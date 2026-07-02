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Ayodhya to Tirupati.. వీఐపీ ఆలయాలను చుట్టుముట్టిన అవినీతి మరకలు.. ప్రముఖ దేవాలయాల్లో వెలుగుచూసిన బడా దందా..!! ఆ లిస్టు చూస్తే..!!!

Temple Controversy: అయోధ్య, తిరుపతి, శబరిమల.. దేశంలోని అత్యంత ధనిక విఐపీ దేవాలయాల్లో బంగారం, హుండీ కానుకల చోరీ, అవినీతి ఉదంతాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ ఘటనలు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపుతున్నాయి. 9లక్షల కోట్లకు పైగా ఉన్న దేవుడి సంపదపై బడా అధికారులు, సిబ్బంది కన్నేసి భక్తుల పవిత్రతను, నమ్మకాన్ని నిలువెత్తునా దోచుకోవడం.. చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 02, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:54 AM IST
Ayodhya to Tirupati.. వీఐపీ ఆలయాలను చుట్టుముట్టిన అవినీతి మరకలు.. ప్రముఖ దేవాలయాల్లో వెలుగుచూసిన బడా దందా..!! ఆ లిస్టు చూస్తే..!!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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Ayodhya to Tirupati.. వీఐపీ ఆలయాలను చుట్టుముట్టిన అవినీతి మరకలు.. ప్రముఖ దేవాలయాల్లో వెలుగుచూసిన బడా దందా..!! ఆ లిస్టు చూస్తే..!!!
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