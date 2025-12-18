Atal Pension Yojana Increase Decision 2025:అటల్ పెన్షన్ యోజన కింద పెన్షన్ మొత్తాలను పెంచుతారా? లేదా ? అనే ప్రశ్నకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంటులో స్పష్టత ఇచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అసంఘటిత రంగ కార్మికులు ఈ పథకంపై ఆధారపడుతున్న నేపథ్యంలో.. పెన్షన్ పెంపుపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందన్న అంశం మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఈ పథకానికి 84 మిలియన్లకు పైగా చందాదారులు ఉన్నారు.
అటల్ పెన్షన్ యోజన స్కీమును మే 2015లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. దేశంలో సార్వత్రిక సామాజిక భద్రతా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడమే ఈ పథకపు ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ముఖ్యంగా అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే కార్మికులకు వృద్ధాప్యంలో స్థిరమైన ఆదాయం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో దీనిని అమలులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ పథకం కింద చందాదారులు తమ ఎంపిక ప్రకారం నెలకు రూ.1,000 నుంచి రూ.5,000 వరకు హామీ పెన్షన్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎంచుకున్న పెన్షన్ మొత్తాన్ని.. అలాగే చందాదారుడి చేరిక వయస్సును బట్టి నెలవారీ కాంట్రిబ్యూషన్ నిర్ణయిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ సహకారం నెలకు కనీసంగా రూ.42 నుంచి గరిష్టంగా రూ.1,454 వరకు ఉంటుంది. తక్కువ ఆదాయం కలిగినవారు కూడా సులభంగా చేరేలా ఈ పథకాన్ని రూపొందించారు.
ఇటీవల అటల్ పెన్షన్ యోజన చందాదారుల్లో వచ్చిన ఓ సందేహం చర్చకు దారి తీసింది. ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ఈ పథకం కింద కనీస పెన్షన్ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం పెంచుతుందా? అనే ప్రశ్న ఉత్పన్నమైంది. ఈ విషయంపై లోక్సభలో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. అసంఘటిత రంగ కార్మికుల సామాజిక భద్రతను మరింత బలోపేతం చేయడానికి పెన్షన్ మొత్తాలను పెంచే యోచన ఉందా, లేదా కాంట్రిబ్యూషన్ నిర్మాణంలో మార్పులు చేయాలా, ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా పెన్షన్ విధానాన్ని తీసుకురావాలా అనే అంశాలపై స్పష్టత కోరారు.
దీనికి స్పందించిన ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి..ప్రస్తుతం అటల్ పెన్షన్ యోజన కింద పెన్షన్ మొత్తాలను పెంచే ప్రతిపాదన ఏదీ లేదని పార్లమెంటుకు లిఖితపూర్వక సమాధానంలో వెల్లడించారు. పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచితే, చందాదారులు చెల్లించాల్సిన నెలవారీ సహకారం కూడా పెరుగుతుందని, దీని వల్ల తక్కువ ఆదాయం కలిగిన వారికి అదనపు ఆర్థిక భారం పడే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది. అందుకే ప్రస్తుత నిబంధనలు, షరతులతోనే ఈ పథకాన్ని కొనసాగించాలని నిర్ణయించినట్లు స్పష్టం చేసింది.
ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం, 2025 నవంబర్ 30 నాటికి అటల్ పెన్షన్ యోజనలో మొత్తం 84,517,419 మంది చందాదారులు నమోదయ్యారు. అంటే దాదాపు 84 మిలియన్ల మంది ఈ పథకంతో అనుసంధానమై ఉన్నారు. ఇది ఈ పథకం ప్రజల్లో ఎంత విశ్వాసం సంపాదించుకుందో చూపిస్తోంది. పెన్షన్ స్లాబ్ల వారీగా చూస్తే, అత్యధికంగా చందాదారులు రూ.1,000 పెన్షన్ స్లాబ్ను ఎంచుకున్నారు. మొత్తం చందాదారుల్లో సుమారు 86.9 శాతం మంది, అంటే 73 మిలియన్లకు పైగా ఈ స్లాబ్లో ఉన్నారు. రూ.2,000 పెన్షన్ స్లాబ్లో సుమారు 3 శాతం మంది ఉండగా, రూ.3,000 స్లాబ్లో 1.41 శాతం, రూ.4,000 స్లాబ్లో 0.53 శాతం మంది ఉన్నారు. అత్యధిక పెన్షన్ అయిన రూ.5,000 స్లాబ్ను దాదాపు 8.15 శాతం మంది, అంటే సుమారు 6.87 మిలియన్ల మంది ఎంపిక చేసుకున్నారు.
అటల్ పెన్షన్ యోజనలో నమోదు ప్రతి సంవత్సరం క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. 2015–16 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ పథకంలో కేవలం 2.48 మిలియన్ల మంది మాత్రమే చేరారు. అయితే కాలక్రమేణా ప్రజల్లో అవగాహన పెరగడంతో, 2024–25 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి నాటికి ఈ సంఖ్య 76 మిలియన్లకు మించిపోయింది. ప్రస్తుత 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే, నవంబర్ 30 నాటికి 8.426 మిలియన్ల కొత్త చందాదారులు చేరారు. దీంతో మొత్తం చందాదారుల సంఖ్య 84.5 మిలియన్లను దాటింది.
ప్రభుత్వం స్పష్టంగా చెబుతున్నది ఏమిటంటే.. అటల్ పెన్షన్ యోజన ప్రధానంగా పేదలు, వెనుకబడిన వర్గాలు, అసంఘటిత రంగ కార్మికులను దృష్టిలో పెట్టుకొని రూపొందించింది. వృద్ధాప్యంలో వారికి కనీస ఆర్థిక భద్రత కల్పించడం, పదవీ విరమణ తర్వాత కూడా స్థిరమైన నెలవారీ పెన్షన్ అందించడం ఈ పథకపు అసలు ఉద్దేశ్యం. ప్రస్తుతం పెన్షన్ పెంపు ప్రణాళికలు లేకపోయినప్పటికీ.. ఈ పథకం లక్షలాది మందికి భవిష్యత్తుపై భరోసా కల్పిస్తూ కొనసాగుతోంది.
