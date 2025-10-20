English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Asian Markets: అమెరికా-చైనా వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గడంతో సోమవారం ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు పుంజుకున్నాయి. జపాన్, దక్షిణ కొరియా మార్కెట్లు లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. చమురు ధరలు స్థిరంగా, బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారుల దృష్టి చైనా సమావేశం, జపాన్ ఎన్నికలపై కేంద్రీకృతమైంది.

Asia Stock Markets: జోరందుకున్న ఆసియా మార్కెట్లు.. అమెరికా–చైనా టెన్షన్ తగ్గడంతో ఇన్వెస్టర్లలో నూతన ఉత్సాహం..!!

US-China Trade Tensions: సోమవారం ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు మళ్లీ ఊపందుకున్నాయి. అమెరికా-చైనా మధ్య నెలలుగా కొనసాగుతున్న వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో పెట్టుబడిదారుల్లో విశ్వాసం పెరిగింది. దాని ప్రభావంతో జపాన్, దక్షిణ కొరియా మార్కెట్లు లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. వరుసగా రెండు వారాలుగా నష్టాల్లో ఉన్న ఈ మార్కెట్లు మళ్లీ పుంజుకోవడం మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను బలపరచింది. అయితే ఆస్ట్రేలియా మార్కెట్ మాత్రం కొద్దిగా బలహీనంగా ఉంది.

ఇదే సమయంలో డాలర్ ఇండెక్స్ స్వల్పంగా పెరిగింది. చమురు ధరలు గత మూడు వారాల క్షీణత తర్వాత స్థిర స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. మరోవైపు బంగారం ధరలు 0.5శాతం మేర తగ్గాయి. అమెరికా స్టాక్ ఫ్యూచర్స్ కూడా ప్రారంభ లాభాలను కోల్పోయి స్థిరంగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు మార్కెట్లకు ఊరట కలిగించాయి. ఆయన చైనాపై విధించిన అధిక సుంకాలు శాశ్వతంగా ఉండవని స్పష్టం చేశారు. అలాగే రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య చర్చలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయని కూడా తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెస్సెంట్,  చైనా వైస్ ప్రీమియర్ హీ లిఫెంగ్ ఈ వారం కొత్త రౌండ్ చర్చలు ప్రారంభించనున్నారు. శుక్రవారం జరిగిన వర్చువల్ మీటింగ్  స్పష్టంగా, ఫలప్రదంగా  జరిగిందని బెస్సెంట్ తెలిపారు.

అదేవిధంగా యుఎస్ వాణిజ్య ప్రతినిధి జేమ్సన్ గ్రీర్ కూడా ఈ ఆన్‌లైన్ చర్చల్లో పాల్గొన్నారు.  ఈ వారం ప్రత్యక్ష సమావేశం కూడా జరగనున్నట్లు సమాచారం. బ్లూమ్‌బెర్గ్ ప్రకారం, అమెరికా-చైనా మధ్య ఉద్రిక్తతలు క్రమంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని పెట్టుబడిదారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే అధికారిక ప్రకటన వెలువడే వరకు మార్కెట్లు అస్థిరంగా కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

Also Read: Gold Rate Today: అమెరికా అధ్యక్షుడి మాటతో భారీగా తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు.. అక్టోబర్ 20వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఎంత తగ్గాయంటే..!!  

ఇదిలా ఉండగా.. చైనా రాజధాని బీజింగ్‌లో నాలుగు రోజుల రాజకీయ నాయకత్వ సమావేశం ప్రారంభం కానుంది. ఈ సమావేశంలో ప్రభుత్వం స్టాక్ మార్కెట్,  యువాన్ విలువను బలోపేతం చేయడానికి తీసుకోబోయే నిర్ణయాలపై పెట్టుబడిదారుల దృష్టి కేంద్రీకృతమవుతోంది. ఇక జపాన్ ప్రధానమంత్రి ఎన్నిక కూడా ఈ వారం జరగనుండటంతో మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, యూరప్‌లో ఫ్రాన్స్ క్రెడిట్ రేటింగ్ తగ్గించండంతో ఫ్రెంచ్ బాండ్లు క్షీణించాయి. ఈ పరిణామాలన్నీ కలిసి గ్లోబల్ మార్కెట్లలో జాగ్రత్త వాతావరణాన్ని సృష్టించాయి.

మొత్తానికి అమెరికా-చైనా మధ్య సంబంధాలు మెరుగుపడే సంకేతాలు కనిపించడం, ఆసియా మార్కెట్లకు తాత్కాలిక ఊరటను ఇచ్చాయి. కానీ రాబోయే చర్చలు, చైనా సమావేశ ఫలితాలు, జపాన్ ఎన్నికల దిశ .. ఇవే మార్కెట్ల తదుపరి దిశను నిర్ణయించే కీలక అంశాలు అవనున్నాయి.

Also Read:  ICICI Bank Q2 2026 Results: Q2 రిజల్ట్స్ లో ICICI బ్యాంక్ అదుర్స్.. సోమవారం ట్రేడింగ్‎లో ఫోకస్‎లో బ్యాంక్ షేర్..!!

 

