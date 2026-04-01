Gold Rate Today: ట్రంప్ ప్రకటనతో ఒక్కసారిగా మారిన సీన్.. బంగారం కొనేవారికి చుక్కలు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేటి ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్వెస్టర్ల చూపు ఇప్పుడు వైట్ హౌస్ వైపు మళ్లింది. రాబోయే రెండు మూడు వారాల్లోనే యుద్ధాన్ని ముగించనున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన సంచలన ప్రకటన అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పెను మార్పులకు కారణమైంది. ఈ ప్రకటనతో అటు స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాల్లో పయనిస్తుండగా.. ఇటు బులియన్ మార్కెట్లో కూడా కదలికలు మొదలయ్యాయి. గత కొద్ది రోజులుగా అనిశ్చితిలో ఉన్న బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడు తిరిగి పుంజుకుంటున్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెరిగిన పసిడి ధరలు:
ఏప్రిల్ 1వ తేదీన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. మార్చి 31తో పోలిస్తే.. నేడు ధరల్లో పెరుగుదల కనిపించడం కొనుగోలుదారులను కాస్త ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ముఖ్యంగా 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారంపై గ్రాముకు రూ. 197 చొప్పున ధర పెరిగింది.
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, వరంగల్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం వంటి తెలంగాణ నగరాలతో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, కడప వంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ నగరాల్లో కూడా ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి.
24 క్యారెట్ల బంగారం: నేడు పది గ్రాముల (తులం) స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ. 1,51,480 వద్ద ట్రేడవుతోంది (అంటే గ్రాముకు రూ. 15,148).
22 క్యారెట్ల బంగారం: ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ. 13,885 గా ఉంది.
వెండి ధరల జోరు:
కేవలం బంగారం మాత్రమే కాకుండా, వెండి ధరలు కూడా గరిష్ట స్థాయిలోనే కొనసాగుతున్నాయి. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అన్ని ప్రధాన నగరాల్లో కేజీ వెండి ధర రూ. 2,55,000 మార్కు వద్ద స్థిరంగా ఉంది. అంటే ఒక గ్రాము వెండి కొనాలంటే వినియోగదారులు రూ. 255 వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది.
ధరల పెరుగుదలకు కారణాలేంటి?
అంతర్జాతీయంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు సడలుతాయన్న ఆశలతో ఇన్వెస్టర్లు మళ్ళీ విలువైన లోహాలపై పెట్టుబడులు పెట్టడం ప్రారంభించారు. యుద్ధం ఆగిపోతే ఆర్థిక వ్యవస్థలు స్థిరపడతాయని, తద్వారా డిమాండ్ పెరుగుతుందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అమెరికా డాలర్ విలువలో వచ్చే మార్పులు కూడా బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
కొనుగోలుదారులకు సూచన:
పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో ధరలు పెరగడం సామాన్యులకు ఇబ్బందికరమే అని చెప్పాలి. అయితే, మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు పూర్తిగా చక్కబడే వరకు ధరల్లో ఇలాంటి ఒడిదుడుకులు సహజం. కాబట్టి, బంగారం కొనాలనుకునే వారు ప్రతిరోజూ ధరలను గమనిస్తూ, తక్కువగా ఉన్న సమయంలో కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం. షాపింగ్కు వెళ్లే ముందు మీ నగరంలోని లేటెస్ట్ రేట్లను మరోసారి సరిచూసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.