JOBS: ఇంటర్ పూర్తి చేస్తే నెలకు రూ. 63వేల జీతం.. అటవీ శాఖలో ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్..!!

APPSC Tahsildar Recruitment notification 2025: ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (APPSC) నుంచి అరణ్య సబార్డినేట్ సర్వీసులో తహసీల్దార్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. మొత్తం 10 ఖాళీలకు ఈ నియామకం జరుగుతోంది. ఎంపికైన వారికి రూ. 20,600 నుంచి 63,660 జీతం లభిస్తుంది. ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు 18 నుండి 30 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు కలిగి ఉండాలి. వయస్సు లెక్కింపు 01-07-2025 నాటికి పరిగణలోకి తీసుకుంటారు.
కాగా దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్లైన్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఆసక్తి కలిగిన వారు APPSC అధికారిక వెబ్సైట్ https://psc.ap.gov.in ద్వారా అప్లై చేయాలి. దరఖాస్తు విండో 11 సెప్టెంబర్ 2025 నుంచి 1 అక్టోబర్ 2025 రాత్రి 11:00 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఒకసారి వన్ టైమ్ ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ (OTPR) చేసుకున్న అభ్యర్థులు తమ OTPR IDతో లాగిన్ అయి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. కొత్త అభ్యర్థులు మొదట OTPR పూర్తి చేసి, తరువాత అప్లికేషన్ సమర్పించాలి.
అర్హతలు:
అభ్యర్థులు ఆరోగ్యవంతులు, శారీరకంగా దృఢంగా ఉండాలి. మంచి ప్రవర్తన, పూర్వ చరిత్రతో పాటు అవసరమైన విద్యా అర్హత కలిగి ఉండాలి. అభ్యర్థి తప్పనిసరిగా భారత పౌరుడై ఉండాలి. విద్యార్హతగా ఇంటర్మీడియట్ లేదా దానికి సమానమైన పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత ఉండాలి.
శారీరక ప్రమాణాలు:
పురుషుల ఎత్తు కనీసం 163 సెంటీమీటర్లు, ఛాతి 84 సెంటీమీటర్లు (విస్తరణ 5 సెంటీమీటర్లు) ఉండాలి. మహిళల ఎత్తు 150 సెంటీమీటర్లకు తగ్గకుండా ఉండాలి. ఛాతి చుట్టుకొలత 79 సెంటీమీటర్లు ఉండాలి. గిరిజనులకు, కొన్ని ప్రత్యేక తెగలకు ఎత్తులో 5 సెంటీమీటర్ల సడలింపు ఉంటుంది. అదనంగా, వాక్ టెస్ట్ ఉంటుంది. పురుషులు 25 కిలోమీటర్లను 4 గంటల్లో, మహిళలు 16 కిలోమీటర్లను 4 గంటల్లో పూర్తి చేయాలి. ఇది కేవలం అర్హత పరీక్ష మాత్రమే. మార్కులు ఉండవు.
NCC సర్టిఫికేట్ హోల్డర్లకు బోనస్ మార్కులు ఉంటాయి. సి సర్టిఫికేట్కు 5 మార్కులు, బి సర్టిఫికేట్కు 3 మార్కులు, ఏ సర్టిఫికేట్కు 1 మార్కు చొప్పున ఉంటాయి. ఎంపిక తుది దశలో రాత పరీక్షలో సాధించిన మార్కులు, రిజర్వేషన్ నిబంధనలు, బోనస్ మార్కులు పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. రాత పరీక్ష ఆబ్జెక్టివ్ మోడల్లో OMR ఆధారంగా నిర్వహిస్తారు. పరీక్ష తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు.
అభ్యర్థులు అప్లికేషన్ సమర్పించే ముందు నిబంధనలు, షరతులను జాగ్రత్తగా చదివి అంగీకరించాలి. ఆన్లైన్ తప్ప మరే విధంగానూ దరఖాస్తులు పరిగణించబడవు. పరీక్ష హాల్ టికెట్లు కమిషన్ వెబ్సైట్లో మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఈ నియామకంలో SC, ST, BC, EWS అభ్యర్థులకు వెర్టికల్ రిజర్వేషన్, మహిళలకు హొరిజాంటల్ రిజర్వేషన్ వర్తిస్తాయి. అర్హతలున్న, శారీరక ప్రమాణాలు నెరవేర్చిన అభ్యర్థులు తప్పకుండా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
