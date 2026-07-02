/Ayodhya to Tirupati.. వీఐపీ ఆలయాలను చుట్టుముట్టిన అవినీతి మరకలు.. ప్రముఖ దేవాలయాల్లో వెలుగుచూసిన బడా దందా..!! ఆ లిస్టు చూస్తే..!!!

Temple Controversy: భక్తులు ఎంతో పవిత్రంగా భావించి.. తమ కానుకలను దేవుడి పాదల చెంత సమర్పిస్తుంటారు.. కానీ ఆ పవిత్రతను, వారి నమ్మకాన్ని కొంతమంది అవినీతి తిమింగలాలు నిలువునా దోపిడీ చేస్తున్నాయి. యూపీలో అయ్యోధ రామాలయంలో జరిగిన కానుకల దోపిడీ దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేకెత్తించిన సంగతి తెలిసిందే. అయోధ్య రాముడి కానుకల దోపిడి మరకవముందే తాజాగా శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయం నుంచి మరో వార్త దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది భక్తులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తోంది. శబరిమల ఆలయంలో విగ్రహాల పునఃప్రతిష్ఠాపన సమయంలో బంగారు చోరీ, నేరపూరిత కుట్రకు సంబంధించిన సంచలనాత్మక కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. అయోధ్య, శబరిమలనే కాదు.. యావత్ దేశాన్ని కుదిపేసి వివాదాలకు కారణమైన దేశంలోకి వీఐపీ దేవాలయాల గురించి తెలుసుకుందాం.
గురువాయూర్ ఆలయం (కేరళ):
గురువాయూర్ ఆలయానికి నిత్యం లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తుంటారు. కానుకలు సమర్పిస్తుంటారు. ఈ దేవాలయం ఆడిట్ లో ఆలయ ఖజానాకు సంబంధించి దిగ్బ్రాంతికరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. భక్తులు దేవునికి సమర్పించిన రూ. 25 కోట్ల విలువైన బంగారం, వెండి వస్తువులు అదృశ్యమైనట్లు ఆడిట్లో వెల్లడైంది. ఆలయ స్టాక్ రిజిస్టర్ నుండి విలువైన వస్తువులు, లాకెట్లు, నాణేలు కనిపించకుండా పోయాయి.
ఈ కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులకు సంబంధించి పరిపాలన యంత్రాంగం వద్ద సరైన లెక్కలు లేవు. ఆలయానికి చెందిన కోట్ల రూపాయల భూమికి సంబంధించిన పత్రాలలో కూడా భారీ మోసం,నిర్లక్ష్యం బయటపడటంతో, ఆలయ బోర్డు నిర్వహణపై తీవ్రమైన ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.
సిద్ధివినాయక దేవాలయం, ముంబై:
మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో ఉన్న సిద్దివినాయక దేవాలయానికి నిత్యం లక్షలాది మంది భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంది. దేశంలోని ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్తలు ఈ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తుంటారు. ముఖేశ్ అంబానీ కుటుంబం తరచుగా సిద్దివినాయక ఆలయంలో పూజలు నిర్వహిస్తుంది. అయితే 2018లో ఆలయ అకౌంట్స్ కు సంబంధించి భారీ మోసం బయటపడింది. భక్తుల కానుకల నుండి 12 లక్షల రూపాయలకు పైగా దుర్వినియోగం చేశారని వెల్లడైంది. ఒక మాజీ ట్రస్టీ, మిరాజ్లోని క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి పేరుతో గోవాలోని ఒక లగ్జరీ హోటల్కు చెల్లించడానికి ఆలయ నిధులను ఉపయోగించారని కమిటీ సాక్ష్యాధారాలతో ఆరోపించింది. 2026 మార్చిలో.. మరో కుంభకోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఉదయం పూట పూజారుల గదిలోని విరాళాల పెట్టెల వద్ద కొంతమంది ఉద్యోగులు అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్నట్లు సీసీటీవీలో బయటపడింది. విచారణలో భద్రతా సిబ్బంది, ఇతర సిబ్బంది రూ. 10,000 దుర్వినియోగం చేసినట్లు దాదర్ పోలీసులు గుర్తించారు.
పళనిలోని ఇడుంబన్ ఆలయం (తమిళనాడు):
2026 మే నెలలో, ఆలయానికి కొత్తగా నియమితులైన కార్యనిర్వాహక అధికారి బాధ్యతలు స్వీకరించి, నిల్వలను తనిఖీ చేసినప్పుడు, ప్రభుత్వ ఖాతాలలోని బంగారానికి, ఖజానాలోని బంగారం తగ్గడం గుర్తించారు. ఆభరణాల రికార్డుల నుండి సుమారు 17.75 సవర్ల బంగారం, భక్తులు సమర్పించిన 52 గ్రాముల వెండి వేల్ గల్లంతైనట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
పళని మురుగన్ ఆలయం (తమిళనాడు) :
2018లో దిగ్భ్రాంతి గురిచేసే ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. 2003-04లో.. భక్తులు మురుగన్ స్వామి కొత్త పండుగ విగ్రహాన్ని తయారు చేయడానికి 200 కిలోగ్రాముల బంగారాన్ని విరాళంగా ఇచ్చారు. విచారణలో ఆ విగ్రహానికి అవసరమైనంత బంగారం వాడలేదని.. అధికారులు, శిల్పులు కుమ్మక్కై కోట్ల రూపాయల విలువైన బంగారాన్ని దుర్వినియోగం చేశారని వెల్లడైంది. ఈ కేసులో పలువురు ఉన్నత అధికారులను అరెస్టు చేశారు.
పూరీ జగన్నాథ ఆలయం (ఒడిశా) :
2018లో ఆలయంలోని రత్న భండార్లోని అంతర్గత గది తాళాలు అదృశ్యమయ్యాయని వెల్లడవ్వడంతో.. అంతర్ మాలిగలో ఉన్న బంగారం సురక్షితంగా ఉందా లేదా అనే దానిపై దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేగింది. దశాబ్దాల తర్వాత 2024, 2025లో హైకోర్టు ఆదేశం మేరకు రత్న భండార్ను తిరిగి తెరిచినప్పుడు, అనేక పురాతన ఆభరణాలు అదృశ్యమయ్యాయని, బంగారం బరువులో వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయని గుర్తించారు.
కనక దుర్గ దేవాలయం (విజయవాడ):
మార్చి 2026లో విరాళాల హుండీల లెక్కింపు సమయంలో లెక్కింపు గదిలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన వెలుగు చూసింది. కొంతమంది సేవకులు ఉద్యోగులు భక్తులు సమర్పించిన అసలైన బంగారు ఆభరణాలను నకిలీ బంగారంతో మార్పిడి చేసేందుకు ప్రయత్నించగా.. పోలీసులు వారిని అక్కడే పట్టుకుని అరెస్టు చేశారు.
తిరుపతి బాలాజీ దేవాలయం (ఆంధ్రప్రదేశ్):
టీటీడీ ఉద్యోగి ఒకరు నిధుల దుర్వినియోగం చేస్తూ సీసీటీవీలో రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడ్డాడు. ఆలయంలో రూ.100 కోట్లకు పైగా కుంభకోణం జరిగిందని, ఆ డబ్బును రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడిగా పెట్టారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఏపీ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సీఐడీ దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఆలయానికి చెందిన పింక్ డైమండ్ అదృశ్యమైందన్న మాజీ ప్రధాన పూజారి ఆరోపణ కూడా రాజకీయ చర్చకు దారితీసింది.
శ్రీ పద్మనాభస్వామి ఆలయం (కేరళ):
2026 మేలో ఆలయంలో భారీ భద్రతా లోపాలను గుర్తించారు. భక్తులు సమర్పించిన 78 గ్రాముల బంగారం, దేవుడి విలువైన వజ్రాలు పొదిగిన ఆభరణం వైర నామం గర్భగుడి నుండి కొన్ని నెలలుగా అదృశ్యమయ్యాయి. ఆలయంలోని బంగారు దీపం స్థానంలో వెండి దీపాన్ని అమర్చారు. 2017లో ఆలయం నుండి రూ. 2.1 మిలియన్ల విలువైన 8 పురాతన వజ్రాలు అదృశ్యమైనట్లు సుప్రీంకోర్టు అమికస్ క్యూరీ నివేదించింది.
అయోథ్య నుంచి తిరుపతి వరకు ఎన్నో ఉదాహరణలు. అపారమైన సంపద ఉన్నచోట భద్రతా లోపాలకు.. అవినీతి తిమింగలాలు తోడైతే.. భక్తులు భగవంతుని పాదాల చెంత సమర్పించిన ప్రతి పైసా మాయమైతోంది.భక్తుల నమ్మకాన్ని, పవిత్రతను కాపాడాల్సిన పూర్తి బాధ్యత యాజమాన్యంపైనే ఉంటుంది. సాంప్రదాయ పద్ధతుల స్థానంలో స్మార్ట్ టెక్నాలజీ ని, పారదర్శకమైన డిజిటల్ ఆడిట్లను తీసుకురావాలి. విరాళాల నిర్వహణలో 100శాతం పారదర్శకత వస్తే.. భక్తులకు విశ్వాసం కల్పించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
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