. 2,29,900 వరకు ఉన్నాయి. ఆఫర్లు, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లతో ధర మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఈ సిరీస్ను ఆపిల్ అధికారిక వెబ్సైట్, స్టోర్స్తో పాటు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఇతర రిటైల్ ప్లాట్ఫార్మ్లలో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ప్రస్తుతం ఆపిల్ స్టోర్లు ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, పూణేలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి.
ఆపిల్ ఐఫోన్ 17 లాంచ్ కేవలం వినియోగదారులకే కాకుండా ఇన్వెస్టర్లకు కూడా హాట్ టాపిక్ అయింది. ఆపిల్కి కీలక సరఫరాదారుగా ఉన్న రెడింగ్టన్ షేర్లు కొత్త హైలు తాకుతున్నాయి. ఫోన్ అమ్మకాలు పెరుగుతున్నంత వరకు ఈ షేర్లకు డిమాండ్ కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
