/Arvind Panagariya on Rupee: రూపాయి విలువ తగ్గితేనే మేలు.. రూపీ పతనంతో దేశానికి కలిసొచ్చే అంశాలు ఇవేనా?.. అరవింద్ పనగరియా క్రేజీ అనాలసిస్..!!

Arvind Panagariya on Rupee: భారత రూపాయి త్వరలో డాలర్తో పోలిస్తే 100 దాటుతుందా? ఈ ప్రశ్న అందరినీ ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. ఇది స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడిదారుల నుండి పొలాల్లోని రైతుల వరకు అందరినీ ఆందోళనకు గురి చేస్తూ మానసిక ఒత్తిడికి కారణమయ్యే సూచిక అని చెప్పాలి. రూపాయి పడిపోతే, మార్కెట్ పడిపోతుంది. రూపాయి పడిపోతే, ముడి చమురు, గ్యాస్, ఎరువుల ధరలు మరింత పెరుగుతాయి. అయితే రూపాయి విలువ పడిపోకుండా నిరోధించడానికి ఆర్బిఐ కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.
అయితే.. రూపాయి విలువ పడిపోవడం కూడా మంచిదే అంటూ ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త మరియు 16వ ఆర్థిక సంఘం ఛైర్మన్ అయిన అరవింద్ పనగరియా చేసిన వ్యాఖ్యలు కలకలం రేపుతున్నాయి. అంతేకాదు ఆయన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి చాలా బలమైన ముఖ్యమైన సూచన చేశారు. డాలర్కు 100 రూపాయలు అనే మానసిక ఒత్తిడికి లోనై ఆర్బిఐ తన విధానాలను రూపొందించుకోవడాన్ని నివారించాలని పనగరియా అంటున్నారు. ఆయన తన అభిప్రాయానికి గల కారణాలను కూడా తెలిపారు. క్రూడాయిల్ కొరత అనేది స్వల్ప కాలం కొవచ్చు.. దీర్ఘకాలం అయినా రూపాయి విలువ అనేది తగ్గాల్సిందే. డాలరకు రూ. 100 అనేది కేవలం మానసిక భావనేనని పనగారియా పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన మే 22న వరుస ట్వీట్లు కూడా చేశారు.
100 అనేది 99, 101 మాదిరి వలే ఒక అంకె మాత్రమే. చమురు దిగుమతుల తగ్గిపోగానే.. తిరిగి రూపాయి మళ్లీ పుంజుకుంటుంది. రూపాయి పతనంతో దిగుమతులకు అయ్యే ఖర్చు పెరుగుతుంది. అయినప్పటికీ విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. దీంతో రూపాయి విలువ తగ్గడం వల్ల కలిగే నష్టాన్ని భర్తీ చేసుకోవచ్చు అని ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేశారు.
ఎన్నారై డిపాజిట్లపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతూ.. ధనవంతులకు ప్రయోజనం చేకూర్చడం ఆగిపోవాలన్నారు. డాలర్ బాండ్లను జారీ చేయడం లేదా ఎన్నారై డిపాజిట్లపై అధిక వడ్డీ రేట్లు అందించడం కేవలం తాత్కాలిక ఉపశమనం మాత్రమే అని పేర్కొన్నారు. చివరికి, ఏదో ఒక సమయంలో మీరు రూ.100 పరిమితిని దాటవలసి ఉంటుంది. డాలర్ బాండ్లు.. ఎన్నారై డిపాజిట్లపై అధిక వడ్డీ రేట్లు అందించే విధానాన్ని విమర్శించారు. ఇవి చాలా ఖరీదైన సాధనాలు. భారతదేశం తన విదేశీ మారక నిల్వలపై సంపాదించే దానికంటే ఎక్కువ వడ్డీని వీటిపై చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇది ధనవంతులైన ఎన్నారైలకు డబ్బు బదిలీ చేయడం లాంటిది దీన్ని అడ్డుకోవాలన్నారు. అందుకే ఎన్నారైల డిపాజిట్లపై ఎక్కువగా ఆధారపడకూడదని ఆర్బిఐకి సూచించారు.
రూపాయి పతనం దేశంలో అనియంత్రిత ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తుందని చాలా మంది భయపడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. పరిస్థితిని 2013 మాంద్యంతో పోలుస్తూ, 2013లో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉందని పనగరియా ఆర్బిఐకి హామీ ఇచ్చారు. ఆ సమయంలో, భారతదేశ ద్రవ్యోల్బణ రేటు రెండంకెల సంఖ్యలో, 10శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉండేది. నేడు భారతదేశ ఆర్థిక పరిస్ధితి బలంగానే ఉందని ఆయన అన్నారు. ఆర్బిఐ మెరుగైన నిర్వహణ కారణంగా ద్రవ్యోల్బణం అదుపులో ఉంది. అందువల్ల, రూపాయి బలహీనపడటం వల్ల కలిగే స్వల్ప ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లను భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ సులభంగా తట్టుకోగలదని పేర్కొన్నారు
