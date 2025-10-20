Gold Rate: బంగారం ధరలపై బాబా వంగా సంచలన జోస్యం.. ఆమె మాటలు వింటే వణుకు పుట్టాల్సిందే..!!

Baba Vanga Predictions: ఈ దీపావళి సీజన్లో బంగారం ధరలపై నిపుణులు మిశ్రమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు ఈ మధ్య కొన్ని రోజుల్లో తగ్గినట్లు గమనించవచ్చు. శనివారం, MCXలో డిసెంబర్ బంగారం ఒప్పందం 2శాం పడిపోయి 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,27,320కి చేరింది. అంతర్జాతీయంగా US గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా 2శాతం కంటే ఎక్కువ తగ్గి ఒక ఔన్సుకు $4,213.30 వద్ద నిలిచింది. దీని ప్రధాన కారణాలు US డాలర్ బలోపేతం, అమెరికా-చైనా మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతల తగ్గుదల, పెట్టుబడిదారులు లాభాలను బుక్ చేసుకోవడం అని చెప్పవచ్చు.
ప్రస్తుతం ఈ సంవత్సరం బంగారం ధరలు 70శాతం పైగా పెరిగాయి. ఇది సాధారణ సాంప్రదాయ కారణాల వల్ల కాకుండా, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వున్న అస్థిరత, కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు, US ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేటు తగ్గించే అంచనాలు, ETFల్లో పెట్టుబడుల వృద్ధి కారణంగా సాధ్యమైంది. అయితే ఈ వృద్ధి తర్వాత, ఉద్రిక్తతలు తగ్గడంతో బంగారం పై ఒత్తిడి ఏర్పడింది. పెట్టుబడిదారులు రికార్డు గరిష్టాలకు చేరుకున్న తర్వాత బంగారాన్ని విక్రయించడానికి ముందుకొచ్చారు.
భవిష్యత్తు అంచనాలపై దృష్టి పెడితే.. 2026లో ప్రపంచ ఆర్థిక సంక్షోభం సంభవించే అవకాశం ఉంది అని గ్రోక్ అంచనా వేస్తున్నాడు. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో సమస్యలు, కరెన్సీ లోపం, మార్కెట్లో ద్రవ్యత తగ్గడం వంటి కారణాలతో ప్రజలు సురక్షితమైన పెట్టుబడులను అన్వేషిస్తారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బంగారం డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఎక్కువ. గత ఆర్థిక సంక్షోభాల సమయంలో బంగారం ధరలు 20–50శాతం వరకు పెరిగాయి.
బాబా వంగా అంచనాల ప్రకారం, 2026లో వచ్చే దీపావళి సీజన్కి 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,62,500 నుంచి రూ. 1,82,000 మధ్య ఉండే అవకాశముందని గ్రోక్ పేర్కొన్నారు. ఈ అంచనా ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితి, బంగారం పై పెరిగిన డిమాండ్ ఆధారంగా సిద్ధమైంది. పెట్టుబడిదారులు దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, దీపావళి పండుగ సందర్భంగా బంగారం కొనుగోలులో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
