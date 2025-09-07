English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Appsc: అలర్ట్.. అలర్ట్.. రేపే లాస్ట్ డేట్.. నెలకు రూ.1.40 లక్షల జీతంతో ఏపీపీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!

APPSC Agriculture Jobs: ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అగ్రికల్చర్‌ డిపార్ట్మెంట్ ఇటీవల నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 10 అగ్రికల్చర్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 7, 2025, 04:02 PM IST

Trending Photos

Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;నాలుగింతలు&#039; ఆనందం
6
Salary Hike
Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'నాలుగింతలు' ఆనందం
Naga Chaitanya: &#039;ఆమె&#039;తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
5
Sobhita Dhulipala
Naga Chaitanya: 'ఆమె'తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
Old 100 Rs Note: ఏం పని చేయకుండా కూడా.. పాత రూ.100 నోట్లతో రూ.75 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
6
100 Rs Old Note Price
Old 100 Rs Note: ఏం పని చేయకుండా కూడా.. పాత రూ.100 నోట్లతో రూ.75 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
Sara Tendulkar: సారా టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిందా? సచిన్‌ అల్లుడు అతడేనా?
6
Sara Tendulkar
Sara Tendulkar: సారా టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిందా? సచిన్‌ అల్లుడు అతడేనా?
Appsc: అలర్ట్.. అలర్ట్.. రేపే లాస్ట్ డేట్.. నెలకు రూ.1.40 లక్షల జీతంతో ఏపీపీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!

APPSC Agriculture Recruitment 2025: ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అగ్రికల్చర్‌ డిపార్ట్మెంట్ (APPSC Agriculture Recruitment) ఇటీవల నోటిఫికేషన్‌ రిలీజ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 10 అగ్రికల్చర్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇందుకు సంబందించిన అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇప్పటికే ప్రారంభం కాగా.. సెప్టెంబర్ 8వ తేదీతో అంటే రేపటితో ముగియనుంది. కాబట్టి అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్ సైట్ https://psc.ap.gov.in/ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 

విద్యార్హత ఏంటి..?
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు సంబంధిత విభాగంలో డిగ్రీ(అగ్రికల్చర్‌)లో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.

వయోపరిమితి ఎంత..?
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల వయసు 18 నుంచి 42 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. 

వేతనం ఎంత..?
ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.54,060 నుంచి రూ.1,40, 540 వరకు జీతం ఉంటుంది.

Also Read: SBI Recruitment: బ్యాంక్ జాబ్స్ అప్‌డేట్.. ఎస్‌బీఐ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ రిలీజ్.. పరీక్షలు ఎప్పటినుండంటే..!  

Also Read: Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Appsc Agriculture JobsAPPSCAgriculture RecruitmenT Appsc Jobsappsc notifications

Trending News