Appsc: అలర్ట్.. అలర్ట్.. రేపే లాస్ట్ డేట్.. నెలకు రూ.1.40 లక్షల జీతంతో ఏపీపీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!

APPSC Agriculture Recruitment 2025: ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ (APPSC Agriculture Recruitment) ఇటీవల నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 10 అగ్రికల్చర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.
ఇందుకు సంబందించిన అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇప్పటికే ప్రారంభం కాగా.. సెప్టెంబర్ 8వ తేదీతో అంటే రేపటితో ముగియనుంది. కాబట్టి అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్ సైట్ https://psc.ap.gov.in/ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
విద్యార్హత ఏంటి..?
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు సంబంధిత విభాగంలో డిగ్రీ(అగ్రికల్చర్)లో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
వయోపరిమితి ఎంత..?
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల వయసు 18 నుంచి 42 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
వేతనం ఎంత..?
ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.54,060 నుంచి రూ.1,40, 540 వరకు జీతం ఉంటుంది.
Also Read: SBI Recruitment: బ్యాంక్ జాబ్స్ అప్డేట్.. ఎస్బీఐ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ రిలీజ్.. పరీక్షలు ఎప్పటినుండంటే..!
Also Read: Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook