PF withdrawal: పీఎఫ్ డబ్బులు 100 శాతం విత్ డ్రా చేస్తున్నారా? ఆన్ లైన్ లో ఎలా విత్ డ్రా చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ మీకోసం..!!

100 Percent Withdrawal Of PF Money: దేశంలోని ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి శుభవార్త అందించింది. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 7 కోట్ల మంది ఈపీఎఫ్ఓ (EPFO) సభ్యులకు ఇది పెద్ద ఊరట కలిగించే నిర్ణయంగా మారింది. ఇటీవల బెంగళూరులో జరిగిన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలపై చర్చ జరిగింది. ఈ సమావేశంలో తీసుకున్న ముఖ్య నిర్ణయాల్లో ఒకటి.. ఉద్యోగులు తమ పీఎఫ్ అకౌంట్లోని మొత్తాన్ని 100శాతాన్ని విత్డ్రా చేసుకునే సదుపాయం కల్పించడం. ఇప్పటివరకు నిర్దిష్ట పరిస్థితుల్లో మాత్రమే భాగంగా పీఎఫ్ మొత్తాన్ని తీసుకునే అవకాశం ఉండేది. అయితే, ఇప్పుడు ఈ మార్పుతో ఉద్యోగులు అవసరమైనప్పుడు పూర్తిగా తమ నిధులను ఉపసంహరించుకునే వీలు లభిస్తోంది.
ఈ నిర్ణయం ప్రత్యేకించి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఉద్యోగులకు ఎంతో ఉపయుక్తంగా మారనుంది. పీఎఫ్ డబ్బును తీసుకోవడం కోసం ఇకపైన కార్యాలయాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఆన్లైన్ ద్వారా సులభంగా క్లెయిమ్ చేసుకునే అవకాశం ఈపీఎఫ్ఓ అందిస్తోంది. ఇప్పుడు దాన్ని దశలవారీగా ఎలా చేయాలో చూద్దాం.
పీఎఫ్ డబ్బు విత్డ్రా చేయాలంటే ఏం చేయాలో చూద్దాం:
* UAN (Universal Account Number) తప్పనిసరిగా యాక్టివేట్ చేసి ఉండాలి.
* ఆధార్, పాన్, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు (IFSC కోడ్, ఖాతా నంబర్) UAN ఖాతాతో కేవైసీగా అప్డేట్ అయి ఉండాలి.
* మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ ఆధార్, యూఏఎన్ ఖాతాలకు లింక్ అయి ఉండాలి. ఇది OTP వెరిఫికేషన్ కోసం అవసరం.
పీఎఫ్ డబ్బు ఆన్లైన్ ద్వారా ఎలా తీసుకోవాలి (Step-by-Step):
* ముందుగా ఈపీఎఫ్ఓ అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.epfindia.gov.in లోకి వెళ్లండి.
* అక్కడ మీ UAN, పాస్వర్డ్ ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వండి.
* ప్రధాన మెనూలో ఉన్న “Online Services” ట్యాబ్లోకి వెళ్లి, “Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)” అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
* ఆ తర్వాత మీ బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్ EPFO ఖాతాకు లింక్ అయి ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. ఖాతా లింక్ అయి ఉంటే చివరి నాలుగు అంకెలు స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి.
* అన్ని వివరాలు సరిగా ఉన్నాయంటే, “I Agree / Tick the Declaration” బాక్స్పై టిక్ చేసి, “Proceed for Online Claim” బటన్పై క్లిక్ చేయండి.
* తర్వాత మీకు “Full Settlement, PF Advance, లేదా Pension Withdrawal” వంటి ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి. వాటిలో మీరు కావలసిన ఎంపికను సెలెక్ట్ చేసుకోండి.
* తరువాత ఆధార్ OTP వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు వచ్చే ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి.
* సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత, మీ క్లెయిమ్ స్టేటస్ తెలుసుకోవడానికి “Know Your Claim Status” అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్లి చెక్ చేయవచ్చు.
* సాధారణంగా 5 నుండి 10 పని దినాల్లో మీ పీఎఫ్ క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. అనంతరం మీ డబ్బు నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది.
ఈ విధంగా ఈపీఎఫ్ఓ అందిస్తున్న ఆన్లైన్ సదుపాయాల ద్వారా ఉద్యోగులు ఇప్పుడు తమ పీఎఫ్ నిధులను ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సురక్షితంగా, వేగంగా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. కొత్త విధానం వల్ల ఆర్థిక కష్టాల్లో ఉన్నవారికి తక్షణ సహాయం లభించడంతో పాటు, నిధుల వినియోగం మరింత సులభతరమైంది.
