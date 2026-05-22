/Bajaj Pulsar RS 200: రెండు దశాబ్దాలుగా కుర్రాళ్ళ గుండెల్లో పల్స్ పెంచుతున్న బైక్.. మార్కెట్లో దీని మాస్ రాంపేజ్ వేరే లెవల్ భయ్యా..!!

Bajaj Pulsar RS 200: బజాజ్ పల్సర్.. భారత టూవీలర్ మార్కెట్లో 2 దశాబ్దాలుగా యువతను ఉర్రూతలూగిస్తోంది. యూవత బైక్ రేసింగ్ వైపు అడుగులు వేయించింది కూడా ఈ పల్సర్ అని చెప్పాలి. ఫెయిరింగ్ లుక్ తో వచ్చిన బజాజ్ పల్సర్ ఆర్ ఎస్ 200 మార్కెట్లో వచ్చి ఎన్నో ఏండ్లు గడుస్తున్నా నేటికీ కుర్రవాళ్ల గుండెల్లో దీనికున్న క్రేజ్ అస్సలు తగ్గలేదనే చెప్పాలి. బెస్ట్ ఫెర్మామెన్స్, బడ్జెట్ ధరలో లభించే స్పోర్ట్స్ బైక్ ఎందుకు బెస్ట్ అయిందో తెలుసుకుందాం.
బజాజ్ కంపెనీ నుంచి రేస్ లుక్ బాడీతో వచ్చిన ఫస్ట్ మోటార్ సైకిల్ పల్సర్ ఆర్ఎస్ 200. ఈ బైక్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఉండే ట్విన్ ప్రొజెక్టర్ హెడ్ ల్యాంప్స్, షార్ బాడీ ప్యానెల్స్, గాలిని రయ్ రయ్ అంటూ చీల్చుకుంటూ వెళ్లేలా ఉండే ఏరోడైనమిక్ డిజైన్ ఈ బైక్ కు ఒక పవర్ ఫుల్ సూపర్ స్పోర్ట్స్ లుక్ అందిస్తుందని చెప్పాలి. సిటి రూడ్లపై జర్నీ చేసేటప్పుడు కానీ.. మలుపుల రోడ్లలోనూ బైకును తిప్పేటప్పుడు దీని స్పోర్టీ రైడింగ్ పొజిషన్ రైడర్ కు ఒక అద్భుతమైన ఫీలింగ్ అందిస్తుంది. మార్కెట్లో ఎన్నో బైకులు ఎంట్రీ ఇస్తున్నప్పటికీ దీని అగ్రెసివ్ లుక్ ఇప్పటికీ సరికొత్తగా కనిపిస్తూప రోడ్డుపై అందర్నీ ఆకట్టుకుంటోంది.
ఇక ఈ బైక్ 199.5 సీసీ సింగిల్ సిలిండర్, లిక్విడ్ కోల్డ్ ఇంజిన్ తో రన్ అవుతుంది. బజాజ్ పోర్ట్ ఫోలియోలోని అత్యంత వేగవంతమైన బైకుల్లో ఇదొకటి. ఈ పవర్ ఫుల్ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 24.5 పీఎస్ పవర్, 18.7 ఎన్ ఎమ్ టార్క్ ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి జత చేసిన 6 స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ కారణంగా బైక్ చాలా స్పీడ్ గా దూసుకుపోతంది. తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ వేగాన్ని అందుకోవాలనుకునే యువతకు ఈ బైక్ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పాలి.
ఈ బైకును పెరిమీటర్ ఫ్రేమ్ తో డిజైన్ చేశారు. అందుకే ఈ బైక్ రైడ్ చేసినప్పుడు అత్యంత స్థిరత్వం ఉంటుంది. నగరంలో రోజువారీ ఆఫీసులకే కాదు.. దూర ప్రాంతాలకు లాంగ్ రైడ్స్ వెళ్లే వారికి కూడా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. హైవేలపై గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వెళ్తున్నా ఎలాంటి ఝలకులు, కుదుపులు ఉండవు. జర్నీ చాలా సాఫీగా సాగిపోతుంది. వీకెండ్ టూర్లకు వెళ్లేవారికి ఇది బెస్ట్ అని చెప్పాలి.
రైడర్ల సేఫ్టీ, ఫెసిలిటికి బజాజ్ సంస్థ ఇందులో పెద్ద పీట వేసిందని చెప్పాలి. ఈ బైకులో డ్యూయల్ ఛానెల్ ఏబీఎస్, అసిస్ట్ స్లిప్పర్ క్లచ్, ప్రొజెక్టర్ ఎల్ఈడీ లైటింగ్, డిజిటల్ ఇన్ స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఎన్నో ఉన్నాయి. స్మార్ట్ ఫోన్ కనెక్టివిటీ బ్లూటూత్ ఫీచర్, ఎలాంటి రోడ్డు అయినా సరే సురక్షితంగా జర్నీ చేసేవీలుగా సెలెక్టబుల్ ఏబీఎస్ రైడ్ మోడ్స్ అందించారు.
ఇక దేశవ్యావప్తంగా బజాజ్ ఆటో సంస్థకు సర్వీస్ నెట్ వర్క్ ఉంది. దీంతో బైక్ స్పేర్ పార్ట్స్ తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి మార్కెట్లో ఈ బైకు ధర ప్రస్తుతం 1.75లక్షలు ఉంది. యమహా ఆ 15 వీ4, హీరో కరిజ్మా, సుజుకి జిక్సర్ వంటి బైకులతో పోలిస్తే పల్సర్ ఆర్ఎస్ 200 తక్కువ ధరలో ఎక్కువ మైలేజీ పవర్ అందిస్తోంది.
